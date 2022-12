Dobrobiti šipka: Dobro utječe na mozak, tijelo i krvni tlak, a u prehrani je svestrana namirnica

Veliki crveni plodovi šipka se isprva mogu činiti čudnim, s obzirom na to da su njihove sjemenke dio koji možete jesti. Međutim, pripremanje ovog voća je iznenađujuće jednostavno i 100 posto isplativo zahvaljujući njegovim nutritivnim prednostima.

Što je šipak?

Podrijetlom iz središnje Azije, šipak je crvenkasto-ružičasto voće koje raste na grmolikom drveću. I dok rezanje šipka može biti malo zahtjevnije nego nekog drugog voća, treba izrezati četverokut na vrhu, otvoriti ga i onda ćete pronaći nekoliko 'odjeljaka' od bijelog spužvastog tkiva.

Svaki odjeljak ispunjen je mesnatim jestivim sjemenkama, koje imaju sočnu teksturu poput pulpe. U ovim sjemenkama možete uživati ​​takve kakve jesu ili ih prešati da puste sok, koji se obično prodaje u bocama.

Nutritivne vrijednosti šipka

Živopisni šipak često se kategorizira kao 'superhrana' - i to s dobrim razlogom. Obiluje antioksidansima zvanim polifenoli, koji uključuju spojeve dobre za vas kao što su antocijanini, flavonoidi i tanini.

Zabavna činjenica: Antocijanini također djeluju kao biljni pigmenti, što znači da daju proizvodima crvenu, plavu i/ili ljubičastu boju. (Ostalo voće s antocijaninima uključuje kupine, šljive i trešnje.) Štoviše, šipak sadrži vitalne hranjive tvari kao što su vitamin C (još jedan antioksidans), željezo, kalcij, fosfor i riboflavin.

Ovo je nutritivni profil 100 grama sjemenki šipka:

Zdravstvene prednosti šipka

Kao izvor esencijalnih nutrijenata i antioksidansa, šipak zaslužuje mjesto u vašoj zdjeli s voćem.

Može smanjiti rizik od bolesti

Budući da je bogat antioksidansima, šipak može pomoći u smanjenju rizika od kroničnih bolesti kao što su bolesti srca, To je zato što antioksidansi pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i upale, koji su glavni uzročnici kroničnih bolesti.

Antioksidansi djeluju neutralizirajući slobodne radikale ili spojeve koji - kada su prisutni u visokim razinama - mogu oštetiti stanice. No konzumacija hrane bogate antioksidansima poput šipka može pomoći u upravljanju oksidativnim stresom i upalama, potencijalno smanjujući rizik od kroničnih bolesti.

Podržava imunitet

Pojedite 100 gr sjemenki šipka i dobit ćete gotovo devet miligrama vitamina C. To će pridonijeti preporučenom unosu od 75 do 90 miligrama dnevno. Vitamin C neophodan je za zdrav imunitet jer pomaže bijelim krvnim stanicama (tj. imunološkim stanicama) u borbi protiv patogena koji uzrokuju bolesti, uključujući bakterije i viruse.

Štoviše, antioksidativna svojstva vitamina C štite bijele krvne stanice od oksidativnog stresa, osiguravajući da su zdrave i sposobne se boriti protiv bakterija.

Promiče zdravu probavu

Dobrobiti sjemenki nara proširuju se na vaša crijeva. Točnije, sjemenke sadrže netopiva vlakna koja olakšavaju stolicu, potencijalno ublažavajući ili sprječavajući zatvor.

Ali imajte na umu: vlakna se nalaze u pulpi sjemenki šipka, tako da sok od šipka ima znatno manje vlakana.

Održava zdravlje mozga

Kao što je spomenuto, antioksidansi u šipku mogu smanjiti rizik od kroničnih stanja. To uključuje bolesti koje pogađaju mozak.

