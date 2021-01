Kvalitetna prehrana presudna je za dobro zdravlje i prevenciju niza bolesti, pri čemu svatko stil prehrane treba prilagoditi svojim navikama i zdravstvenom stanju, pa je dobro potražiti savjet nutricionista ili liječnika. No, općenito vrijedi pravilo da naglasak treba staviti na voće i povrće, cjelovite žitarice te zdrave izvore proteina.

Evo nekoliko savjeta za kvalitetan prehrambeni plan:

1. Jedite više voća i povrća

Voće i povrće bogato je vlaknima, pa pomaže probavu i prevenira zatvor. Također, sadrži mnogo vitamina i minerala koji su potrebni tijelu, među kojima su:

Ukratko, voće i povrće značajno doprinose prevenciji niza bolesti. Studija iz 2018. pokazala je da takva prehrana smanjuje markere upale koja je povezana s kroničnim zdravstvenim stanjima, poput bolesti srca, raka i dijabetesa.

Preporučena količina voća i povrća koja vam treba svaki dan razlikuje se ovisno o dobi, spolu i tjelesnoj aktivnosti.

Općenita je preporuka da bi žene u dobi do 30 godina trebale pojesti 2 šalice voća i 2,5 šačice povrća na dan, a muškarci u toj dobi 2 šalice voća i 3 šalice povrća dnevno. Do 50-ih godina možemo malo smanjiti unos voća i povrća, otprilike za pola šalice, no i u kasnijoj dobi njihov je unos podjednako važan.

2. Odaberite cjelovite žitarice

Cjelovite žitarice uključuju cijelo zrno, primjerice pšenice, koje je vrlo bogato vitaminima i mineralima. Tako:

- Vanjski sloj zrna sadrži vlakna i vitamine B skupine

- Unutarnji sloj sadrži ugljikohidrate i proteine

- Klica, ili jezgra sadrži vitamine B skupine, zdrave masti i vitamin E.

Analiza kontroliranih ispitivanja 2020. godine otkrila je da konzumiranje cjelovitih, umjesto rafiniranih žitarica, može poboljšati ukupni kolesterol i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Većina ljudi trebala bi težiti da barem polovica žitarica koje konzumiraju tijekom dana budu iz skupine cjelovitih žitarica, što podrazumijeva:

3. Ograničite prerađenu hranu

Prerađena hrana promijenjena je u izvornom obliku: Kuhana ili pečena, te pakirana, tako da je konzervirana ili smrznuta. Ti postupci mogu dovesti do promjene nutritivnog sastava hrane, a rezultat je da jako prerađena hrana obično ima puno kalorija i malo hranjivih sastojaka.

U tu hranu spadaju: Suhomesnati proizvodi, kobasice i hrenovke, gotova jela, čips, keksi i kolači, bomboni i sve slične grickalice, brojni umaci i preljevi za salate i slično. U prerađenu hranu ubrajaju se i majoneza i kečap, koje treba koristiti vrlo ograničeno. U tu skupinu proizvoda spadaju i pekarski proizvodi od bijelog brašna.

Dvije velike europske studije iz 2019. godine utvrdile su vezu između ultra prerađene hrane, poput slatkih žitarica i pekarskih proizvoda, i kardiovaskularnih bolesti. Uz to, Svjetska zdravstvena organizacija klasificira prerađeno meso kao kancerogenu tvar, koja može uzrokovati rak. Istraživanje također povezuje prerađeno meso s dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima.

Alternativa tome su obične, kod kuće skuhane zobene pahuljice s jogurtom umjesto kupovnih, kod kuće pečene kokice umjesto kupovnih te obroci spravljeni od svježih namirnica kod kuće i slično.

4. Vježbajte kontrolu porcija

Važno je jesti primjerene količine hrane u obrocima. Ako pretjerate, to će utjecati na vašu tjelesnu težinu, ali i na metabolizam i ravnotežu hormona, te na količinu energije koju imate. Zato je važno pažljivo odrediti veličine porcija te voditi računa da polovicu tanjura čini voće i povrće, četvrtinu proteini, a četvrtinu cjelovite žitarice.

Čitajte deklaracije na namirnicama, pratite kalorije koje konzumirate i pokušajte smanjiti porcije tako da hranu servirate na manjem tanjuru. Uvijek servirajte ono što jedete, jer manje ćete pojesti ako sladoled izvadite u manju zdjelicu nego ako ga jedete žlicom iz velike kutije.

Pazite na namirnice koje su izuzetno hranjive i bogate kalorijama i kod male količine, kao što su orašasti plodovi. I ne zaboravite se kontrolirati kad su u pitanju sokovi, hladne kave i slični zaslađeni napitci.

5. Jedite više zdravih masti

Masnoća je važan dio zdrave prehrane jer pomaže tijelu da održi metabolizam i pohrani energiju. Ali nisu sve vrste masti iste, a neke mogu uzrokovati negativne zdravstvene učinke.

Zasićene masnoće obično su čvrste na sobnoj temperaturi. To su, među ostalim, kokosovo ulje, punomasni mliječni proizvodi i masni komadi mesa. Zasićene masnoće mogu povećati razinu lipida u krvi ili kolesterola, što bi moglo povećati rizik od srčanih bolesti, pa ih treba konzumirati umjereno. Do 6 posto dnevnih kalorija treba biti iz tog izvora.

Nezasićene masti obično su tekuće na sobnoj temperaturi. To su masnoće koje uključuju orašaste plodove, avokado, maslinovo ulje i masnu ribu poput lososa. Nezasićene masnoće mogu pozitivno utjecati na zdravlje vašeg srca te bi trebale činiti 20 do 35 posto ukupnih kalorija u danu.

Trans masnoće nekad su se nalazile u prženoj i prerađenoj hrani, poput smrznute pizze, pomfrita i krafni, no to se pomalo mijenja. One nemaju nutritivnu vrijednost i mogu povećati rizik od kroničnih bolesti, poput srčanih bolesti. Za razliku od njih, omega-3 masne kiseline bitna su komponenta zdrave prehrane. Nalaze se u ribljim, lanenim i biljnim uljima poput ulja repice.

Stručnjaci odraslim muškarcima preporučuju do 1,6 grama, a odraslim ženama 1,1 grama ALA masnih kiselima dnevno, što je vrsta omega-3 masne kiseline koja se prvenstveno nalazi u biljnim uljima.

6. Stvorite plan

Plan prehrane može vam pomoći u postizanju uspjeha. Može uključivati ​​preporučenu količinu voća, povrća, proteina i žitarica, način pripreme i kada će se jesti, a možete si dodatno pomoći i ovim navikama: