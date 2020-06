Crvenite se od srama? Zašto to neke ljude pogađa, a druge ne

'Neki pojedinci koji imaju problem sa socijalizacijom strahuju da će se zacrvenjeti jer vjeruju da drugi o njima sude negativno, što nekad vodi do izbjegavanja druženja'

<p>Mnogi znaju kakav je osjećaj zacrveniti se u sramotnoj situaciji: u kojoj osjećamo neugodu, nesposobnost ili krivnja. Nekima se crvenilo obraza i čela može proširiti i na uši, vrat i gornji dio prsa. No, zašto nam se to uopće događa? <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/experts/graham-cl-davey-phd" target="_blank">Psychology Today</a> kaže da je to stanje potaknuto kombinacijom čimbenika. Lice ima široku mrežu krvnih žila koje zadržavaju veliku količinu krvi, a te su krvne žile posebno blizu površine obraza. Isto tako, aktivacija simpatičkog živčanog sustava pokreće receptore koji povećavaju protok krvi i uzrokuju crvenilo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Razvojni strahovi kod djece</strong></p><p>Crvenilo zbog nelagode razlikuje se od drugih oblika crvenila lica uzrokovanih npr. fizičkim naporom ili konzumacijom alkohola, a prati ga niz emocija kao što su sram, krivnja, stid ili ponos. Predstavlja psihološko stanje 'posramljenosti', posebno kad je popraćeno osjećajem samosvijesti i ambivalentnim uzbuđenjem - tendencijom da pobjegnemo iz neugodne situacije.</p><p>Ljudi koji imaju problem sa socijalizacijom strahuju da će se zacrvenjeti jer vjeruju da drugi o njima sude negativno, što je često faktor koji ih vodi do izbjegavanja socijalnih situacija. A i u drugim se kulturama crvenilo negativno doživljava - 'Taijin Kyofusho' (TKS) jedna je od najčešćih fobija u Japanu a doslovno prevedeno znači 'strah od međuljudskih odnosa'. Ali dok se crvenilo u socijalnom anksioznom poremećaju na zapadu nosi na strah od sramoćenja sebe pred drugima, oboljeli od TKS-a strahuju da će svojim crvenilom osramotiti druge .</p><p>Razlika u fokusu straha između zapadnjaka i Japanaca potječe iz razlika u kulturnom fokusu Japana i Zapada. Zapadna društva podržavaju individualizam, dok japansko i mnoge druge azijske kulture potiču kolektivizam. Ipak, percepcija vlastitog anksioznog stanja i rumenila može biti uglavnom u glavi pojedinca.</p><p>Studije tako sugeriraju da je socijalna anksioznost visoko povezana sa percipiranjem sebe, odnosno da socijalno anksiozni pojedinac vjeruje kako se crveni više od neanksioznih pojedinaca - što je primjer kako pogrešna uvjerenja o sebi i svijetu mogu stvoriti anksioznost.</p><p>Budući da je crvenjenje u neugodnim situacijama usko povezano sa samosviješću, često se pretpostavlja da ga djeca ne mogu doživjeti dok ne razviju samosvijest. No istraživanje <strong>Milice Nikolić </strong>i kolega sa Sveučilišta u Amsterdamu ustanovilo je drugačije. Oni su ookrili da je crvenilo povezano s pojačanom socijalnom anksioznošću, a zaključili su i da može biti rani pokazatelj socijalne anksioznosti već kod djece u dobi od četiri i pol godine.</p><p>Osim nelagode, crvenjenje drugima govori da se stidimo i da smo svjesni svoje pogreške, kao i da bismo vjerojatno željeli ispraviti stvari. Pokazujemo tako da nismo bezobrazni ili besramni i s njim drugima upućujemo neverbalnu ispriku. </p><p> Zbog svega toga,osoba koja se nakon neuspjeha zacrveni često nam je draža od one koja se ne crveni i promiče povjerenje između sebe i onih koji je gledaju.</p><p>No, budući da je crvenilo često izvor sramote i tjeskobe, mnogi sa socijalnom anksioznosti vjeruju da ga drugi tumače kao znak socijalne nesposobnosti, slabosti ili gubitka kontrole - a to su stečena uvjerenja koja mogu dovesti do izbjegavanja nekih društvene situacije u kojima bi mogli pocrvenjeti. Psiholog dr. <strong>Graham C. L. Davey </strong>zato savjetuje da se prepustimo i kad se crvenimo - jer od toga imamo više koristi što mislimo i 'društveni nam život neće stati ako pokažemo da smo ljudi'. </p>