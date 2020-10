Dosadilo vam je vježbati kod kuće? Trikovi kako se motivirati

Odlazak u teretane unazad pola godine za mnoge je postao upitan te ih, ako su i otvorene, uglavnom izbjegavaju. Zato su se okrenuti vježbanju kod kuće, no nekima je i to dodjadilo

<p>Možda ste među onima koji su prestali vježbati uopće, pa se pitate kako vratiti motivaciju i što učiniti da se natjerate ponovno vježbati kod kuće, piše <a href="https://vitals.lifehacker.com/what-to-do-when-youre-bored-of-your-home-workout-1845145164">Lifehacker</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trener Tomislav Lubenjak vježba s bakom</p><p>Stoga donosimo nekoliko sugestija kako premostiti ovo razdoblje i vratiti se u uhodani ritam tjelovježbe.</p><h2>Ispitajte motivaciju</h2><p>Ako ste nemotivirani, vrijedi razmisliti i zapitati se kakvu vrstu motivacije zapravo želimo. Postoji tri načina na koje ljudi uspješno vježbaju svakog dana, pa provjerite koji najbolje odgovara vama.<br/> - Obožavate svaku minuti treninga<br/> - Na trening gledate kao na pranje zuba, zadatak koji se mora napraviti za osnovno funkcioniranje<br/> - Imate cilj i svrhu za koji je tjelovježba nužna</p><p>Ponekad se osjećamo izgubljenima ili jednostavno pregorimo jer nam se promijenila motivacija. Možda ste voljeli ohrabrujući atmosferu u teretani, no iste vježbe kod kuće nisu toliko privlačne. Umjesto da mislite kako tjelovježba više nije zabavna, pokušajte pronaći drugi tip motivacije. Odaberite cilj i pronađite program koji će vas do njega dovesti. Ili si doslovno dajte zlatnu zvijezdu svaki put kad napravite jutarnje sklekove.</p><h2>Skratite vrijeme</h2><p>Ako dugo radite vježbe koje ne volite, smanjite količinu ili pronađite sličan tip vježbi. Recimo, ako vježbate uz video, napravite zadatke do pola. Na pola videa stanice i razmislite osjećate li želju nastaviti do kraja. Ili, primjerice, ako dugo trčite, umjesto toga napravite tri kraće šetnje. Istražite svijet mikrovježbi.</p><h2>Kupite novu igračku</h2><p>Ako ste zapeli kod kuće, vjerojatno ste uštedjeli novac za članarinu u teretani. S druge strane, oprema za tjelovježbu postala je dostupnija i jeftinija, iako još treba vremena i predanosti kako biste nabavili ono što želite.</p><p>Stoga, krenite tražiti. Jednostavne stvari poput vreća s pijeskom i trakica za otpor mogu se kupiti svugdje, dok je i dalje visoka potražnja za girjama i bučicama.No čak i ako morate čekati nekoliko mjeseci na pošiljku takve opreme, imajte na umu da je to razlog za veselje i nešto čemu se unaprijed radujete.</p><p>Možda na početku pandemije niste mislili da će vam zatrebati girja, no bit će sjajan osjećaj konačno raditi s pravim opterećenjem ako ste se do sad oslanjali samo na teret vlastitog tijela. Ili je možda takav tip vježbi bio zabavan, ali ne možete izvesti određene pokrete bez ulaganja u utege. Nova oprema može otvoriti prostor za nove mogućnosti tjelovježbe.</p><h2>Naučite novu vještinu</h2><p>Čak i ako ne možete nabaviti novu opremu, možete istraživati vježbe koje će vas odvesti u nekom drugom smjeru. Možda je sad pravo vrijeme da se pozabavite čučnjevima ili stojem na rukama. Stvorite izazov kojim ćete imitirati neki drugi TikTok ples svakog dana. Možda je vrijeme da naučite nove trikove u preskakanju užeta ili da konačno naučite voziti bicikl.</p><h2>Poradite na slabim točkama</h2><p>Umjesto da pokušavate održati fizičku spremu, zapitajte se što se zanemarili i na kojim se područjima možete poboljšati. Ako trenirate s utezima i šalite se na račun svega što prelazi 10 ponavljanja jer se svodi na kardio vježbe, zamislite koliko ćete imati bolji kapacitet ako zapravo napravite te kardio vježbe.</p><p>Ili ste među onim trkačima koji stalno slušaju kako će im trening snage i mobilnosti pomoći u trčanju, no bili ste prezaposleni. Pa, sad je pravo vrijeme za takav tip treninga.</p><h2>Pronađite novi prostor</h2><p>Ako ste vježbali u dnevnom boravku, ne zaboravite da vam je možda potrebna promjena prostora. Ako imate dodatnu prostoriju, garažu ili neki drugi prostor, razmislite o tjelovježbi ondje. Imate li pristup uredu ili plesnom studiju izvan vaše kuće? Neki ljudi čak svoju opremu za vježbanje utrpaju u gepek i odvezu se na napuštenu parkiralište te ondje vježbaju.</p><p>Ono što će vam vježbanje ponovo učiniti zanimljivim ovisi od pojedinca do pojedinca. Možda vam treba samo mala promjena rutine, ili čak posve novi sport s novim ciljevima. No ako ste ostali u kontaktu s prijateljima iz teretane, pitajte ih što su oni poduzeli. Možda imaju prijedloge koji će vam se svidjeti.</p><p> </p>