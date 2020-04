24 savjeta kako davati manje novca za režije i tako uštedjeti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Začini i smoothieji: Ubrzavaju metabolizam i jako su hranjivi

Prosječno hrvatsko kućanstvo bi samo na potrošnju energije (struja, grijanje i voda) moglo uštedjeti nekoliko tisuća kuna na godinu. Pritom nije potrebno nikakvo odricanje u pogledu kvalitete stanovanja, tvrdi Milan Tadić u knjizi “Kako štedjeti energiju u kućanstvu”.

Znati koliko energije trošite u kućanstvu važan je preduvjet za bilo kakvu akciju - stanite pokraj određenog brojila i promatrajte kako se mjerne jedinice gomilaju dok su uključena određena trošila. Također, možete sami procijeniti koliko se energije bespotrebno gubi.

Provjerite izolaciju zidova, krovišta, stropova i podova kako biste procijenili mogućnosti popravka i poboljšanja na pojedinim elementima. Provjerite navike ukućana kad je riječ o rasvjeti kako biste eventualnom ugradnjom senzora luxomat ili drugim načinima automatizacije smanjili bespotrebnu upotrebu rasvjete. Nakon što ste utvrdili gdje gubite energiju, razmotrite isplati li vam se uložiti u energetsku učinkovitost.

Budući da se u njoj nalaze mnogi uređaji, u kuhinji se često potroši najviše energije. No potrošnju nije teško smanjiti. Ako možete, nemojte kuhati na struji nego na plinu - ne samo što je plin jeftiniji nego zbog neposrednijeg prijenosa topline ima i veću iskoristivost od električne energije.

Foto: Dreamstime

Još isplativije je kuhanje na starinsku peć na drva koja zimi ujedno služi za grijanje prostora, no danas se takav način pripreme hrane ne koristi zbog nepraktičnosti. Pri kupnji novih pećnica, hladnjaka i perilica posuđa uvijek obratite pozornost na energetski razred - iako će vas takvi uređaji u početku mogu više stajati, s vremenom će se isplatiti. No štedi se i malim promjenama u kuhanju - iako recepti često navode da pećnica treba biti ugrijana, to je uglavnom netočno, osim kod nekih tijesta.

Zagrijavanje pećnice prije upotrebe stoga samo troši bespotrebnu energiju. A energiju možete uštedjeti tako i da redovito čistite “prozor” pećnice - tako možete pratiti napredovanje pečenja a da pritom ne otvarate vrata. Pri svakom otvaranju izlazi do 20 posto topline.

I “običnom” štednjom, bez ikakvih građevinskih zahvata, možete mnogo uštedjeti, a u tome će vam pomoći ova 24 savjeta.

1. Smanjite broj rasvjetnih tijela u kući ili stanu

Prije no što krenete u zamjenu klasičnih žarulja štednima, razmislite o broju žarulja koje trenutačno rabite i možete li smanjenjem tog broja uštedjeti. Često upotrebljavamo puno više svjetla nego što nam treba i zbog estetskih razloga kupujemo lustere s više žarulja.

2. Iskoristite prirodno svjetlo

Kad god je moguće, koristite prirodno dnevno svjetlo umjesto umjetnog. Pobrinite se i da redovito gasite svjetla koja vam ne trebaju - čak i kratko gašenje svjetla troši manje energije, a razliku biste mogli primijetiti već na sljedećem računu.

3. Štedne žarulje se doista isplate

Štedne CFL i LED žarulje skuplje su od klasičnih, ali izuzetno ekonomične i dugotrajne. Popularne LED-ice koriste deset puta manje energije, a traju i do 50 puta dulje od klasičnih žarulja.

4. Postavite hladnjak dalje od izvora topline

Zamrzivač i hladnjak držite na što je moguće hladnijemu mjestu. Udaljite hladnjak ili zamrzivač s izravne izloženosti suncu, odnosno peći, radijatora i ostalih tijela koja zrače toplinu. Oni povećavaju temperaturu unutar hladnjaka, a time i potrebu za radom električnih komponenata hladnjaka.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

5. Škrinja u podrumu troši više energije

Garaža, trijem i drugi negrijani prostori nisu pogodni za držanje hladnjaka i zamrzivača. Postaju neučinkoviti ako vanjska temperatura padne ispod 15 stupnjeva. U tom se slučaju povećava potrošnja električne energije ili može doći do prestanka rada kompresora i povećanja temperature unutar hladnjaka.

