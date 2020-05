33 stvari koje je dobro uvijek imati u autu: Vrećice, lampice...

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ovako ćete za par sekundi fino rashladiti užareni automobil

Postoje stvari koje je uvijek dobro imati pri ruci, a pogotovo u automobilu, za slučaj da se nađete u nevolji negdje na sred ceste. Dobro bi bilo držati te stvari složene uvijek na istom mjestu, kako biste se u slučaju potrebe brzo mogli snaći. Evo prijedloga nekih stvari koje bi vam u automobilu svakako mogle koristiti, kao i toga gdje ih možete pospremiti, kako biste slične stvari 'grupirali' na jednom mjestu i uvijek znali gdje tražiti ako trebate rješenje za pad šećera u krvi za volanom, a gdje ako treba promijeniti gumu:

1. Digitalni kompresor zraka s led lampicom

Aparatić koji se puni preko punjača za automobil, koristan je ako vam se dogodi da vam se isprazne gume, ili treba napumpati rezervnu, da biste je mogli promijeniti, no može se koristiti i za napuhavanje lopte, ili madraca kada ste na izletu. Možete ga pronaći na Amazonu, za otprilike 40 dolara, odnosno oko 277 kuna, a kako dolazi u posebnoj torbici, dobro ga je držati u torbi ili kutiji s drugim alatom.

2. Limenka WD40

Bezbroj je situacija u kojima vam ovaj sprej može zatrebati - od situacije kad trebate olabaviti prečvrsto stisnute uske matice na kotačima, do onih kad želite skinuti neku naljepnicu sa stakla ili karoserije.Možete ga nabaviti u trgovinama s alatom, a dobar izbor su sprejevi koji imaju i mlaznice poput savitljive slamke koje možete dodati, kako biste dosegnuli i dijelove u koje ne možete zavući ruku.

3. Rola čvrste ljepljive vrpce

Takva vrpca dobro će doći za 'uradi sam' popravke (na primjer u situaciji kad treba pričvrstiti retrovizor), kako biste mogli voziti dok ne dođete do majstora i ne popravite kvar. Nabavite višenamjensku ljepljivo traju, najbolje u nekoj neutralnoj boji, koja može biti i vrlo korisna u raznim situacijama. Možete ju nabaviti u trgovinama alatom, ili dućanima za vrt.

4. Izdržljiv organizator prtljažnika

Ako ste od onih koji u prtljažniku automobila nose sve i svašta, dobro je nabaviti izdržljivu torbu s pretincima koja može poslužiti kao organizator za stvari. To je dobro mjesto za rezervno ulje, destiliranu vodu, svjetiljku, kompresor za zrak, kao i mali sklopivi kišobran i svijetleći prsluk, na primjer. Tako se sve to neće kotrljati po prtljažniku dok ste u zavoju i uvijek će biti pri ruci. Dobro je izabrati organizatore koji imaju pojačano dno, odnosno čičke na dnu, kako bi6ste ga mogli učvrstiti. Ima ih na Amazonu, no mogu se nabaviti i u trgovinama alatom.

5. Vrećice za smeće

Nekoliko malih vrećica za smeće dobro će doći, pogotovo ako se mogu pričvrstiti za stražnje sjedalo. To će omogućiti djeci da se riješe vrećica od čipsa, papira od čokolade i tetrapaka od sokova te maramica za dezinfekciju ruku, dok ne dođete do kante u koju ih možete baciti, umjesto da sve bacaju na pod automobila. Dobar izbor su vrećice od najlona ili plastike koje možete koristiti dulje vrijeme, tako da smeće samo istresete u kantu. Nabavite više komada, kako biste one koje se zaprljaju mogli oprati.

6 Sredstvo za pročišćavanje vode

Nabavite sredstvo za pročišćavanje vode u nuždi, u malim vrećicama koje su dovoljne za nekoliko litara vode. Naime, kad ste negdje na izletu, može se dogoditi da vam ponestane čiste flaširane vode i morate iskoristiti vodu koja je dostupna - uz pomoć takvog sredstva moći ćete je piti bez bojazni od zaraze. Ostavite ih u pretincu organizatora, no imajte na umu da povremeno treba provjeriti njihov rok trajanja. Na Amazonu se može nabaviti paket od 60 vrećica za 39 dolara, odnosno oko 270 kuna.

7. Sjenilo za vjetrobransko staklo

Pomoći će da se upravljač i komandna ploča automobila ne pregriju dok automobil stoji na suncu i barem donekle smanjiti temperaturu u vozilu, pa nećete sjesti baš na užareno sjedalo. Možete ga pronaći u više veličina, a vrlo je jednostavan za postavljanje. Možete ga pronaći u većini trgovina s opremom za vrt ili auto opremom.

8. Dva etuija za dokumente

Policu osiguranja i prometnu dozvolu uvijek morate imati pri ruci, za 'ne daj Bože' situaciju u kojoj ćete možda morati prijaviti štetu. Pohranite ih u odgovarajući etui od kože ili sličnog vodonepropusnog materijala, najbolje u pretincu za rukavice, kako biste uvijek znali gdje su, a po potrebi ih mogli lako ponijeti sa sobom.

9. Rezervni miris

Ponekad se u automobil zavuče miris znoja, ili neke hrane koju ste prevozili, pa je važno imati pri ruci i rezervni miris, kako biste mogli zamijeniti onaj koji je ishlapio. Možete ih nabaviti gotovo u svakoj trgovini robe široke potrošnje, a najbolje ga je držati u pretincu organizatora. Tako ćete uvijek znati gdje je i moći provjeriti imate li ih još, ili ih treba nadokupiti.

10. Vodootporna LED svjetiljka

Nabavite svjetiljku s više različitih vrsta svjetla - od slabog i širokog kuta svjetlosti, koji vam može dobro doći ako trebate potražiti nešto u prtljažniku, do jakog, uskog snopa svjetlosti koji se koristi u SOS situacijama. Svjetiljka obično sadržava i tri baterije koje mogu neprekidno trajati do pet sati, pa povremeno provjerite baterije, ili ih zamijenite. Nemojte se oslanjati na svjetlo iz mobitela, jer u slučaju nezgode, baterija telefona potrebna vam je za pozive. Možete ju nabaviti u trgovinama auto opreme, ili preko Amazona (prosječna cijena je oko 8,99 dolara ili oko 62 kune).

11. Nekoliko kablova za pričvršćivanje stvari

Nabavite nekoliko kablova za vezanje kojima možete osigurati predmete koje prevozite u automobilu, pogotovo ako vozite nešto takvog obujma da ne možete zatvoriti prtljažnik. Dobro je imati kablove različite dužine, pa nije loša ideja nabaviti paket kablova. Na Amazonu se paket od 6 komada može pronaći i za 18,99 dolara, odnosno za oko 132 kune. Takvi kablovi mogu biti vrlo korisni da biste osigurali transporter sa psom ili mačkom na zadnjem sjedištu, na primjer, a najbolje ih je držati u pretincu organizatora, ili u maloj kutiji pored njega, tako da ih lako možete izabrati.

12. Alat za spašavanje iz automobila

Najbolje bi bilo da vam nikad ne zatreba, no ako se brzo morate izvući iz automobila u slučaju nezgode, privjesak na ključevima s ključem za otvaranje sigurnosnih pojaseva i razbijanje vjetrobranskog stakla tako da se nećete ozlijediti, može biti presudan. Dobro je to što ga uvijek možete imati pri ruci, odnosno ako se dogodi nesreća, dovoljno je samo posegnuti za ključem u bravi. Na Amazonu se može nabaviti za 8,87 dolara, a na stranicama Njuškala i za 7 dolara po komadu, što znači da ćete trebati izdvojiti oko 50 do 60 kuna.

13. Alat za čišćenje vjetrobranskog stakla

Nabavite onaj s ručicom koja se može produljiti i na koji se 'navlači' krpa, s rezervnim krpicama. Tako ćete moći obrisati stakla i s unutarnje i s vanjske strane automobila. Samo nekoliko poteza rukom dovoljno je za sigurniju vožnju. Na Amazonu se može nabaviti za 11,99 dolara, ili oko 84 kune.

14. Velika, topla deka

U prtljažniku uvijek trebate držati veliku, toplu deku, koju možete koristiti kao dekicu za piknik, kao prekrivač sjedala u slučaju kad prevozite kućnog ljubimca, ili se omotati njome kad se nađete negdje za hladnoga vremena. Nabavite deku od vune, koju prije upotrebe treba oprati nekoliko puta, kako bi vuna malo omekanila i kako bi bio ugodniji za upotrebu. Mogu se nabaviti u trgovinama za hobi.

