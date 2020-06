Naime, Hugo, koji je bio izlo\u017een veganskoj prehrani,\u00a0imao je vi\u0161e energije i gubio je masno\u0107u. Prije nego \u0161to se odrekao \u017eivotinjskih proizvoda radi eksperimenta, imao je oko 84 kilograma i oko 13 posto tjelesne masti.\u00a0Nakon otprilike mjesec dana na veganskoj dijeti, rekao je da je smr\u0161avio gotovo \u010detiri kilograma (iako je dio toga povratio tijekom ostatka dijete).

<p>Jednojajčani blizanci <strong>Hugo</strong> i <strong>Ross Turner</strong>, poznati u Velikoj Britaniji kao pioniri avanturizma, podvrgnuli su se eksperimentu u kojem su dokazali da veganska prehrana čovjeku daje više energije te je manja sklonost nakupljanju masti, dok se kod prehrane utemeljene na mesu bolje razvijaju mišići, ali čovjek 'skuplja' i više masti, pogotovo oko trbuha. </p><p>Braća Turner bili su odlična prilika za to da znanstvenici usporede djelovanje različitih modela prehrane na ljude istog genetskog 'materijala', dakle uz isključenje nekih drugih faktora koji na to mogu bitno utjecati. Okrenuli su se svaki jednome načinu prehrane i držali se pravila tijekom 12 tjedana, od siječnja do ožujka ove godine. Uz to su redovno odrađivali fitnes treninge. Motiv im je bio činjenica da su veganske dijete sve popularnije među sportašima, iako oko njih ima i dosta kontroverze, kaže Ross, te dodaje kako im je poticaj bio dokumentarni film 'The Game Changers'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Marina govori o tome što jedu 'sirovi' vegani</p><p>- Željeli smo odbaciti pristranost kako bi se o tome moglo progovoriti i na temelju genetskih istraživanja. Kako smo nas dvojica genetski identični, zanimljivo nas je usporediti u ekstremnim okruženjima - kaže Ross. Znanstvenici s King's Collegea, pratili su osnovne podatke o njima, kao što su težina, razina kolesterola i mišićna masa, uz to što su sami morali ocijeniti kako se osjećaju. </p><p>Oba blizanca odradila su trening izdržljivosti u teretani pet do šest puta tjedno, koristeći program koji je osmislio Ross, inače osobni trener. Također, pojeli su gotovo identičan broj kalorija u obrocima koje je pripremila služba tvrtke 'Mindful Chef' i na kraju su primijetili čak i neke velike razlike vezano uz mišićnu masu, gubitak masnoće i zdravlje probavnog sustava. </p><p>Naime, Hugo, koji je bio izložen veganskoj prehrani, imao je više energije i gubio je masnoću. Prije nego što se odrekao životinjskih proizvoda radi eksperimenta, imao je oko 84 kilograma i oko 13 posto tjelesne masti. Nakon otprilike mjesec dana na veganskoj dijeti, rekao je da je smršavio gotovo četiri kilograma (iako je dio toga povratio tijekom ostatka dijete).</p><p>Na kraju eksperimenta, imao je oko 82 kilograma. Gotovo sva izgubljena težina odnosila se na masti, s tim da mu je cjelokupni sastav tjelesnih masti bio smanjen na 12 posto. Razina kolesterola mu je također pala.</p><p>Još upečatljiviji su bili rezultati vezani uz razinu energije. Naime, Hugo kaže kako je imao puno više energije u teretani, u usporedbi s uobičajenom rutinom.</p><p>- Na veganskoj dijeti moja je mentalna usredotočenost bila mnogo bolja, nisam trebao energetska pića koja sam znao koristiti poslije podne i osjećao sam se sitije - kaže, pa dodaje kako je zbog veganske prehrane promijenio i navike vezane uz grickanje tijekom dana. Budući da keksi i čips nisu veganski, prešao je na voće i orašaste plodove.