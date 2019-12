5 namirnica koje se ne smije ponovno vraćati u zamrzivač

Zamrzavanje hrane je praktično jer možemo na dulje staze planirati obroke i ranije za njih kupovati namirnice, a hrana nam je uvijek na raspolaganju. Premda su dobre strane zamrzavanja neupitne, ono ima i jednu veću manu na koju ponekad zaboravljamo.

Proces zamrzavanja ponešto smanjuje kvalitetu hrane, a kad ste jednom izvadili i odledili namirnicu, s ponovnim stavljanjem u zamrzivač kvaliteta ne može biti ista. Neke su namirnice podložnije kvarenju nego druge i zato ih se nikada ne bi trebalo vraćati 'u duboko' i ponovno zamrzavati, piše Steth News.

Ovih 5 namirnica nikad ne treba ponovo zamrzavati:

1. Sladoled

Većina ljudi misli kako ima smisla opet smrznuti nešto što je već bilo smrznuto no to je sa sladoledom loša ideja. Sladoled je mliječni proizvod i kao takav se vrlo brzo kvari nakon odmrzavanja. Ako to i učinite loš okus i čudna tekstura će vam dati do znanja da više nije dobar.

2. Voćni sokovi

Jednom odmrznute sokove od voća nemojte opet zamrzavati, posebno voćne koncentrate jer gube na kvaliteti.

3. Smoothieji

Foto: IHOR PUKHNATYY Najbolje je popiti smoothie čim ga napravite - većina smoothieja u sebi ima i mlijeko zbog kojeg će ih ponovno smrzavanje definitivno pokvariti, a i ako ima samo voće, vrijedi isto što i za sokove.

4. Sirovo meso

Meso se smrzava odmah nakon kupnje, a nakon što se jednom odmrzne brzo počinje propadati - ne samo da će početi mirisati čudno već će i promijeniti boju ako ga vratite u zamrzivač. To znači da više nije sigurno za jelo. Isto vrijedi i za ribu i plodove mora.

5. Termički obrađeno meso

Osim sirovog mesa, trebali biste izbjegavati i ponovno 'osvježavanje' napravljenih mesnih jela. Izvadite meso samo jednom jer se proteini lako kvare nakon što ih odmrzavate drugi put.

