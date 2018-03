15 začinskih biljaka koje dižu imunitet i štite nas od bolesti

- Začinska bilja imaju brojna korisna svojstva povezana s njihovim sastavom i bogatom koncentracijom antioksidansa. Ubrzavaju rad metabolizma, djeluju protuupalno i pospješuju probavu. Sve su to razlozi zbog kojih se začine preporučuje što više uključiti u prehranu, po mogućnosti svakodnevno barem prstohvat – kaže nutricionistica Ćosić.

Objašnjava da antioksidativnu snagu začinima daju fitonutrijenti iz hlapljivih ulja, koji im daju i mirisne arome. Stoga je snažan miris začinskog bilja usko povezan s korisnim svojstvima za zdravlje.

- Što je intenzivniji miris začina, to je bolji. Kada kupujete svježe začinsko bilje, najbolje je uzimati ono koje ima tamniju boju i izbjegavati ono s lišćem koje je počelo žutjeti, ima tamne točkice ili rupice – kaže nutricionistica Ćosić.

Dodatan razlog je da upotrebom začina pri pripremi jela koristite manje soli, čime sprječavate pretjerano zasoljavanje hrane. Većina začinskog bilja gubi nutritivna i ljekovita svojstva ako su predugo izloženi toplini stoga im je najbolji način pripreme da ih se u jelo doda pred kraj kuhanja ili svježe nasjeckane u gotovo jelo, kaže Ćosić.



Više začina u hrani, manje soli

- Kajenske i crvene čili papričice sadrže kapsaicin koji ne samo da daje ljuti okus hrani već ima i protuupalna svojstva te ubrzava metabolizam i termogenezu – stvaranje topline u tijelu. Proces termogeneze zahtjeva potrošnju dodatnih kalorija, što rezultira gubitkom masnih naslaga. Poboljšavaju probavu jer imaju protuupalna svojstva te olakšavaju bolove. Također razbijaju začepljenost nosa i pluća pa pridonose podržavanju imunološkog sustava što je vrlo korisno tijekom sezona prehlade i gripe – kaže Ćosić.

Aktivna tvar kapsaicin u čiliji ima pozitivan učinak na zdravlje gastroenteralnog sustava, pomaže kod čira, smanjuje LDL (loš kolesterol) i čuva krvne žile, kaže dipl. ing. nutricionizma Sandra Marić Bulat. Dodaje da se čili podnosi individualno te da probavne tegobe poput proljeva ukazuju na prevelik unos.

- Đumbir pak najbolju ulogu ima u smirivanju mučnina i bolova u zglobovima. Tradicionalno se koristi za ublažavanje prehlade i želučanih problema, žgaravica, proljev i nervoza želuca – kaže Marić Bulat.

Sadrži fitonutrijente gingerole koji imaju snažna protuupalna svojstva, pospješuju rad probavnog sustava i kao većina začina ima termogenička svojstva koja ubrzavaju rad metabolizma, dodaje Ćosić.

Moć oporavka

Kurkuma obnavlja jetru, a ružmarin pozitivno djeluje na koncentraciju i budnost

- Kurkuma također potiče rad probavnog sustava i sagorijevanje masti. Izvor je jedinstvenog fitonutrijenta kurkumina koji ima snažna protuupalna svojstva te pogoduje funkciji jetre. Kurkuma stoga povećava detoksikaciju jetre, a redovitom upotrebom može olakšati bolove u zglobovima radi protuupalnih svojstava – kaže Ćosić.

Kurkuma ublažava tegobe artritisa, a sve češće se primjenjuje kod karcinoma debelog crijeva, prostate ili raka dojki jer sprječava rast tumorskih stanica, a pomaže i kod prehlada i respiratornih tegoba, dodaje Marić Bulat.

- Ružmarin povećava cirkulaciju, budnost i koncentraciju. U pripremi mesa, pa i onog faširanog, smanjuje mogućnost kvarenja mesa. Dodavanje ružmarina mesu pomaže spriječiti kvarenje i i nastanak kancerogenih spojeva tijekom pečenja ili prženja – kaže Marić Bulat i dodaje da se često koristi za poticanje organizma kod depresije, umora i iscrpljenosti.

- Peršin je bogat vitaminom C i A, što ga čini odličnim za naš imunosni sustav, a također je i bogat izvor folne kiseline, jednog od najvažnijih vitamina B skupine koji ima ulogu u održavanju zdravlja kardiovaskularnog sustava – kaže Ćosić.

Ima i detoksikacijsko djelovanje, dodaje Marić Bulat. Čaj od peršina pomaže kod infekcija mjehura, bolnog mokrenja i upaljene prostate. Koristan je u liječenju gihta.

