Čvarci su bolji od čipsa, ali ne treba ih jesti često zbog masti

Vrtoglave cijene čvaraka ove godine iznenadile su ljubitelje te delicije, a proizvođači opravdanje nalaze u većoj potražnji od ponude te nedostatku domaćih svinja. Čvarci se izrađuju kuhanjem masnog svinjskog tkiva i slanine. Tijekom kuhanja mast se topi i cijedi, a tkivo se prži i suši.

Nakon pripreme čvarci se jedu slani u kombinaciji s lukom ili sirom i vrhnjem. Nutritivno gledano, u 100 grama čvaraka ima 524 kalorije te 40 grama masti i 40,8 grama proteina.

- Kod odabira čvaraka za konzumaciju treba birati one koji nisu pretamni jer to znači da su zagorjeli, kao i one koji nisu presoljeni, no to ovisi o individualnom ukusu. Treba imati na umu da je to pržena svinjska masnoća, pa kao takva ne sadrži druge nutritivne vrijednosti. To je delikatesa i treba se tretirati kao takva, što znači da može biti dio uravnotežene prehrane ako se konzumira u malim količinama i u kombinaciji s povrćem, sirom i vrhnjem ili drugim suhomesnatim proizvodima poput sušene sušenog komada krtog mesa, sušene plećke i slično - ističe dipl.ing.nutr. Karmen Matković Melki.

Pojašnjava kako je odabir čvaraka kao grickalice svakako bolji od industrijskih čipseva i sličnih namirnica, ali nije nešto što bi preporučila uvrstiti u svakodnevni jelovnik.

- Problem s čvarcima je količina masti i soli, a oba sastojka djeluju negativno na naše zdravlje, istaknula je ona. U Hrvatskoj su čvarci omiljeni u svim krajevima zemlje, a rado ih spravljaju i u susjednim zemljama poput Slovenije. Često se ističe kako su europsko naslijeđe te ih ondje pripremaju i konzumiraju.

