ANKETA Koliko dnevno vi hodate? Studija kaže da ipak ne moramo imati 10.000 svaki dan

Hodanje je najbolji prijatelj vašeg zdravlja – ali nova istraživanja pokazuju da 10 000 koraka dnevno nije nužan cilj. Stručnjaci ističu kako su značajne zdravstvene koristi vidljive već kod 5000 do 7000 koraka dnevno, što ovaj cilj čini daleko pristupačnijim i realnijim za većinu ljudi.

POGLEDAJ VIDEO: Prednosti hodanja

Pokretanje videa... 00:53 Trener i kineziolog Borna Šeremet govori o prednostima hodanja | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Zdravstvene dobrobiti dostupne su već uz manje koraka

Već i prelazak s manje od 2000 na 5000 koraka dnevno može smanjiti rizik od prerane smrti za gotovo 50 %, uz dodatne pozitivne učinke na zdravlje srca, smanjenje rizika od raka i demencije. Iako dodatni koraci svakako donose koristi, istraživanja pokazuju da nakon 7 000 koraka dnevno te koristi rastu znatno sporije.

Druga opsežna studija pokazala je da samo 2200 koraka dnevno već ima pozitivan učinak na zdravlje srca, a već s 4000 do 4500 koraka dnevno znatno se smanjuje rizik od rane smrti i kroničnih bolesti.

Važan je i tempo

Ne radi se samo o broju koraka – tempo hodanja također igra veliku ulogu. Brže hodanje, čak i ako je ukupni broj koraka manji, povezano je s manjim rizikom od srčanih bolesti, raka, demencije i opće smrtnosti. Umjereno ili brzo hodanje ima snažniji učinak na zdravlje nego sporo, šetajuće kretanje. 10.000 koraka nije obavezan cilj – već 5000 do 7000 koraka dnevno donosi značajne zdravstvene koristi. Čak i 2000 do 4500 koraka dnevno može znatno poboljšati zdravlje i smanjiti rizik od bolesti.

Brži tempo hodanja dodatno pojačava učinke – važna je kvaliteta, ne samo količina.

Umjesto da se opterećujete brojkama, fokusirajte se na dosljednost i uživanje u kretanju. Svaki korak se računa – jer i najmanja šetnja može biti korak prema boljem zdravlju.