15. Sprej za krpanje i napuhavanje gume

Sprej koji može 'zapečatiti' male rupice na gumama i omogućiti vam da ih napušete dovoljno da se sporijom vožnjom možete vratiti kući vrlo je korisna pomoć, pogotovo ako često vozite po slabo održavanim pristupnim makadamskim cestama. Nemojte očekivati da će zakrpati neku veliku rupu na gumi, ali za one male je odlično rješenje. Važno je držati se uputa na spremniku, što obično znači da ga treba dobro pričvrstiti na ventil gume i držati pritisak dok cijela limenka spreja nije prazna. Ne zahtijeva nikakav dodatni alat, tako da je prava prva pomoć u nuždi. Može se nabaviti u autosalonima, po prosječnoj cijeni od 60 do 70 kuna.

16. Džepni starter za automobil

Ovaj džepni starter pomoći će kad se isprazni akumulator, a nemate drugog automobila u blizini za napajanje. Potrebno je oko pet sati da se akumulator napuni, a može pomoći i za punjenje motora motocikla, kosilica, čamaca i drugih vozila na motorni pogon. Možete ga nabaviti u autosalonima, ili na Amazonu, gdje je prosječna cijena oko 75 dolara, odnosno oko 500 do 600 kuna. Vrlo je jednostavan za korištenje i koristan u slučaju da se nađete negdje na osami gdje ne možete pokrenuti automobil. Dobra vijest je i to da će vam lampice zasvijetliti ako ga niste dobro povezali.

17. Radne rukavice od sintetičke kože

Tijekom rada oko motora automobila, ruke treba zaštititi, a tijekom zimskih mjeseci i zagrijati. Nabavite par rukavica koje su dovoljno fleksibilne da možete normalno raditi u njima, a u kojima ćete biti i sigurniji od mogućnosti da se ozlijedite. Prosječna cijena u domaćim trgovinama kreće se oko stotinjak kuna, a tako je i na Internetu.

18. Prijenosna svjetiljka na solarni pogon

Nabavite punjač s tri USB priključka, koji može poslužiti i kao baterija, a puni se na solarnu energiju. To će vam svjetlo biti vrlo korisno u slučaju da vam automobil stane na nekoj bočnoj cesti, jer će osvijetliti automobil dovoljno da vas vide drugi vozači na cesti i mogu izbjeći na vrijeme. Ma Internetu se može pronaći za 300-tinjak kuna.

19. Vodootporne bilježnice ili blokovi

Uvijek će vam trebati papira da nešto zapišete, s tim da u automobilu trebamo i onaj vodootporni, za slučaj da se nađete na kiši. Ako zapišete broj ili adresu majstora kojeg trebate da bi vas izvukao iz grabe, jasno je zašto je važno da bilješke ostanu čitljive i po vlažnom vremenu. Na internetu se mogu nabaviti za desetak dolara, ili 60 do 70 kuna.

20. Rezervni spremnik za gorivo

Rezervni spremnik za gorivo može vas spasiti u situaciji kad negdje daleko od benzinske stanice ostanete bez goriva. Može biti koristan i na brodu. Važno je izabrati onaj kod kojega se čep spremnika može lako otpustiti i zatvoriti, kako bi se izbjeglo prelijevanje i smrad goriva u automobilu. Na Amazonu se onaj od 5 litara može nabaviti za 36 dolara, ili otprilike 250 kuna, no to ovisi i o veličini. U domaćim autosalonima spremnik od 12 litara stoji u prosjeku oko 350 kuna.

21. Maramice za čišćenje

Cijeli interijer automobila možete očistiti maramicama koje se mogu nabaviti u posebnom spremniku u kojem će dugo ostati vlažne. Dobro je držati ih u pretincu organizatora u prtljažniku, kako biste ih brzo mogli izvaditi kad imate vremena za čišćenje kabine vozila.

22. Digitalni manometar za provjeravanje pritiska u gumama

Provjerom pritiska u gumama prije dulje vožnje povećat ćete svoju sigurnost na cesti, a osim za gume na automobilu, koristan je i za gume na motociklu, ili biciklu, na primjer. Dobro je nabaviti manometar sa integriranim svjetlom, tako da ga je lakše očitati na večer.

23. Paket kuka za vješanje

U automobilu nikad nema dosta mjesta za torbe, pogotovo ako je riječ o torbama koje vam moraju biti pri ruci tijekom vožnje. Zato je dobro nabaviti kukice koje se mogu pričvrstiti za sjedalo i na njih objesiti ručne torbice, ili torbe iz trgovine. Paket kukica na Amazonu stoji oko 7 dolara, odnosno oko 50 kuna.

24. Vodootporan radio s punjačem za mobitel

Nije to samo radio, nego i mala solarna stanica zahvaljujući kojoj preko tog uređaja možete dopuniti bateriji mobitela kad se isprazni, te svjetiljka, uz malu ugrađenu meteorološku stanicu. Ukratko, multifunkcionalan uređaj koji vam itekako može biti od koristi ako vam automobil stane negdje izvan grada. Možete ga nabaviti preko Amazona, a stoji oko 60 dolara, odnosno oko 420 kuna.

25. Mali paket za prvu pomoć

Sadrži zavoje, sigurnosne igle za vezanje zavoja, zaštitne gaze, mast za rane, rukavice za pregled, hladni oblog, i još stotinjak sitnica potrebnih za hitnu pomoć na putu. Koristan je pogotovo ako imate klince, kojima se na izletima može dogoditi nezgoda. Na Amazonu se može nabaviti za 60-al kuna.

26. Vodootporna kabanica s kapuljačom

Važno je da je kabanica toliko široka da ispod nje može stati i ruksak koji nosite na leđima, a bit će jako korisna ako od automobila koji je stao morate prohodati dulji put po kiši. Birajte lagane materijale koji se lako mogu složiti, kako biste kabanicu mogli ponovo složiti i pospremiti u džep od ruksaka. Može se pronaći u trgovinama za vrt i hobi, po prosječnoj cijeni od stotinjak kuna.

27. Paket od četiri bljeskalice sa sa SOS signalom

Bljeskalice koje možete upaliti pored automobila u slučaju nevolje mogu biti vrlo korisne pogotovo u slučaju nezgode kad je potreban oprez drugih vozača.Dolaze u kutijicama s magnetom kojim ih možete pričvrstiti za automobil. Na Amazonu se mogu pronaći za 23,11 dolara, odnosno oko 160 kuna.

28. Sjenila za stakla

Nabavite dva sjenila za stakla, posebno za stražnja sjedala, kako biste zaštitili djecu od snažnog sunca. Lijepe se samo prislanjanjem na staklo i pružaju odličnu zaštitu. Na Amazonu se mogu pronaći za otprilike 12 dolara, ili približno 85 kuna.

29. Višenamjenski alat

Leathermanov višenamjenski alat sa 14 funkcija, uključujući nož, kliješta, odvijače, žice za rezanje, škare, paket otvarača za boce i konzerve, i slično, samo je jedan od primjera višenamjenskog alata koji može biti vrlo koristan na putu. Kompaktan je, pa ga lako možete čuvati i u pretincu za rukavice. a na Amazonu se može nabaviti za otprilike 50 dolara, odnosno oko 350 kuna.

30. Vodootporne šibice za paljenje vatre

Komplet vodootpornih šibica nije, naravno, namijenjen za paljenje cigareta, nego za slučaj nevolje. Izgaraju relativno dugo i vrlo su korisne za paljenje vatre i na vlažnom području. Vodootporna kutijica s više komada na Amazonu se može pronaći za otprilike 12 dolara, odnosno oko 80 kuna.

31. Sredstvo za otapanje leda

Pomoći će da uklonite mraz i led s bilo koje staklene ili metalne površine, uz pomoć jednostavnog raspršivača. Kad nemate vremena čekati nekoliko minuta da se stakla odmrznu, ovo može biti vrlo korisna pomoć. Ona za stakla mogu se pronaći i na benzinskim postajama i za manje od 20 kuna.

32. Polica za između sjedala

Plastična 'polica' sa spremnikom koju možete postaviti između sjedala pomoći će da vam mobitel, ključevi od stana ili kovanice ne ispadaju na pod automobila usred vožnje i ne nestanu ispod sjedala. Na Amazonu se može pronaći za 20-ak dolara, ili 120 kuna.

33. Paket energetskih pločica

Tijekom vožnje ponekad nam treba zalogaj koji će nam podići šećer i vratiti energiju. Izaberite one različitog okusa i držite ih u spremniku za rukavice, kako biste ih uvijek imali pri ruci, prenosi BuzzFeed.

