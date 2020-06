5 loših navika prije spavanja koje mnogi rade, pa se ujutro bude premoreni i razdražljivi

<p>Iako nam je san svima potreban, mnogi ne uspijevaju svaku noć kvalitetno odspavati pa su drugi dan umorni i tromi. Stručnjakinja za poremećaje spavanja iz Sydneya <strong>Olivia Arezzolo o</strong>bjasnila je kojih je pet najčešćih loših navika spavanja, što one znače i kako ih s pravilnom rutinom ispraviti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čudne stvari koje tijelo radi kad utone u san</strong></p><h2>1. Teško zaspite</h2><p>Ako često nikako ne možete usnuti, možda niste usvojili rutinu opuštanja sat vremena prije nego što odete u krevet, smatra Arezollo.</p><p>- Trebali biste moći lako zaspati, a ako to nije slučaj, moguće je da 'sami sabotirate spavanje npr. gledanjem televizije prije spavanja, spavanjem tijekom dana ili pijenjem kave popodne.</p><p>- U mraku tijelo proizvodi melatonin koji nam pomaže da zaspimo, dok uz svjetlo proizvodi kortizol koji nas razbuđuje pa je navečer dobro izbjegavati jarko osvijetljene prostore - rekla je Arezzolo koja preporučuje da si u večernjim satima ograničimo vrijeme koje provodimo pred ekranima.</p><p>Ako to ne pomogne, razlog nesanice može biti i hormonalna neravnoteža zbog policističnih jajnika, prekomjernog rada štitnjače, depresije i anksioznih poremećaja, dodaje.</p><h2>2. Budite se po noći</h2><p>Buđenje usred noći također je loš znak, a za to je često kriv stres. Osjećaj anksioznosti i problemi na nas utječu i kad se odmaramo jer stres povećava razinu kortizola u tijelu.</p><p>- Razine kortizola prirodno padaju zbog cirkadijanskog ritma, a budit ćete se ako ste pod stresom i imate višu razinu kortizola ili prolazite kroz menopauzu) - rekla je Olivia.</p><p>Alkohol također nije dobra ideja prije kreveta, jer neke ljude može razbuditi. </p><h2>3. Spavate samo nekoliko sati </h2><p>Neki smatraju da im je nekoliko sati sna dovoljno, ali Arezzolo smatra da nitko ne može dugoročno tako živjeti.</p><p>- Deprivacija sna oštećuje prednji moždani režanj koji je odgovoran za odlučivanje, prosuđivanje i mentalnu produktivnost - rekla je, pa ćete vjerojatno biti sporiji zbog premalo sna.</p><p>Budući da vam je prosudba narušena, nećete uvijek ni shvatiti da ste neučinkoviti, dodaje.</p><h2>4. Osjećate se 'mamurno' kad se probudite, bez obzira koliko spavate</h2><p>Studije pokazuju da i kad hidriranost padne za samo dva posto, mentalna jasnoća se smanjuje i javlja se osjećaj mamurnosti i smanjene bistrine. To se događa jer mozak uđe u san sporog vala i izlučuje se beta amiloida koji uzrokuje gubitak pamćenja i rastrojenost.</p><p>- Kako mozak nema limfni sustav, oslanja se na duboki san da očisti neurotoksine - rekla je za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11803289/sleeping-habits-expert-better-sleep-wake-up/" target="_blank">The Sun</a>, a Arezollo smatra da je dobro rješenje više vode tijekom dana.</p><h2>Rutina spavanja Olivije Arezzolo u 10 koraka:</h2><p><em>1. Stvorite si utočište za spavanje i opuštanje, bez plavog svjetla s raznih uređaja. </em></p><p><em>2. Ne nosite uređaje u spavaću sobu i ograničite gledanje u njih na dva sata prije spavanja.</em></p><p><em>3. Postavite alarm da se sjetite na vrijeme otići na spavanje.</em></p><p><em>4. Aroma lavande: Stavite malo na jastuk ili u cijelu sobu za opuštanje.</em></p><p><em>5. Navečer se otuširajte ili okupajte: To će vas opustiti 45-60 minuta prije spavanja.</em></p><p><em>6. Pijte čaj od kamilice i to sat vremena prije spavanja.</em></p><p><em>7. Uzmite dodatak magnezija: pomaže mišićima da se opuste.</em></p><p><em>8. Mislite o stvarima na kojima ste zahvalni.</em></p><p><em>9. Meditirajte.</em></p><p><em>10. Vježbajte duboko disanje, pomoći će vam da zaspite.</em></p>