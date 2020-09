Evo što se događa u tijelu kad prestanete s unosom probiotika

<p>U kineskoj medicini kao i u ayurvedi dobro je poznata povezanost crijeva sa sveukupnim zdravljem, i fizičkim i psihičkim. U našim crijevima postoje dobre i loše bakterije. Sve je u redu kada njihova ravnoteža nije poremećena, no ona je vrlo osjetljiva i remeti se pod mnoštvom čimbenika - prehranom, stresom, hormonskom neravnotežom, lijekovima... </p><p>Ukoliko crijeva ne rade dobro, dolazi do mnogih problema. A da bi ona svoj posao obavljala kako treba, važno im je osigurati, između ostalog, i redoviti unos probiotika kojima obiluje fermentirana hrana poput kefira, jogurta, kiselog kupusa... Probiotici pomažu dobrim bakterijama u našem probavnom traktu, a to pak pozitivno utječe na cijeli organizam, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-happens-if-you-stop-taking-probiotics?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=facebook--9-22-2020&utm_term=probiotic&utm_content=new." target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><p>- Probiotike bi trebalo redovito unositi u organizam jer su velika pomoć u zaštiti protiv bolesti, osobito tijekom hladnijih dana tijekom kojih vladaju gripa i prehlada - objasnio je svjetski poznati stručnjak za probiotike dr. <strong>Allan Walker</strong>, direktor Odjela za prehranu Medicinske škole Sveučilišta Harvard.</p><p><br/> <br/> - Naime, pokazalo se da probiotici luče zaštitne tvari koje mogu pokrenuti imunološki sustav i tako spriječiti patogene da preuzmu kontrolu i pogoduju nastanku bolesti - dodao je.</p><p>Naglasio je kako nisu sve bakterije u ljudskom tijelu loše. Na primjer, probavni trakt dom je za čak sto trilijuna mikroba od kojih većina olakšava proces probavljanja hrane, borbu protiv štetnih bakterija te u regulaciju imunološkog sustava.</p><p>- Ako su dobre i loše bakterije u crijevima u neravnoteži, možete se razboljeti - napomenuo je dr. Allan Walker.</p><h2>Što se događa kada prestanete uzimati probiotike?</h2><p>Mikrobiom (skupina svih mikroorganizama koji žive na nama) u crijevima se mijenja u skladu sa onime što jedete. Ako prekinete sa unosom probiotika, bilo kroz fermentiranu hranu ili kao dodatak prehrani, to ćete ubrzo osjetiti. Imate na umu da je na sluznici naših crijeva smješteno čak 100 milijuna živaca zbog čega crijeva neki nazivaju i 'drugim mozgom'.</p><p>U njima se proizvodi oko 95 posto serotonina te oko 50 posto dopamina, neurotransmitori zaslužne za dobro raspoloženje. Ako ona ne rade kako treba, počet ćete se osjećati manje raspoloženo, umornije i tjeskobnije. Osim toga, probava će vam se poremetiti, može se pojaviti nadutost, zatvor ili proljev...</p><h2>Probiotici ublažavaju simptome alergije</h2><p>Američki znanstvenici Medicinskog fakulteta Vanderbilt u Tennesseeju proučili su 23 studije kojima je bilo obuhvaćeno 1900 ljudi kako bi potvrdili svoju teoriju da konzumacija probiotika ublažava simptome alergijskog rinitisa. Naime, kako potiču jačanje imuniteta, samim time je alergiju lakše podnijeti.</p><p>Vjeruje da će njihovo istraživanje pomoći jednom od pet ljudi koji pate od alergijskog rinitisa. Svrbe li vas oči ili grlo i muči kihanje, a niste prehlađeni, moguće da patite od od ovog poremećaja pa posegnite za probioticima. Osim u kiselom kupusu, ima ih u jogurtu, kiselom mlijeku, acidofilu, kefiru, kiselim krastavcima, umaku od soje...</p><h2>Probiotike treba pojačano uzimati ako se piju antibiotici</h2><p>Uz antibiotike bi trebalo uzimati probiotike kako bi se obnovila crijevna flora na koju antibiotici negativno djeluju jer uz loše bakterije uništavaju i one dobre.</p><p>- Antibiotici zaustavljaju razmnožavanje ili uništavaju bakterije, ali kako one loše koje uzrokuju bolest, tako i dobre koje se nalaze u crijevima i koje čine mikrobiotu našeg tijela. Njihovo smanjenje može uzrokovati narušenu ravnotežu crijevne flore i dovesti do proljeva, te rasta drugih uzročnika kao što su virusi i gljivice. Tu pomažu probiotici koji vraćaju ravnotežu crijevne flore. To su lakto i bifido bakterije, koje možemo uzeti u obliku mliječnih kultura ili tableta - savjetuje <strong>Branislava Čilić</strong> dr.med., specijalistica obiteljske medicine iz Zagreba.</p><h2>Kiseli kupus je jako bogat probioticima</h2><p>U žlici kiselog kupusa nalaze se trilijuni probiotika i enzima, a čak 80 posto imunoloških stanica nalazi se u crijevima te je briga o zdravim bakterijama izuzetno važna za sve ljude.</p><p>- Sok kiselog kupusa sadrži bakterije mliječno kiselinskog vrenja koje su saveznik zdrave i uravnotežene humane mikrobiome. Uz obilje vitamina (B12, C, A...) ima i minerale te enzime koji su u dijetetici oduvijek predlagani pacijentima sa probavnim smetnjama. Danas znamo kako je 80 posto imunoloških stanica u probavnom sustavu i potvrđene su blagodati kiselih namirnica (repa, krastavci, cikla...), a osobito kiselog kupusa na regeneraciju i stimulaciju rasta tih istih stanica - pojasnila nam je <strong>Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.</p>