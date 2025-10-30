Dubrovčanki svećenik nije dao da je tata otprati do oltara?! Rekao mi je: 'To nije po Bibliji'

Dubrovčanka Leonarda Prkačin javno progovorila o iskustvu sa svećenikom koji joj nije dopustio da je otac dovede do oltara, piše Dulist.

Cijela priča, nažalost, ostavila je mladenki gorak okus u ustima jer, umjesto da je posljednje dane prije vjenčanja dočekala u uzbuđenju i radosti, ona je te dane proplakala i na sve moguće načine pokušala ispuniti svoju želju.

– Tri dana prije vlastitog vjenčanja, u srijedu navečer, svećenik mi je rekao da me moj tata ne može dovesti do oltara. Pitao me: ‘Kako bi to izgledalo da ti stojiš na oltaru, a njega mama dovodi?’ Rekao mi je da to nije po Bibliji, da drugi svećenici koji dozvoljavaju curama da ih vodi otac do oltara time krše obred i da on to neće učiniti. Pogledao me i pitao: ‘Nećeš valjda kršiti Bibliju?!’ Plakala sam. Objašnjavala koliko mi to znači, pitala postoji li ikakva mogućnost da me tata odvede do oltara, ali rekao je da ne postoji – kazala je Leonarda.

Svećenik joj je rekao da ju otac može dopratiti jedino na način da njeni i mladoženjini roditelji koračaju iza njih, a uz to je dodao i opasku: „Ako ti je tata uopće vjenčan.“ Kazala je da ju je ta izjava duboko uvrijedila. Kada je vidjela da se sa svećenikom ne može dogovoriti, pomoć je odlučila potražiti u župnom uredu Katedrale.

Rekli su joj da joj spomenuti svećenik nikad neće dopustiti da ostvari tu želju, ali i kako može tražiti novog svećenika. Predložili su joj jednog, no on je bio na godišnjem te joj je gospođa iz ureda objasnila da sama mora pronaći tko će je vjenčati, samo dva dana prije vjenčanja, javiti njegovo ime te nazvati svećenika koji joj nije dopustio pratnju do oltara i objasniti mu situaciju.

– Pitala sam tada: ‘Kako to da druge mlade prije mene mogu ući s ocem, a ja ne?’ Odgovor je bio: ‘Neki svećenici dopuštaju, a neki ne’. Nazvala sam nekoliko svećenika i molila za pomoć. Svaki kojeg sam nazvala rekao mi je da bi mi on dopustio ulazak s ocem, ali da, zbog toga što je već sve bilo dogovoreno, ne može preuzeti obred u tako kratkom roku. Većina ih je tog dana bila zauzeta, a moja situacija bila je vrlo osjetljiva jer se sve događalo svega dva dana prije vjenčanja. Tih dana su moji prijatelji osobno i preko poznanika svećenika crkve sv. Vlaha zvali dotičnog i molili ga da mi dopusti ulazak s ocem – objasnila je potresena Leonarda.

– Moja kuma je dan prije vjenčanja otišla u župni ured moleći za pomoć, ali joj je rečeno: ‘Nije vam ovo royal wedding.’ Dakle, po njima, ako želim da me otac odvede do oltara, tražim ‘royal wedding’ – govori Leonarda.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ipak, na dan vjenčanja, u posljednji trenutak, svećenik je promijenjen. Leonarda je otkrila i da postoji još jedan razlog zbog kojeg nije htjela da je dotični svećenik vjenča, ali odlučila je ne navoditi taj razlog.

No, unatoč promijeni svećenika, Leonarda je do oltara ušla s mladoženjom, a ne s ocem, kakva joj je bila želja. Svećenik koji ju je vjenčao zamolio je da ipak do oltara dođe sa svojim zaručnikom kako situacija ne bi dalje eskalirala.

– Zahvaljujem mu jer je bio dobar čovjek – kazala je Leonarda.

Tjedan dana nakon svog vjenčanja vidjela je fotografiju mlade koja ulazi u crkvu s ocem, a na oltaru je, na njeno veliko iznenađenje, bio svećenik koji njoj to nije htio dopustiti ni pod razno.

Istaknula je da je osobno nazvao mladence i rekao im kako će „napraviti iznimku“ i dopustiti da mlada dođe do oltara s ocem. Spomenuta je obitelj, kako kaže Leonarda, u isto vrijeme tražila pomoć kao i ona, ali njima je na kraju to bilo i dopušteno, a njoj nije.

– Nakon mog slučaja, rečeno mi je, ako me išta tješi, da će od sada svaka mladenka zbog mene moći birati želi li ući s ocem ili mladoženjom. Nadam se da to i jest tako. Danas, kad vidim fotografije i videozapise djevojaka koje ponosno hodaju uz tatu do oltara, srce mi se raduje, ali u isto vrijeme osjećam bol i prazninu jer ja taj trenutak nikad neću doživjeti. Da mi je barem netko na vrijeme rekao da taj svećenik to nikada neće dopustiti, promijenila bih ga puno ranije. Ipak, tog dana, nakon što sam stigla do oltara s mladoženjom, stala sam, okrenula se i otišla do svog tate po blagoslov. Jer bez njega ništa ne bi bilo moguće – zaključila je Leonarda Prkačin.

Što kaže Katolička Crkva?

Prema objašnjenjima liturgičara i crkvenih dokumenata, u Katoličkoj Crkvi nije zabranjeno da otac ili roditelji isprate mladenku do oltara, ali to nije dio službenog liturgijskog obreda.

Foto: 123RF

U Rimskom obredu ženidbe mladenka i mladoženja zajedno ulaze u crkvu, prateći svećenika, kao znak jednakosti i zajedništva. Katolička Crkva želi naglasiti da brak nije “predaja” žene muškarcu, već slobodan i obostran čin volje dvoje ljudi koji pred Bogom sklapaju savez života.

Kako onda zaručnici ulaze u crkvu?

S obzirom na liturgijska pravila, postoji nekoliko dopuštenih načina ulaska u crkvu na dan slavlja sakramenta ženidbe:

(Poslužnici), svećenik, zaručnici, roditelji (i to roditelji i od zaručnika i roditelji od zaručnice), svjedoci (Poslužnici), svećenik, zaručnici, roditelji (i to roditelji i od zaručnika i roditelji od zaručnice) (Poslužnici), svećenik, zaručnici, svjedoci (Poslužnici), svećenik, zaručnici

Iako se prizor oca koji ispraća kćer do oltara često doživljava kao emotivni vrhunac svadbenog dana, Katolička Crkva taj čin ne smatra dijelom službenog obreda. Može biti dopušten kao pastoralna prilagodba, ali samo uz dogovor sa župnikom.

Leonardin slučaj pokazao je koliko je tanka granica između osobne tradicije i crkvenog pravila. A iako joj želja nije bila ispunjena, njezina je priča, kako kaže, možda otvorila vrata drugim mladenkama da same biraju kako će zakoračiti prema oltaru, s ocem ili sa zaručnikom.