Većina poznatih i slavnih danas skuplja 'klikove' na društvenim mrežama pričama o tome kako održavaju tjelesnu težinu, bilo da je riječ o nekim posebnim dijetnim programima, ili vježbanju, odnosno čajevima, tabletama i tretmanima za mršavljenje. Magazini nas doslovno bombardiraju njihovim savjetima za to kako ostati fit. Neki od tih programa znaju djelovati prilično bizarno, no samo ako ne znate kakve su sve rutine slijedile poznate zvijezde starog Hollywooda. Klasične holivudske zvijezde isprobale su neke doista neobične savjete i trikove kako bi bile sigurne u to da će izgledati savršeno.

Portal Vintage News otkriva 'tajnu' savršene linije i ljepote nekih od najvećih svjetskih glumica:

Ples je bio (i još uvijek je) odlična vježba

Američka glumica Betty Grable u jednodijelnom kupaćem kostimu izgleda doslovno savršeno. Za mnoge ljude vježbanje nije nužno najugodnija zabava na svijetu, pa tako ni mnoge glumice starog Hollywooda nisu bile pobornice takvog 'mučenja'. Tako su Betty Grable i Rita Hayworth održavale formu plesom.

Betty Grable bila je poznata po 'nogama vrijednim milijun dolara' tijekom '40-ih godina prošlog stoljeća. Kako bi te slavne noge održala u formi, trenirala ih je kroz ples.Voljela je i vježbu 'kljucanje ptica', kojom je sprječavala stvaranje podbratka. To je vježba kod koje treba napučiti usne (poput pačjeg kljuna) i gurnuti vrat prema naprijed. Pokret pomalo podsjeća na pticu koja kljuca, pa otuda i naziv vježbe.

Još jedna poznata glumica, Rita Hayworth, koristila je ples kao način da ostane u formi. Štoviše, ona se školovala za plesačicu i prije nego je počela snimati filmove. Nakon što je postala glumica, otkrila je da je plesala i do osam sati dnevno kako bi ostala vitka. Rita Hayworth sudjelovala je i u ranom obliku aerobika pod nazivom Bagot Stack Stretch and Swing System. Također, pazila je što jede - nikad nije jela masnu hranu i izbjegavala je kruh i peciva.



Ginger Rogers i Fred Astaire, bili su savršeni promotori plesa. Dobitnica Oscara Ginger Rogers bila je poznata po svojim plesnim vještinama. Radila je na vrlo intenzivnoj plesnoj koreografiji više puta dnevno s MGM-ovim internim trenerom Donaldom Loomisom. Za taj naporan rad znala se povremeno nagraditi omiljenim obrokom, piletinom u saftu, koja joj je bila pravi poticaj za uporno vježbanje.

Čudne prehrambene navike

Da biste ostali u formi, morate imati zdrave prehrambene navike i biti aktivni. Jedna od najljepših glumica svih vremena, Joan Crawford, bila je daleko od pravilnih prehrambenih navika. Naime, mnoge klasične holivudske zvijezde iznimno su naporno radile i istodobno jele vrlo malo, kako bi ostale u kalorijskom deficitu. Članak objavljen u časopisu Photoplay u siječnju 1929. opisuje što je glumica Joan Crawford pojela u jednom danu. Autor tvrdi da je ručala samo 'žlicu hladnog konsomea, jela od rabarbare, te šest krekera gusto namazanih senfom'. I tako svaki dan nakon nastupa!

Glumica čudesno hladne ljepote i nevjerojatno uskog struka, Ava Gardner, bila je na drugom kraju bizarnog spektra hrane koju je konzumirala. Dok su mnoge holivudske glumice držale dijetu i pokušavale zadržati kalorijski deficit, njeni obroci sastojali su se od onoga što svi vole: Ugljikohidrata, šećera, maslaca i mliječnih proizvoda.

Jela je visoko kaloričnu prehranu zbog svog 'nervoznog želuca' koji ju je sprječavao da normalno jede. I nije se debljala, zato što je stalno bila prezauzeta i zaboravila bi normalno sjesti i jesti. Zato je jela tu visokokaloričnu hranu 'u hodu', kako bi uspostavila ravnotežu u odnosu na činjenicu da zapravo - ne jede.

