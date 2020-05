Anksiozni ste? Pomoći će fraze poput: 'Ovo sve je privremeno'

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 15 znakova da je vaš odnos s partnerom postao toksičan

Uvijek je dobro imati nekoliko alata za smirenje anksioznosti. Izgovaranje riječi podrške samome sebi može donijeti olakšanje, baš kao što i roditelj može utješiti svoje dijete.

Eksperimentirajte s umirujućim 'samorazgovaranjem' sa sljedećim frazama. Vidite da li vas te riječi opuštaju, smiruju li vaše srce, dopuštaju li vam da udahnete malo dublje ili smanjite napetost u mišićima. Čak su i sitne promjene važne i mogu donijeti osjećaj kontrole nad živčanim sustavom.

Mantre koje psihologinja Hilary Jacobs Hendel preporučuje su:

1. 'Ovo je privremeno'.

To je istina! Ovaj virus i mjere neće trajati zauvijek. Ljudi mogu podnijeti stres tokom dugog vremenskog razdoblja. Mi smo otporni. Zapamtite: 'Ovaj stres je privremen!' Ponavljajte to dokle god se ne smirite.

Foto: Dreamstime

2. 'Sve će biti u redu'.

Budućnost je nepoznata, ne samo sada nego uvijek. Zato možemo sebi reći da će sve biti u redu, a velika je mogućnost da će i biti.

Ako ste previše realni ili ste pesimist, ovu mantru možete modificirati u 'Sve će vjerojatno biti u redu'. Ako vam je još uvijek teško povjerovati u to, pokušajte sa 'Čak i ako nije sve u redu, ja to mogu podnijeti'. I to je istina! Isprobajte različite verzije i pogledajte što vam smiruje tjeskobu u vašem tijelu.

3. 'Jedan po jedan dan. Jedan po jedan sat. Minuta po minutu'.

Kad emocije porastu, treba ih 'svladati'. Podsjetite se da je jedini cilj prijeći u sljedeću minutu, sat ili dan. Usredotočite se na pronalaženje ugodne i smirujuće aktivnosti koju trenutno možete napraviti kako biste prošli kroz neki težak trenutak.

Foto: Dreamstime

Primjerice, psihologinja se nedavno probudila osjećajući tjeskobu nakon nekoliko mirnih dana. Znala je da je tjeskobna jer joj je srce brzo kucalo. Podsjetila se da je njen cilj 'usporiti i odvojiti minutu za sebe'. Također, pročitala je popis država u kojima se situacija mijenja na bolje, konkretne aktivnosti koje ju mogu prebaciti iz tjeskobe u stanje smirenosti, povezanosti i samopouzdanja.

Evo što je ona u tom trenutku učinila:

5 minuta je posvetila 'uzemljenju' i disanju.

Usisala je kuću.

Napravila si je šalicu čaja.

Vježbala je.

Napravila si je vrlo vruću kupku.

Pisala je.

Prošlo je nekoliko sati nakon svih tih malih rituala, ali s vremenom se počela osjećati bolje. Da nijedna od tih metoda nije uspjela, rekla bi sama sebi: 'Drži se! Sutra je novi dan, a vjerojatno ćeš se bolje osjećati ujutro'.

Foto: jacoblund

Kada ste jako anksiozni, važno je zastati i primijetiti svoje misli. Ako mislite da je kraj svijeta, da više nikada nećete biti sretni ili da ste upropastili život, primijetite te misli i onda se podsjetite da je to samo osjećaj ili briga. To ne znači da je to i istina.

Način na koji razgovaramo sami sa sobom vrlo je važan i utječe na to kako se osjećamo i razmišljamo. Ako ste anksiozni svakako isprobajte neke od ovih mantri i vidjet ćete hoćete li osjetiti olakšanje. Ako ne, barem ćete se dobro osjećati jer ste uložili trud da si pomognete. 'Borba' s anksioznošću i osjećajima je cjeloživotna praksa. Ideja je zapravo 'pasti' u eksperimentalno stanje uma i imati na raspolaganju širok spektar alata, poput 'mantri' odnosno ponavljajućih fraza, 'izmjenjivača' stanja uma i sličnih, piše Psychology Today.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pregorjeli ste na poslu? To nije samo stvar uma, već okolnosti

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA s glumicom Barbarom Rocco: