Lesley Maxwell (64) iz Melbournea u Australiji, poznata je po svojoj nevjerojatnoj figuri, vježbajući pet puta tjedno kako bi održala nevjerojatne trbušne mišiće.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna mama vježba s klincima

Međutim, drugi koji žele krenuti stopama nagrađivane bake - koja ima skoro 30 fitness nagrada - ne moraju se toliko truditi to postići.

Baka koja nosi broj odjeće 36, a koja je ranije rekla da privlači više muške pažnje od njezine unuke, podijelila je jednostavnu rutinu koja uključuje šest jednostavnih koraka - i kaže da svatko može 'preokrenuti proces starenja'.

- Definitivno mislim da žene dolaze na svoje kako starimo - samopouzdanije su i više seksi, pogotovo ako su u formi i zdrave - kaže Lesley.

- Zapravo možemo preokrenuti proces starenja pravilnom prehranom i učinkovitom tjelovježbom. Sve je na nama. Nije tako teško stvoriti lijepo i mišićavo tijelo, kao niti sagorjeti masnoće, a imamo li to ili ne, je posve na nama - objašnjava.

- Postoje dva načina starenja. Jedan je kronološka dob koja se računa od rođenja do sada. A drugo je biološka dob, koja je uzbudljivija! Možemo stvoriti mlađe tijelo – postati vitkiji, jači, zdraviji. To nas čini samopouzdanijima i seksepilnijima - rekla je.

Zvuči dovoljno jednostavno, ali kako to zapravo funkcionira?

Lesley, koja vježba zajedno sa svojom 20-godišnjom unukom Tiom, je rekla da nikad nije kasno da započnete svoje fitness putovanje. Sama Lesley pobijedila je na prvom natjecanju s 49 godina.

Njezino fit tijelo joj također daje puno samopouzdanja što je imalo pozitivan utjecaj i na njezin ljubavni život.

- Muškarac s kojim se viđam je zapravo mlađi od mene, ali ja nikad ne razmišljam o tome - rekla je.

- Ako se muškarac odluči prići mi, pogledati me u oči i pozvati me van, on je prilično hrabar čovjek. A ovih dana muškarci su prilično sramežljivi kad je u pitanju pristup ženama jer se čini da se sve radi na internetu - ispričala je za britanski Sun.

- Svatko može biti romantičan na internetu, ali ne postoji ništa kao prava stvar - dodaje.

Šest koraka do super tijela bake Lesley

1. Izbjegavajte jesti pšenicu i šećer

2. Bez junk fooda. Ako baš osjetite želju ne jedite brzu hranu češće od jednom tjedno. To će vam osigurati da ostanete na pravom putu prema izgradnji mišića i figuri koju želite.

3. Svaki obrok mora sadržavati proteine. Trebali bi jesti otprilike 100 g proteina dnevno npr. u jednom jaju ima 6 grama proteina.

4. Naučite tri dobre vježbe s utezima:

Kasnije možete dodati i druge vježbe u svoj program treninga s utezima, ali je bitno da počnete s manjim utezima i s vremenom radite na pokretljivosti i sigurnosti

5. Hodajte na otvorenom, ali bržim tempom. To je fenomenalan način za sagorijevanje tjelesne masti, a opet za zadržavanje mišićne mase na kojoj ste naporno radili tijekom treninga s utezima.

6. Budite dosljedni.