6. Ne dopustite nakupljanje leda

Hladnjake i zamrzivače bez automatske funkcije odleđivanja treba obavezno redovito odleđivati. Nakupine leda rapidno pridonose potrošnji električne energije jer djeluje kao izolator, otežava prenošenje temperature te dovodi do učestalijeg paljenja motora, a time i do veće potrošnje električne energije koja se ne iskorištava za čuvanje hrane.

7. Za zaleđenu hranu dovoljno je -18°C

Temperatura u zamrzivaču treba biti oko -18 Celzijevih stupnjeva jer je to sasvim dovoljno za čuvanje namirnica. Svako dodatno snižavanje je bespotrebno rasipanje energije. Zamrzivač također troši manje energije ako je pun nego kada je poluprazan, pa je važno da ne bude prevelik.

8. U hladnjak nikad nemojte stavljati vruću hranu

Ohladite namirnice na sobnu temperaturu prije nego što ih stavite u hladnjak kako biste smanjili potrebu za hlađenjem i time smanjili potrošnju. Stavljanjem vrućih namirnica u hladnjak podižete temperaturu unutar hladnjaka, a to produljuje rad motora kompresora, odnosno izravnu potrošnju električne energije. Hrana se tako slabije čuva.

Foto: Dreamstime

9. Vrata hladnjaka čvrsto zatvarajte

U hladnjaku želite zadržati temperaturu na razini od 5 do 7 stupnjeva, dok je sobna temperatura na 20 ili čak i više. Stoga ne otvarajte vrata prečesto i ne držite ih predugo otvorenima. Provjerite brtve na vratima i ako je potrebno zamijenite ih.

10. Čuvajte se prevelikih hladnjaka

Namjeravate li kupiti novi hladnjak, svakako obratite pozornost na energetski razred. Također, obratite pozornost i na veličinu hladnjaka i zamrzivača te je uskladite s vašim potrebama. Prevelik hladnjak troši bespotrebnu energiju, ali dva manja troše još više.

11. Prvo kuhajte na jakoj pa na slaboj vatri

Počnite kuhanje na većoj temperaturi dok jelo ne počne zakuhavati (ključati), a tada smanjite temperaturu tako da lagano kuha do potpune pripremljenosti jela. Ako u loncu naglo ključa, jelo se neće skuhati ništa brže nego laganim krčkanjem, a energija će se gubiti.

12. Isključite pećnicu prije vremena

Da biste uštedjeli još više, koristite akumuliranu temperaturu pećnice, odnosno ako je vrijeme pečenja dulje od 40 minuta, pećnicu možete isključiti i deset minuta prije kraja, a jelo će svejedno biti dovoljno pečeno.

13. Optimalno iskoristite mikrovalnu pećnicu

Mikrovalna pećnica grije hranu od rubova prema sredini, stoga kuhate li raznovrsniju hranu, veće komade stavite s vanjske strane, a tanje i manje s unutarnje strane pećnice. Ne upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu za odmrzavanje namirnica jer je prirodno odmrzavanje u posudi hladne vode jeftinije, ali i zdravije.

Foto: Andrey Popov

14. Poklopac i ekspres-lonac štede

Poklopite posudu u kojoj kuhate jer na taj način štedite do 25 posto energije, a upotrebom ekspres lonca možete uštedjeti i do 50 posto. Koliko god primamljivo bilo, smanjite zavirivanje i provjeravanje stanja jela na što je manju moguću mjeru jer svakim podizanjem poklopca gubite do tri stupnja koja morate nadoknaditi. Upotrebljavajte samo posude s ravnim dnom zbog boljeg prijenosa topline te uskladite promjer posude s promjerom grijaće ploče.