</p><p>No, Hugo je primijetio i jednu negativnu stranu veganskog načina prehrane: Libido mu je naglo pao. </p><p>- Samo sam ga izgubio, stvarno ne znam što se dogodilo - kaže, te dodaje kako to ne mora biti iskustvo koje će imati svi koji se odluče za vegansku prehranu. Kako tijekom eksperimenta nisu provodili sveobuhvatne pretrage krvi, ne zna se je li uzrok tome možda pad razine testosterona, ili ne. </p><p>Ross je uvijek bio nešto jači, a eksperiment je to dodatno naglasio. Naime, on je tijekom eksperimenta dobio oko 4,5 kilograma mišića, ali i gotovo dva kilograma masti. Tako je njegova razina masti u tijelu porasla s 13 na 15 posto. Ukupna težina porasla je na oko 86 kilograma. Razina njegovog kolesterola ostala je jednaka tijekom 12 tjedana eksperimenta. </p><p>Ross je rekao da je plan obroka tijekom tog razdoblja bio nešto raznovrsniji od njegove tipične prehrane i izuzetno uravnotežen u pogledu makronutrijenata, utemeljen na piletini, ribi, ali i s malo crvenog mesa, povrća, mliječnih proizvoda i žitarica.</p><p>Prije toga, obojica bi dan često započinjali s tostom, ili kašom od žitarica, za ručak bi pojeli sendvič s mesom, ili neku verziju piletine, s povrćem, a za večeru bi često jeli tjesteninu. </p><p>Veganska prehrana, pokazalo se, dovela je do velikih promjena u mikrobiomu crijeva. Kod Huga je ta promjena bila vrlo značajna, budući da je uobičajeni protein na bazi životinja zamijenjen za stvari poput tofua, tempeha i slično. </p><p>- Jedeći vegansku prehranu, gotovo da morate nadoknaditi ostatak raznolikošću, pa sam jeo i hranu na koju zapravo nisam navikao - kaže Hugo za <a href="https://www.insider.com/twins-compare-vegan-diet-eating-meat-leads-to-more-mass-2020-5">Insider.</a> </p><p>Kao rezultat, njegov mikrobiom u crijevima (populacija korisnih bakterija u ljudskom probavnom sustavu) promijenio se na zanimljiv način, pokazalo je istraživanje fekalnih uzoraka dvojice blizanaca prije i nakon eksperimenta. </p><p>Promjene su poboljšale Hugovu potencijalnu otpornost na neke oblike kroničnih bolesti, navodi se u analizi, pa je, tako, nakon eksperimenta imao manji rizik od pretilosti i dijabetesa tipa 2. To podupire neka ranija istraživanja koja sugeriraju da prehrana na biljnoj bazi može smanjiti rizik od tih stanja poboljšavajući mikrobiom. </p><p>No, veliko je iznenađenje to da se kod braće može primijetiti smanjenje mikrobne raznolikosti, odnosno broja različitih vrsta bakterija prisutnih u crijevima. To je općenito povezano s manjom otpornošću na neke vrste kroničnih bolesti poput Crohnove bolesti. Nije jasno zašto su se te promjene dogodile, iako braća pretpostavljaju da je stvar u naglim promjenama načina prehrane zbog eksperimenta i tome da je trajao relativno kratko.</p><p>Braća su, inače, poznata po svojim ekspedicijama u kojima je jako važna izdržljivost, pa žele testirati kako bi veganska prehrana mogla imati dugoročan učinak te razmišljaju i o eksperimentu od šest mjeseci do godine dana. Obojica žele uvrstitit više veganskog stila u redovnu prehranu. </p><p>- Na putovanjima tijekom kojih testiramo izdržljivost dnevno gubimo oko pola kilograma, pa i više, ako nosimo veći teret na leđima. Zato volimo biti mršavi - kaže Hugo. </p><p>Dodao je kako je ovaj eksperiment ujedno proširio njegove vidike o prehrani te doveo do spoznaje da ne jede dovoljno različitih namirnica. No, obojica kažu kako ne preporučuju nagli prelazak na novi način prehrane, nego postupno zamjenjivanje namirnica u nekim obrocima. </p><p>- Biti na veganskoj dijeti ima svojih prednosti, no slično je i s prehranom u kojoj se jede meso. Nije stvar u tome da jedan model treba prevladati. Izabrat ćemo kombinaciju, tako da imamo dane bez mesa i dodamo više veganskih proizvoda, te biramo kvalitetnije meso u one dane kad ga jedemo. Ukratko, uzet ćemo najbolje od oba stila prehrane - zaključuje Hugo. </p>