Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
KOLIKO JE DOVOLJNO?

ANKETA Koliko dnevno vi hodate? Studija kaže da ipak ne moramo imati 10.000 svaki dan

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Koliko dnevno vi hodate? Studija kaže da ipak ne moramo imati 10.000 svaki dan
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Nova istraživanja pokazuju da nije potrebno hodati 10 000 koraka dnevno za značajne zdravstvene koristi - već 5000 do 7000 koraka dovoljno je za poboljšanje zdravlja

Hodanje je najbolji prijatelj vašeg zdravlja – ali nova istraživanja pokazuju da 10 000 koraka dnevno nije nužan cilj. Stručnjaci ističu kako su značajne zdravstvene koristi vidljive već kod 5000 do 7000 koraka dnevno, što ovaj cilj čini daleko pristupačnijim i realnijim za većinu ljudi.

POGLEDAJ VIDEO: Prednosti hodanja

Pokretanje videa...

Prednosti hodanja 00:53
Trener i kineziolog Borna Šeremet govori o prednostima hodanja | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Zdravstvene dobrobiti dostupne su već uz manje koraka

Već i prelazak s manje od 2000 na 5000 koraka dnevno može smanjiti rizik od prerane smrti za gotovo 50 %, uz dodatne pozitivne učinke na zdravlje srca, smanjenje rizika od raka i demencije. Iako dodatni koraci svakako donose koristi, istraživanja pokazuju da nakon 7 000 koraka dnevno te koristi rastu znatno sporije.

AKTIVNO HODANJE Otkrivamo: Možete li smršavjeti ako hodate svaki dan 1 sat?
Otkrivamo: Možete li smršavjeti ako hodate svaki dan 1 sat?

Druga opsežna studija pokazala je da samo 2200 koraka dnevno već ima pozitivan učinak na zdravlje srca, a već s 4000 do 4500 koraka dnevno znatno se smanjuje rizik od rane smrti i kroničnih bolesti.

HUMANITARNA MISIJA Šimleša hoda kroz pustinje, ledene rijeke i snježne planine Amerike za oboljele od raka
Šimleša hoda kroz pustinje, ledene rijeke i snježne planine Amerike za oboljele od raka

Važan je i tempo

Ne radi se samo o broju koraka – tempo hodanja također igra veliku ulogu. Brže hodanje, čak i ako je ukupni broj koraka manji, povezano je s manjim rizikom od srčanih bolesti, raka, demencije i opće smrtnosti. Umjereno ili brzo hodanje ima snažniji učinak na zdravlje nego sporo, šetajuće kretanje. 10.000 koraka nije obavezan cilj – već 5000 do 7000 koraka dnevno donosi značajne zdravstvene koristi. Čak i 2000 do 4500 koraka dnevno može znatno poboljšati zdravlje i smanjiti rizik od bolesti.

HODANJE SA SVRHOM Moguće je! 10 tehnika uz koje ćete gubiti kilograme šetanjem
Moguće je! 10 tehnika uz koje ćete gubiti kilograme šetanjem

Brži tempo hodanja dodatno pojačava učinke – važna je kvaliteta, ne samo količina.

Umjesto da se opterećujete brojkama, fokusirajte se na dosljednost i uživanje u kretanju. Svaki korak se računa – jer i najmanja šetnja može biti korak prema boljem zdravlju.

Koliko vi dnevno napravite? Ispunite anketu dolje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za četvrtak 28. kolovoza: Lava iscrpljuje posao, Raku je romansa na pomolu...
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za četvrtak 28. kolovoza: Lava iscrpljuje posao, Raku je romansa na pomolu...

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 28. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Otkrivamo: Možete li smršavjeti ako hodate svaki dan 1 sat?
AKTIVNO HODANJE

Otkrivamo: Možete li smršavjeti ako hodate svaki dan 1 sat?

Hodanje jedan sat dnevno može učinkovito pomoći u mršavljenju jer stvara kalorijski deficit i potiče sagorijevanje masnih naslaga, osobito u području trbuha
FOTO Laskaju baš svakoj guzi: Pogledajte novu kolekciju seksi gaćica Kim Kardashian
MODELI KOJI PRIVLAČE PAŽNJU

FOTO Laskaju baš svakoj guzi: Pogledajte novu kolekciju seksi gaćica Kim Kardashian

Nova SKIMS izdanja donose savršeni spoj zavodljivih intimnih komada i udobnih basic favorita. Kim Kardashian u kampanji pozira u najnovijim modelima koji ističu minimalizam, senzualnost i svakodnevnu nosivost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025