15. Iskoristite akumuliranu toplinu

Tijekom kuhanja toplinu akumuliraju posuda i grijaća ploča, ako je riječ o električnom štednjaku. Ali i sadržaj posude akumulira toplinu. Iskoristite tu akumuliranu energiju za dovršavanje kuhanja, odnosno posljednjih nekoliko minuta kuhajte s ugašenim štednjakom, bilo da je riječ o plinu ili struji. Električnu ploču možete ugasiti još ranije jer joj treba neko vrijeme da se ohladi.

16. Isplativije je prati posuđe u perilici

Perilice posuđa racionalnije troše vodu i deterdžent, a pritom troše manje energije od bojlera za zagrijavanje vode. Pranjem u perilici u prosjeku kućanstvo uštedi do 1 kWh energije i 25 litara vode po pranju. Tako ujedno štedite i vrijeme, a kuhinja izgleda čišće i urednije.

17. Za manje prljavo posuđe dovoljan je ekonomični program

Da bi perilica posuđa bila uistinu učinkovita, po mogućnosti palite samo punu perilicu jer je utrošak energije jednak neovisno o količini posuđa. Ako palite perilicu samo kad je puna, rjeđe je koristite. Kod manje prljavog posuđa uključite ekonomični program, a manje količine posuđa više se isplati prati ručno.

18. Provjerite da negdje ne curi voda

Provjerite ispravnost slavina - svako curenje tople vode povećava ne samo potrošnju vode nego i potrošnju električne energije, odnosno onog energenta koji zagrijava vodu.

Foto: Dreamstime

19. Pod tušem se troši pet puta manje vode, ali i energije

Tuširajte se umjesto da se kupate u kadi. Potrošnja vode je i do pet puta manja pri tuširanju. Možda se čini nelogično, ali dokazano je da se tuširanjem troši manje vode. Ustvari se tuširanjem bolje iskorištava topla voda jer izravno dolazi do kontakta s tijelom, dok kod kupanja u kadi dolazi do značajnoga gubitka topline u prijenosu na stijenke jer voda zagrijava kadu.

20. Rublje je dovoljno prati na 60 stupnjeva, a pretpranje nije potrebno

Perilice troše mnogo energije pa tijekom pranja rublja preskočite program pretpranja jer je on potreban samo za jako prljavu odjeću, a to je moguće riješiti namakanjem u vodi. Program iskuhavanja smanjite s 95 stupnjeva na 60. Većina alergenata ugiba na temperaturama od 60 stupnjeva, stoga iskuhavanje na većim temperaturama nije potrebno, a ušteda je i do 50 posto.

21. Kamenac u bojleru troši više nego voda

Bojler redovito čistite od kamenaca (svakih tri-pet godina) jer je kamenac puno teže zagrijavati nego vodu, a grijač u bojleru grije do temperature koju ste odredili podešavanjem termostata. Ako se postupak zagrijavanja produlji za samo minutu na dan, to će vas stajati minimalno devet kuna na godinu. Bojler pun kamenca također ima smanjen kapacitet, tako da ste produljili vrijeme grijanja. Na godinu možete tako potrošiti i više nego što iznosi cijena novog bojlera.

22. Kod kupanja i tuširanja prvo otvorite hladnu pa vruću vodu

Pri miješanju vode najprije pustite hladnu vodu pa potom dodajte toplo. Na taj način otječe više hladne umjesto tople vode u kanalizaciju dok ne dobijete željenu temperaturu vode. Ovakav način miješanja vode može vam uštedjeti nekoliko litara tople vode po svakom tuširanju i kupanju. Kod jednoručnih miješalica gubici se još više smanjuju.

23. Perilicu rublja uvijek napunite do kraja, a sušilicu izostavite

Napunite perilicu rublja jer prazna perilica troši koliko i puna, a program označen s 1/2 ne štedi 50 posto nego samo do 30 posto. Izbjegavajte sušilice jer ona je veliki potrošač i, kad god je moguće, sušite rublje na otvorenom. Razmislite i o nabavi nove učinkovitije perilice višeg energetskog razreda.

24. Izolirajte cijevi u kupaonici jer se i u njima troši energija

Ne samo što treba izolirati cijevi koje vode od bojlera do slavina i ostalih izvoda nego i one s hladnom vodom koje vode do bojlera jer je se za svaki stupanj koji treba zagrijati troši struja.

