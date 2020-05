Čudotvorni začin: Ružmarin jača pamćenje, ublažava bol...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovim cvijećem privucite pčele u vrt i povrće će bolje 'roditi'

Ružmarin bi mogao biti tajna dugovječnosti i zdravlja, tvrde znanstvenici koje je iznenadilo to što su u talijanskom selu Acciazoli u pokrajini Salermo pronašli čak 300 stanovnika starijih od 100 godina, puno više nego što je uobičajeni prosjek. No ne samo da ih je iznenadila dugovječnost, nego i činjenica da je među njima zabilježen puno manji udio oboljelih od Alzheimera i drugih oblika demencije.

Istraživanje o njihovim životnim navikama pokazalo je da se to vjerojatno može povezati sa zdravom mediteranskom prehranom koja je uobičajena na tom području te s mnogo kretanja jer je selo smješteno na uzvisini i ljudi svakodnevno pješače do trgovina, no znanstvenici smatraju da je na to utjecala i svakodnevna upotreba ružmarina u pripravi jela.

Još su Grci i Rimljani pleli grančice ružmarina u vijence koje su nosili na glavi vjerujući da to može pozitivno utjecati na memoriju, a to su brojna istraživanja i dokazala.

- Ružmarin ima pozitivan učinak na poboljšanje pamćenja te je izvrsna podrška živčanom i krvožilnom sustavu. Pokazalo se da dugoročni svakodnevni unos ružmarina smanjuje pojavu tromboze - kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat. Također, ublažava spazam i bolove u mišićima, stimulira rast kose, a list ružmarina u Europi koristi se i kod probavnih smetnji, posebno dispepsije, jer neutralizira uzročnike bolesti koji se prenose hranom (Listeria monocytogenes, B. cereus i S. Aureus).

- Ružmarin je i snažan antioksidans. Ima pozitivan učinak na karcinom dojke i crijeva. U kombinaciji s kurkuminom ima još jače djelovanje - kaže naša sugovornica.

Začinsko bilje u prehrani ima mnoga korisna svojstva

- Na primjer, oni koji imaju visok krvni tlak, zahvaljujući začinima mogu smanjiti unos soli - ističe i nutricionistica Mirna Trumbetaš. Dodaje kako mnogi začini pozitivno utječu i na poticanje metabolizma, kao, na primjer, kurkuma ili čili te imaju antioksidativni učinak, a to znači da pomažu u obrani stanica od slobodnih radikala, odnosno raznih vrsta bolesti, no začini sami po sebi nisu lijek:

- Prije svega, koristimo ih povremeno i u malim količinama pa ne možemo govoriti o tome da liječe. Osim toga, u prehrani seljaka u talijanskom selu vjerojatno je bilo i mnogo omega 3-masnih kiselina, a to se posebno povezuje sa zdravljem krvnih žila te prevencijom srčanog i moždanog udara, pa ružmarin vjerojatno nije jedini važan sastojak.

Neki začini u većim količinama mogu imati i negativan učinak. Takav je slučaj, na primjer, s ljutim začinima koji u većoj količini mogu oštetiti sluznicu želuca, debelog crijeva i izazvati žgaravicu, upozorava Mirna Trumbetaš. I muškatni oraščić, na primjer, jelu daje posebnu aromu, no prečesta upotreba i veća količina tog začina čak može biti otrovna. Zato, ako začine počnete koristiti u ljekovite svrhe, uvijek je važno dobro se informirati o njihovu djelovanju, a ako je potrebno i potražiti savjet liječnika, kaže Mirna Trumbetaš.

Origano: Snažan antioksidans koji ublažava glavobolje i probavu Neka istraživanja upućuju na to da usporava širenje stanica raka. Hlapiva ulja u ovom začinu uključuju timol i karvakrol, koji inhibiraju rast bakterija, uključujući Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus. Djeluje kao snažni antioksidans. Može imati blagotvoran učinak na bolesti respiratornog sustava, probavne smetnje i glavobolje, kaže Marić Bulat.

Cimet regulira šećer, ali pazite da ne pretjerate Cimet smanjuje brzinu kojom glukoza ulazi u krvotok te poboljšava iskorištenje glukoze u samim stanicama. U svrhu regulacije šećera dovoljno je unositi do 6 grama cimeta dnevno. Najčešće se uzima s ugljikohidratima. Studija objavljena u časopisu Američkog udruženja kemičara Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazala je da kineski cimet u prosjeku sadrži 63 puta više kumarina u usporedbi s cejlonskim cimetom, koji se inače često preporučuje za upotrebu. No pretjerani unos kumarina može oštetiti jetru i bubrege.

Oblozi od đumbira smiruju artritis i reumu Oko 1/8 žličice đumbira u prahu može djelovati protiv glavobolje gotovo jednako brzo kao konvencionalan lijek, pokazuje više istraživanja. Koristan je i kod menstrualnih grčeva, a zbog antihistaminskog djelovanja đumbir pomaže i pri ublažavanju alergija. Oblozi od đumbira ublažavaju reumu i artritis.

Mažuran pomaže pri regulaciji ženskih hormona Čini se da usporava širenje stanica raka dojke, a neka istraživanja pokazuju da dvije šalice mažurana na dan pozitivno djeluju na ženske hormone i ublažavaju probleme s policističnim jajnicima. Mast od mažurana može ublažiti i glavobolju.

Ružmarin djeluje diuretički Osobe s visokim krvnim tlakom, čirevima, Crohnovom bolesti ili ulceroznim kolitisom ne bi trebale uzimati ružmarin. Djeluje izrazito diuretički, pa i osobe na diureticima trebaju biti oprezne. Može ometati uzimanje terapije u kontroli šećera u krvi i krvnog tlaka.

Začinite hranu i skuhajte čaj Možemo ga koristiti kao čaj od suhe biljke, tinkturu, tekući ekstrakt, esenciju za kupanje ili kao eterično ulje pomiješano s drugim uljima za lokalnu uporabu, no ukupna dnevna količina ne smije biti veća od 4 do 6 grama osušene biljke. Ne preporučuje se uzimati terapijski kod djece ispod 18 godina. Trudnice moraju biti oprezne jer može izazvati pobačaj, a ne preporučuje se ni dojiljama.