No, dijabetičari moraju oprezno konzumirati peršin radi pojave hipoglikemije. Postoji mogućnost da peršin dovede do zadržavanja natrija u tijelu čime može dovesti do zadržavanja tekućine. Ne preporučuje se bubrežnim bolesnicima, a preporučuje ga se ukloniti iz prehrane dva tjedna prije kirurških zahvata.

Recepti

Marinada za ribu s ružmarinom

Sastojci: dl maslinovog ulja, svježe cijeđeni sok od polovice limuna, sol na vrhu žličice, žlica suhog ružmarina

Priprema: Napravite marinadu od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i ružmarina. Ribu stavite u marinadu i ostavite da odstoji barem pola sata. Tako pripremljenu ribu umotajte u papir za pečenje te dodajte marinade. Pecite u pećnici dok se riba ne ispeče i poslužite s kuhanim krumpirom i povrćem.

Pikantno ulje

Sastojci: 1/2 l maslinovog ulja, žličica mljevene suhe čili papričice

Priprema: Pomiješajte žličicu mljevene suhe čili papričice s maslinovim uljem da dobijete pikantno ulje koje možete koristiti za začinjavanje povrća, ribe i grahorica.

Kaša s cimetom

Sastojci: 1,5 dl mlijeka, 2 žlice chia sjemenki, banana, žličica meda, žličica cimeta

Priprema: U zdjelicu stavite dvije mlijeko te dodajte chia sjemenke. Promiješate i ostavite dvadesetak minuta da chia sjemenke nabubre. Kada se kaša zgusne, narežite bananu i prelijte žličicom meda. Sve pospite žličicom cimeta.

Piletina u umaku od korijandera

Sastojci: pola šalice jogurta, režanj češnjaka, prstohvat kurkume, sol, papar, pola žličice mljevenog korijandera, manja šaka svježeg peršina, 2 odreska pilećih prsa, maslinovo ulje, svježe mljeveni papar

Priprema: Napravite marinadu od pola šalice jogurta u koji umiješajte naribani režanj češnjaka, prstohvat kurkume, malo soli i papra, te pola žličice mljevenog korijandera. Na kraju umiješajte sitno sjeckani peršin. Marinadom prelijte dva odreska pilećih prsa i ostavite da se mariniraju najmanje sat vremena. Mariniranu piletinu ispecite na tavi s malo maslinova ulja. Gotovo meso po želji prelijte s još malo jogurta i začinite svježe mljevenim paprom. Poslužite uz salatu.

Čaj od mente

Sastojci: 1 žličica listova mente, 150 ml vode

Priprema: Listove mente prelijte kipućom vodom i pustite da stoji desetak minuta. Natočite u šalicu i uživajte.

Limunada od đumbira

Sastojci: 2 dl vode, žličica svježe mljevenog đumbira, sok manjeg limuna, žličica meda

Priprema: U vodu dodajte žličicu svježe mljevenog đumbira, svježi sok manjeg limuna i zasladite žličicom meda.

Omlet s peršinom

Sastojci: 2 jaja, 2 stabljike peršina, sol, papar

Priprema: Umutite jaja, stavite ih peći te začinite s malo soli i papra. Dodajte svježe nasjeckan peršin i ispecite uz lagano miješanje.

Smoothie od banane s rogačom

Sastojci: 1 banana, 1/2 šalice bademovog mlijeka, 1 žličica sirupa agave, 1/2 žličice naribanog đumbira, 1/2 žličice mljevenog rogača

Priprema: Sve sastojke dobre izmiksajte u blenderu. Poslužite odmah ili ohlađeno.

Zeleni čaj s koprivom i koricom naranče

Sastojci: 2 žličice sušenih listova koprive, 1/2 žličice sušenih listića ginka, 2 g praha matcha čaja, sušena narančina korica, 4 dl vode

Priprema: U zavrelu vodu ubacite listove koprive, ginka i narančinu koricu. Poklopite i ostavite dok se ne ohladi na temperaturu od 60°C. Ocijedite i aromatiziranom vodom prelijte matcha prah u šalicama. Miješajte bambusovom metlicom ili manjom pjenjačom dok se ne napravi čvršća pjena. Poslužite ovu mješavinu svježu, bez podgrijavanja.

