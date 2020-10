Drastično smršavjela nakon što joj je dečko rekao da je samo jedna krafna dijeli od prekida...

Dannie Forster se brzo zasitila stalnih zadirkivanja svog dečka i odlučila je kontaktirati osobnog trenera. A u rujnu 2019. započela je s treninzima kako bi promijenila svoje tijelo

<p><strong>Dannie Forster </strong>borila se s postnatalnom depresijom i kao rezultat toga nije željela napustiti kuću, a dobila je sina <strong>Georgea</strong> (3) u rujnu 2017. godine. Dvadesetpetogodišnjakinja iz Newcastlea nije imala motivacije za vježbanje i često bi naručivala hranu te u njoj tražila utjehu. Naručila bi pizzu, kebab i McDonalds, što je ukupno nekoliko tisuća kalorija.</p><p>Dannie bi čak i za vrijeme ručka sebi naručivala velike Domino's pizze, zbog čega bi joj se njen dečko Gary (27) našalio da je samo jedna krafna dijeli od toga da postane slobodna.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Martina Šafer smršavila 70 kila u dvije godine</p><p>Dannie se ubrzo zasitila stalnih zadirkivanja i odlučila je kontaktirati osobnog trenera. U rujnu 2019. započela je s treninzima kako bi promijenila svoje tijelo. Dannie je pizzu zamijenila za svježe kuhana jela i odradila četiri mjeseca jedan na jedan treninga. To se sastojalo od rigoroznih kardio treninga treninga s utezima.</p><p>Nakon nekog vremena Dannie je shvatila da može vježbati samostalno i sada izgleda neprepoznatljivo. Čak se uspjela i odreći inhalatora zbog astme koju je prethodno imala. Prešla je sa 109 na 46 kilograma u manje od godinu dana, a počela je u rujnu 2019. godine te završila u srpnju 2020. kada je dosegla svoju ciljanu težinu.</p><p>Iako su teretane bile zatvorene tijekom 'lockdowna', Dannie je kreirala vlastitu kućnu rutinu vježbanja i vježbala je s prijateljima na FaceTimeu kako bi se držala svoje rutine. Rekla je da 'nikad nije bila mršava djevojčica' i da je oduvijek bila L veličine i zadovoljna s tim.</p><p>- Uvijek sam primjenjivala razne nerealne dijete koje je nemoguće održavati, poput shake ili kava dijete, te sam si ograničavala hranu, što nikada nije djelovalo - rekla je Dannie.</p><p>- Upoznala sam svog partnera koji nije mario za moju veličinu. Kada sam dobila sina Georgea, nagomilala sam težinu i došla do nevjerojatnih 109 kilograma. Postala sam izuzetno lijena, ne želeći raditi bilo što aktivno ili, ne daj bože, napustiti kuću - nastavlja i dodaje da je stekla naviku jesti bilo što što joj je bilo na vidiku.</p><p>Partner bi joj rekao bi li to zaista trebala jesti i hoće li otići zajedno na dijetu. Zbijao je šale poput 'samo te jedna krafna dijeli od toga da budeš slobodna'. Sve su to bili bezazleni komentari, tvrdi Dannie.</p><p>- Počeo mi je ići na živce jer je svakodnevno kritizirao što jedem. Iako mu ne mogu zamjeriti previše jer sam redovito naručivala Dominos pizzu za ručak, zaista sam izmakla kontroli - priča Dannie.</p><p>Jedne noći kad je Gary spavao, Dannie je odlučila uzeti stvar u svoje ruke. Na Instagramu je pronašla osobnog trenera Cat Luya. On joj je davao savjete i o vježbanju i o prehrani te da joj je rekao da to nije dijeta i već promjena načina života.</p><p>- Sad sam smršavjela, osjećam se kao potpuno druga osoba. Čak se i moja garderoba potpuno promijenila u odnosu na svu crnu široku odjeću, a sada je to šarena i raznolika odjeća. Više sam trenirala tijekom karantene jer sam imala i više vremena. Napisala sam rutinu vježbanja koje sam se trebala pridržavati i radila sam treninge na FaceTimeu sa svojim prijateljima iz teretane kako bismo bili motivirani.</p><p>- Jednom kada ograničenja nisu bila toliko stroga, pridružila sam se otvorenom Bootcampu sa svojim osobnim trenerom kojeg nisam vidjela šest mjeseci - izjavila je Dannie.</p><p>Po Dannienoj staroj prehrani unosila je preko 3000 kalorija dnevno, a jedina vježba koju bi imala je šetnja po salonu. Njezina nova prehrana puno je raznovrsnija, sastoji se od domaćih obroka, puno voća i povrća i unosi 1.600 kalorija dnevno. U teretanu ide najmanje dva puta tjedno. Dannie je u kratkom razdoblju jako smršavjela i kaže da je sada neki ljudi ni ne prepoznaju, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12869415/lost-weight-boyfriend-one-doughnut-away-being-single/" target="_blank">The Sun</a>.</p>