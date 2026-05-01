Svi imamo svoje jutarnje rutine i neki od nas ih slijede desetljećima, ali ako znate da imate visoki krvni tlak ili povišen kolesterol, možda je vrijeme da ozbiljno razmislite o tome kako započinjete svoj dan
Brinu vas kolesterol i krvni tlak? Izbjegavajte ove 3 navike ujutro
LDL, takozvani 'loši' kolesterol, jedan je od glavnih uzroka kardiovaskularnih bolesti, koje samo u SAD-u odnose jedan život svake 34 sekunde.
POGLEDAJ VIDEO: kolesterol
Pokretanje videa...
Ako se želite boriti protiv toga, prvi korak je razumjeti s čime se suočavate.
Primjerice, jutra su važnija za vaše srce nego što možda mislite, posebno ako imate visoki krvni tlak ili kolesterol. To je zato što se nakon buđenja tijelo prirodno nalazi u fazi tzv. 'jutarnjeg skoka', kada se ubrzavaju rad srca i krvni tlak kako bi vas pripremili za dan.
Istraživanja pokazuju da je ovaj porast povezan s većim rizikom od srčanog i moždanog udara, što znači da je vaša jutarnja rutina ključan trenutak za zaštitu srca.
Jutarnji 'skok'
Zabrinjavajući dio? Visoki krvni tlak često nema očite simptome, ali i dalje može imati ozbiljne posljedice ako se ne kontrolira. Redovito praćenje krvnog tlaka i upoznavanje s čimbenicima rizika jedna je od najpametnijih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje.
Čak i jednostavne jutarnje navike – što jedete, što pijete i koliko se brzo izlažete stresu – mogu s vremenom tiho utjecati na vaše arterije i razinu kolesterola.
1. Jaka kava i pušenje
Vruća šalica kave može djelovati kao savršen početak dana, ali ako sadrži puno kofeina, može privremeno povisiti krvni tlak i ubrzati rad srca.
Ne postoji jasan dokaz da kava izravno uzrokuje srčane bolesti, ali neka istraživanja sugeriraju da vrlo visok unos kofeina može povećati rizik kod osoba s osjetljivim srcem ili postojećim srčanim problemima.
Pušenje je još štetnije. Nikotin sužava krvne žile, uzrokuje nagle skokove krvnog tlaka i smanjuje protok krvi kroz koronarne arterije, čime se povećava rizik od srčanog i moždanog udara.
Drugim riječima, kombinacija ovih navika ujutro može biti posebno štetna za srce, a istraživanja to potvrđuju. Važno je zapamtiti da prestanak pušenja ima gotovo trenutne koristi: već nakon 20 minuta krvni tlak i puls počinju se normalizirati, nakon tri mjeseca poboljšavaju se cirkulacija i funkcija pluća, a unutar godine dana rizik od srčanih bolesti prepolovi se.
2. Masna i pržena hrana za doručak
Hrskavi prženi doručak može biti ukusan, ali može naglo povećati razinu masnoća u krvi odmah nakon obroka. Namirnice bogate zasićenim i trans mastima – poput prženog kruha, masne tjestenine ili slatkih rižinih jela – povećavaju LDL ('loši') kolesterol i doprinose otvrdnjavanju arterija. Trans masti su posebno štetne jer istovremeno snižavaju HDL ('dobri') kolesterol.
Namirnice poput slanine, kobasica, muffina i peciva često sadrže i velike količine soli.
- Visok unos natrija uzrokuje zadržavanje tekućine, povisuje krvni tlak i povećava rizik od zatajenja srca - kaže kardiolog Robert Segel, dr. med.
3. Nagli ulazak u intenzivnu aktivnost ili stres
Tijelo se ujutro još prilagođava prelasku iz mirovanja u budnost. Teški fizički napori, intenzivni treninzi ili emocionalni stres poput svađe ili brige mogu dodatno opteretiti srce i krvne žile.
Istraživanje Sveučilišta u Uppsali pokazalo je da intenzivno vježbanje nakon lošeg sna može povećati razinu troponina, markera stresa za srce. Druga istraživanja pokazuju da izraženi jutarnji skok krvnog tlaka povećava rizik od moždanog udara, čak i ako je tlak tijekom dana inače pod kontrolom.
Bolje jutarnje navike za zdravo srce
Umjesto rizičnih navika, pokušajte s blažim, zdravijim jutarnjim rutinama:
- Pijte toplu vodu kako biste nadoknadili tekućinu.
- Doručkujte hranu bogatu antioksidansima: zeleno povrće, svježe voće, zeleni čaj, orahe i lanene sjemenke.
- Krećite se polako: istezanje, duboko disanje ili mirna jutarnja šetnja mogu pomoći u regulaciji krvnog tlaka.
Umjerena tjelesna aktivnost može povećati razinu HDL ('dobrog') kolesterola. Uz savjet liječnika, ciljajte na barem 30 minuta umjerene aktivnosti pet dana u tjednu ili 20 minuta intenzivnije aktivnosti tri puta tjedno.
Ove male promjene mogu značajno pomoći u očuvanju zdravlja krvnih žila, stabilnog krvnog tlaka i sigurnosti vašeg srca.
Zapamtite, vaše jutarnje navike mogu odrediti stanje vašeg srca tijekom cijelog dana – a pažnja koju posvetite sada može vam spasiti život.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+