Keksi s anisom

Sastojci: 200 g brašna, 100 g smeđeg šećera, 25 g sjemenki anisa, 6 jaja, 1/2 praška za pecivo

Priprema: Razbijte jaja i odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjak pomiješajte sa šećerom i ostavite po strani 2 žlice. Preostalu smjesu mutite pjenjačom, dodajte brašno, sjemenke anisa i prašak za pecivo. Bjelanjke izmutite s preostalim šećerom i pažljivo dodajte žumanjcima. Na lim za pečenje stavite papir za pečenje. Izlijte pripremljenu smjesu i pecite 25 minuta u pećnici zagrijanoj na 160 ˚C. Izvadite iz pećnice, skinite foliju i kolačiće narežite na pravokutnike duljine 10 cm i širine 2 cm. Kekse ponovno stavite na lim za pečenje i pecite u pećnici dok ravnomjerno ne požute. Izvadite iz pećnice i ostavite da se ohlade prije posluživanja.

Kurkuma - napitak za zdravlje

Sastojci: žličica praha kurkume, 3 dcl vode ili mlijeka

Priprema: Uzmite četiri žličice praha dnevno u hrani, vodi ili drugim tekućinama. Za ljekoviti napitak otopite žličicu praha u šalici toplog mlijeka. Pijte do tri šalice dnevno.

Umak od papra s gljivama

Sastojci: glavica luka, 500 g narezanih šampinjona, sol, papar, 250 ml vrhnja za kuhanje, svježe mljeveni papar

Priprema: Popirjajte nasjeckani luk te dodajte narezane šampinjone. Dodajte malo soli i malo papra. Kada su šampinjoni otpustili svoj sok i omekšali, dodajte 250 ml vrhnja za kuhanje. Kuhajte još pet minuta i na kraju umiješajte svježe mljevenog papra. Poslužite uz tjesteninu.

Pikantna brokula s papričicama

Sastojci: 1 glavica brokule, 2 krumpira, 3 žlice maslinovog ulja, 1 režanj češnjaka, 1 peperoncini papričica, đumbir, sol

Priprema: Zakuhajte vodu s nasjeckanim krumpirima i kuhajte 10 minuta. Krumpirima dodajte nasjeckanu brokulu i kuhajte ih zajedno još 6 minuta. Ocijedite brokulu i krumpire, a posudu u kojoj su se kuhali vratite na vatru i dodajte maslinovo ulje. U maslinovo ulje dodajte papričice, češnjak i đumbir. Ocijeđenu brokulu vratite u posudu, posolite, promiješajte i poslužite.

Pesto od bosiljka

Sastojci: 40 listića bosiljka, 40 g listića peršina, 80 g pinjola, veliki režanj češnjaka, žlica soka od limuna, 1/2 žličice morske soli, 1/4 žličice papra, 1/4 šalice maslinovog ulja

Priprema: U blender stavite nasjeckane listove peršina i bosiljka, pinjole i češnjak te miksajte sve dok ne dobijete finu, glatku smjesu. Nakon toga dodaje limunov sok i malo naribane limunove korice, sol i papar te ponovno uključite blender te miksajte sve dok se smjesa ne poveže. Pred sam kraj ulijte malo maslinovog ulja te nakon toga pesto stavite u zdjelicu.

Lovorov sirup

Sastojci: 6 svježih ili 8 suhih listova lovora, 2,5 dcl vode, 6 žlica smeđeg šećera ili meda, sok 1 limuna.

Priprema: Zakuhajte vodu, a kada zavrije, dodajte lovorovo lišće i poklopljeno kuhajte 10 minuta. Izvadite lovor, a tekućinu prelijte u drugu posudu. Dodajte smeđi šećer (ili med) i iscijedite limun. Sve dobro izmiješajte dok se šećer posve ne otopi.

Top 5 najboljih savjeta za čuvanje svježine začinskog bilja

Bosiljak držite u hladnjaku

Mekani začini, poput bosiljka, peršina i bosiljka trebaju se odmah nakon kupnje staviti uspravno u čašu napunjenu s 2,5 cm vode i spremiti u hladnjak.

Ružmarin ostaje svjež u vlažnoj kuhinjskoj krpi

Tvrdi začini će izdržati mnogo dulje ako ih nakon otpakiravanja iz ambalaže zamotate u list vlažnog kuhinjskog ručnika i pospremite u ziplock vrećicu.

Pohranite ih kao kockice leda

Začine nasjeckajte na sitno i zamrznite u kockicama leda. Kad kuhate, stavite kockicu leda sa začinima u jelo. Možete ih zamrznuti i u rastopljenom maslacu ili ulju.

Sušene začine koristite na početku kuhanja

Svježe začine najbolje je ubaciti u jelo na samom kraju kuhanja. Suhi začini od samog početka ispuštat će arome zbog topline i prženja.

Svježe je najbolje

Bosiljak, peršin, luk, vlasac i kopar nikad ne treba koristiti sušene, no sušeni timijan, lovor i kadulja ne gube toliko na kvaliteti. Ne zaboravite niti aromatične sjemenke koje jelima daju finu aromu.

