Ako piješ ne vozi! Već pola litre piva dovoljno je za 0,5 promila

Jedno piće je jedinica po kojoj sami možete izračunati koliko približno imate promila alkohola. Po hrvatskim standardima, ta jedinica iznosi - 0,5 l piva ili 2 dl vina ili 0,5 dl žestice. No o tome koliko ćete se napiti, naravno ovisi i o vašoj građi i kilaži, objašnjava nam psihijatar alkoholog, doc. dr. sc. Darko Breitenfeld.

No ljudi koji imaju mnogo masnog tkiva vjerojatno će slično podlijeći alkoholu kao i oni nešto mršaviji, jer tek veća mišićna masa 'troši' alkohol. Primjerice, tinejdžerica od 50-ak kilograma sigurno nikad neće moći popiti koliko i snažan muškarac u najboljim godinama i ostati na nogama.

Mlada djevojka u krvi će imati 0,5 promila već nakon ispijenih pola pića, što otprilike iznosi 2,5 dl piva. Iskapi li jedno cijelo piće (0,5 l piva), već će dostići cijeli promil.

S druge strane, postoji kontrakategorija. Primjerice mladi muškarac, još tjelesno vrlo snažan, između 30 i 40 godina, koji je naučio organizam na alkohol, a tijelo njime nije ‘uništio’, uz više popijena alkohola neće zapasti u stanje prisutnosti alkohola u krvi, tzv. alkoholemiju - kaže Breintenfeld, jedan od osnivača Referalnog centra za alkoholizam Ministarstva zdravstva.

Reakcije se usporavaju

- Već kod 0,2 - 0,3 promila počinju se usporavati refleksi, čovjek vidi manje u širinu i manje oštro te su mu slabije reakcije - kaže doc. dr. sc. Darko Breitenfeld.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL dr. Darko Breitenfeld

Iako se po zakonu u prometu tolerira i 0,5 promila alkohola u krvi, ovaj poznati stručnjak upozorava kako bi se, upravo zbog svih nabrojanih nuspojava uslijed nekoliko gutljaja alkohola, granica mogla smanjiti upravo na 0,3 promila u Europskoj uniji. Inače, pripitost se smatra već s 0,5 do 1,5 promila alkohola u krvi, pijanstvo od 1,5 do 2,5 promila, dok teška opitost nastupa iznad tri promila i više. Alkohol je na maksimumu nakon pola sata do sat - brzo se penje i teško spušta.

S pola promila alkohola u krvi nema mnogo promjena u organizmu, osim što se mijenja motorika i usporavaju pokreti. S jednim promilom alkohola u krvi ljudi su izrazito dobro raspoloženi te još dobro kontroliraju pokrete i reakcije te ne rade 'gluposti', napominje naš sugovornik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Iz iskustva se zna da su najteže nesreće na cestama rezultat između 1 - 2,5 promila u krvi, odnosno između pripitosti i pijanosti, i to su najčešće smrtonosne nesreće zbog poveće količine alkohola koji ‘razjari’ čovjeka, pa brzina postaje neopaženo viša od dopuštene - kaže.

S tri promila alkohola u krvi čovjek je već u stanju teške opitosti, govor mu je usporen i nesuvislo 'trabunja', a svijest je slabija.

Kretnje su vrlo usporene i slabo kontrolirane. Na cesti ćete ga opaziti da vozi po rubu ceste jer osjeća da su mu svijest i pokreti 'blokirani'.

Žena je za 0,5 promila dovoljno pola litre piva

Žene između 60 i 65 kilograma, kaže, brže dostižu stanje pripitosti, no jedno ispijeno pivo (0,5 l) opasno će ih približiti granici od 0,5 promila, a najčešće i prijeći. Naravno, uvijek ima iznimaka, pa one koje su konstitucijski jače građene ne podliježu alkoholu tako lako, baš kao i slučaju s muškarcima. Prosječan muškarac od 75 do 80 kilograma koji popije jedno piće dolazi do granice od 0,5 promila.

Foto: Dreamstime

- Važno je naglasiti da se svakih 3-4 sata jedno piće ‘potroši’, odnosno kemijski se razgradi u jetri. Primjerice, ako netko uđe u lokal i u roku sat vremena popije dva pića, nakon tri sata jedno piće može ‘prekrižiti’. Ipak, treba paziti jer i to jedno piće već može biti iznad dopuštenih promila u prometu - upozorava te dodaje da su posljednjih godina ljudi postali vrlo oprezni kad piju i voze, iako uvijek ima ljudi koji pod ‘dobar izlazak’ smatraju - ‘dobro se napiti’.

Koliko je 0,5 promila?

Žene od 55 - 70 kg smiju popiti jedno piće (0,5 l piva, 2 dl vina, 0,5 dl rakije)

Muškarci od 75 - 100 kg smiju popiti jedno i pol piće (0,75 l piva, 3 dl vina, 0,75 dl rakije)

Mlada djevojka u krvi će imati 0,5 promila već nakon ispijenih pola pića

Mlad muškarac tjelesno snažan, do 40 godina, brže troši alkohol

Kada možete napuhati više?

Petnaest minuta prije nego što sjednete u auto ne biste trebali ništa piti. Barem tih 15 minuta. Ako vas zaustavi policija i daju vam da pušete alkotest, napuhat ćete još više promila zbog pare iz guste alkoholne sline, kaže psihijatar Darko Breitenfeld. Mišljenje kako ljudi koji imaju više masnog tkiva bolje podnose alkohol ne vrijedi. Na alkohol su otporniji ljudi s većom mišićnom masom.