Oksidativni stres raste s godinama. Konkretno u mozgu, oksidativni stres može oštetiti neurone (tj. živčane stanice), povećavajući tako rizik od neurodegenerativnih stanja kao što je Alzheimerova bolest. Međutim, antioksidansi - uključujući one u šipku - mogu pomoći smanjenjem oksidativnog stresa, u konačnici štiteći mozak.

Upravlja krvnim tlakom

Visoki krvni tlak ili hipertenzija glavni je čimbenik rizika za bolesti srca. No konzumacija određene hrane (zajedno s prakticiranjem zdravih životnih navika kao što su tjelovježba i upravljanje stresom) može pomoći u održavanju krvnog tlaka pod kontrolom. Jedna od takvih namirnica je i šipak.

Polifenoli u šipku pomažu u snižavanju krvnog tlaka širenjem krvnih žila. Djeluju tako da smanjuju aktivnost enzima koji bi inače suzili krvne žile i povisili krvni tlak.

Stoga, blokirajući djelovanje ovih enzima, šipak može pomoći u snižavanju krvnog tlaka. Sjemenke nara također sadrže nešto kalija, još jednog bitnog nutrijenta za zdrav krvni tlak.

Poboljšava fizičku spremu

Smatra se da antioksidativne sposobnosti polifenola ubrzavaju oporavak. Polifenoli također mogu stimulirati ekspresiju određenih gena koji su povezani s izdržljivošću.

Naposljetku, vjeruje se da polifenoli poboljšavaju protok krvi povećanjem sinteze dušikovog oksida u stanicama.

Tko ne bi trebao jesti šipak?

Ako ste ranije propustili, šipak može prirodno sniziti krvni tlak. Dakle, ako već uzimate lijekove za snižavanje krvnog tlaka kao što su ACE inhibitori, možda ćete morati ograničiti ili izbjegavati šipak.

Konzumacija ovog voća može dovesti do preniskog pada krvnog tlaka, stoga porazgovarajte sa svojim liječnikom prije nego što dodate šipak u redovnu prehranu.

Rijetko tko je alergičan na šipak, ali je ipak moguće. Neki uobičajeni znakovi alergije na hranu uključuju peckanje ili svrbež u ustima, osip, poteškoće s disanjem, bol u trbuhu i oticanje lica, usana, jezika ili grla.Tad treba prestati jesti i nazvati liječnika za daljnje upute. Slično tome, ako imate povijest alergija na hranu i tek ste počeli jesti šipak, budite oprezni kada ga prvi put jedete.

Šipak u prehrani

Okus šipka se može opisati kao blago sladak s malo trpkosti. Same sjemenke su blago hrskave, što je u dobrom kontrastu sa mesom soka koji okružuje sjemenke.

Evo nekoliko načina da uživate u brojnim dobrobitima sjemenki nara:

U salati: Zahvaljujući hrskavoj teksturi sjemenki šipka, u salatama može zamijeniti krutone. Probajte ih u salati s tikvicom i jabukom.

U pekarskim proizvodima: Sljedeći put kada budete raspoloženi za pečenje, dodajte sjemenke šipka za trenutnu poboljšanje okusa. Posebno su ukusni u poslasticama kao što su muffini ili kruh od banane.

Kao sok: Za 'uradi sam' sok od šipka jednostavno ubacite sjemenke u blender. Zatim ocijedite smjesu kroz fino mrežasto cjedilo. Možda ćete morati pritisnuti sjemenke da biste iscijedili i posljednju kap soka. Tada možete iskoristiti blagodati soka od nara tako što ćete s njim napraviti Smoothieje, koktele, umake i još mnogo toga piše Shape.

U pićima: Drugi način da iskoristite dobrobiti šipka je dodavanje žlice sjemenki nara u pića kao što su jabukovača ili mineralna voda. Nakon što popijete piće, ostat ćete s ukusnom poslasticom.

Sa žitaricama: Boja, tekstura i slatkoća sjemenki šipka dobro se slažu sa zemljastim okusom žitarica. Ukusne opcije uključuju pšenične bobice i kvinoju.