Još jedna dama tankog struka, Clara Bow, imala je u svom holivudskom ugovoru klauzulu o dozvoljenoj težini, u kojoj je stajalo da ne smije prijeći 54 kilograma težine, pa je, da bi to doista i ispoštivala, jela samo 500 kalorija na dan.

Dijetni programi ranog Hollywooda

Američka glumica Jean Harlow bila je jedna od prvih krhkih plavuša koje su držale nekakvu dijetu. Mnoge zvijezde starog Hollywooda imale su vlastite verzije modnih dijeta za koje su se bile spremne kladiti da čuvaju vitkost. Jean je tako bila odlučna u tome da zadrži savršene proporcije grudi, struka i bokova 84-64-88, pa se držala četverodnevne dijete na bazi rajčice. Tijekom snimanja, Harlow bi pojela dvije cijele rajčice i popila crnu kavu za ručak i večeru. Njezin doručak sastojao se samo od crne kave i soka od naranče. Valja imati na umu da se ovako nešto nikome ne može preporučiti.

Prelijepa i ponosna princeza među glumicama, Grace Kelly, također je imala zanimljivu dijetu, nazvanu 'jedanaestice'. To je značilo da će Kelly u 11 ujutro pojesti užinu, kako bi osigurala da se ne prejede za ručkom. Na set bi donijela mrkvu, štapiće celera i suhe marelice i grickala svaki dan u 11 sati.

Žena s najtužnijim pogledom u Hollywoodu, Greta Garbo, bavila se cijeđenjem sokova puno prije nego što je to postalo hit.Bila je klijentica 'gurua prehrane' Gaylorda Hausera, koji ju je upoznao s mnogim novim načinima prehrane, uključujući i cijeđenje sokova. Tako je Garbo posjedovala sokovnik u vrijeme kad pijenje zelenih sokova još nije bilo popularno.

Moderniji pristup - vježbanje

Danas znamo da za dobar izgled treba kombinirati uravnoteženu i zdravu prehranu i vježbanje, a znala je to dobro i Marilyn Monroe, koja nije bila samo seksualni simbol: Njezino se tijelo smatralo idealnom kojem bi žene trebale težiti, a muškarci su ga sanjali. Monroe je bila jedna od rijetkih ženskih zvijezda koje su dizale utege u Hollywoodu, što je bila posve nova stvar u njeno doba. U razgovoru za časopis Pageant 1952. godine pričala je o svojoj fitness rutini , rekavši: 'Moja najveća briga nekad bila je da dovoljno jedem, sad moram brinuti da ne jedem previše. Nikad se ranije nisam zamarala vježbama, a sada provodim najmanje 10 minuta svako jutro vježbajući s malim utezima. Razvila sam svoje vlastite vježbe za mišiće koje želim održati čvrstima i znam da su to prave vježbe za mene, jer osjećam kako se napinju baš ti mišići dok vježbam'.

Još jedan zanimljiv aspekt fitness rutine Marilyn Monroe bio je da je jela u skladu s fitness rutinom. Njeni obroci su bili bogati proteinima i hranjivim tvarima. Za doručak bi razbila dva jaja u čaši toplog mlijeka. Za večeru bi svakako pojela malo mesa - jetrica, janjetinu ili odrezak - s prilogom od sirove mrkve.

Lice djevojčice, a tijelo žene - Audrey Hepburn takvo tijelo isklesala je plešući balet. Ona je jedna od rijetkih glumica koja je vjerovala da žena treba jesti tri obroka dnevno, a usto je godinama vježbala balet, u nadi da će jednog dana postati primabalerina. Iako su je pratile glasine da pati od poremećaja prehrane, jer je bila vrlo mršava, zapravo nikad nije bila na nekoj dijeti. Voljela je tjesteninu, jela je tri obroka dnevno i vjerovala je da žene moraju jesti neku vrstu crvenog mesa u jednom od svojih dnevnih obroka.