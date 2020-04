Ako jedete ovo, odbacite iluzije da ćete smršaviti i to održati

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: NIKAKO SE NE MOŽETE NATJERATI VJEŽBATI KOD KUĆE? OVO POMAŽE

Ako ste se odlučili zdravo hraniti, vrijeme je da kalorične namirnice izbacite iz kuće i da ih više ne kupujete. Ovo je lista od četiri namirnice koje debljaju više nego što mislite:

Gazirana pića

To što na limenci piše da ima nula kalorija ne znači da je to piće dobro za vas i da ga je dobro piti dok ste na dijeti. Sokovi s umjetnim zaslađivačima iako se reklamiraju kao zdrava zamjena za pića sa šećerom, zapravo mogu izazvati pravi kaos u organizmu. Zato bi najbolje bilo da ih u potpunosti izbacite iz s vašeg menija i da umjesto njih počnete piti svježe cijeđene sokove od voća i povrća. Jedno pravilo dijete je i to da kada vam se jede slatko prvo popijte čašu vode, pričekajte par minuta pa tek onda pojedite nešto slatko.

Pržena hrana

Nitko ne može reći da prženi krumpirići nisu ukusni i to ne znači da si ne možete tu i tamo priuštiti jednu porciju vama najdraže pržene hrane. No, to ne znači da u kući uvijek morate imati prženu hranu ili vrećice čipsa. Znanstveno je dokazano da zasićene masne kiseline mogu povećati rizik od razvoja dijabetesa, debljine i srčanih bolesti.

Foto: Dreamstime

Margarin

Ne dozvolite da vas zavara to što je margarin na biljnoj bazi – riječ je o hidrogeniziranoj biljnoj masti, poznatijoj kao “smrt za cijeli organizam”. Jedini razlog zbog kojeg se ljudi okreću margarinu umjesto maslacu je njegova cijena, jer je višestruko jeftiniji, ali bilo bi puno bolje da jednostavno jedete manje, ali kvalitetnije.

Hrenovke

Osim što su napravljene od mesnih otpadaka, hrenovke i ostale mesne prerađevine sadrže puno soli koja zadržava višak vode u tijelu. Ako se želite hraniti zdravo, zaboravite na hrenovke, paštete i salame.

