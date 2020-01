Brinete zbog novca i ne možete zaspati? Evo kako si pomoći...

Siječanj nikako da prođe i većina ljudi vjerojatno osjeća financijsko opterećenje, još od kad su za blagdane potrošili novac na poklone. Podaci s "Money Wellness Indexa" pokazuju da tjeskoba zbog novca utječe na polovicu, odnosno čak 48 posto odraslih u Velikoj Britaniji od 18 do 55 godina, bez obzira koliki im je u ovom trenutku prihod. No iako je to problem koji pogađa gotovo sve, čak 46 posto ljudi osjeća da su sami kada je u pitanju rješavanje i upravljanje financijama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Wellness guruica, Alex Holder, autorica knjige 'Open Up: Why Talking about Money Will Change Your Life', otkrila je četiri koraka prema savladavaju ovakve vrste financijske anksioznosti.

1. Razgovarajte o novcu iako vam se to može činiti strašnim

Možda je jedan od glavnih razloga zašto nas novac zabrinjava to što nevoljko o njemu razgovaramo i nismo otvoreni kada brinemo o financijama.

Kada govorimo o novcu, to je često tabu tema, a otvoren razgovor o novcu to ne bi trebao biti. Kada pokažete drugima da i vi brinete i osjećate anksioznost vezanu za novac, možete pomoći ljudima da se osjećaju manje sami. I polako osvještavati što vas u cijeloj priči najviše brine.

2. Usredotočite se na pronalaženje financijskog zdravlja

Ne uspoređujte se s drugima i ne vjerujte svemu što ste vidjeli na društvenim mrežama jer negdje postoje ljudi koji se osjećaju upravo kao i vi. Važno je također znati da ne postoji jedna formula da se financijski oporavite.

Foto: A. and I. Kruk

Nekima će detaljna proračunska tablica svih njihovih prihoda i izdataka pomoći da steknu osjećaj kontrole, ali za druge će to biti samo radnja za prikrivanje anksioznosti. I to je u redu. Kao i kod svih vrsta anksioznosti, ni ovdje nema čarobne formule, već sami morate utvrditi što je za vas dobro.

3. Prihvatite da možda nikad nećete imati 'dovoljno' novca

Anksioznost oko novca utječe na sve ljude, bilo da imaju dobra primanja ili ne, žene, muškarce... Imati više novca nije uvijek savršeno rješenje. Kao i svaka anksioznost, i novčana anksioznost ne diskriminira, a iako se možete osjećati "slomljeno" ne znači da ste dotakli dno. Osjećaj stresa zbog novca i dalje vas može nastaviti oslabljivati. Ako ste skloni uspoređivati ​​se s drugima, vjerojatno ćete to nastaviti raditi bez obzira koliko zarađivali i uvijek ćete se osjećati kao da nemate dovoljno.

4. Ne dozvolite da vas društvene mreže upropaste

Foto: Pexels

Društvene mreže zasigurno ne pomažu kada je u pitanju naše financijsko stanje. Gotovo polovica ljudi od 18 do 34 godine osjeća se financijski lošije zbog uspoređivanja s drugima - nekom slavnom osobom ili blogericom kojoj je predstavljanje u najboljem svjetlu - posao. Zbog njihovih "savršenih" života u stanju smo se osjećati i vrlo tužno. No važno je zapamtiti da trava nije uvijek zelenija "tamo preko". Možete imati na tisuće sljedbenika i pokazivati da večerate u skupocjenim restoranima i putujete svijetom, ali to možda nije izravan odraz stanja nečijih financija ili financijskog blagostanja.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: