Hodanje unatrag novi je fitness hit, a evo koje prednosti donosi

Dok neki možda koriste obrnuto hodanje kao dio režima fizikalne terapije, drugi to možda rade kako bi poboljšali svoju fizičku kondiciju i opće zdravlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Žene koje vježbaju | Video: KanalRi

- Mislim da je sjajno dodati malo kretanja unatrag svom danu - kaže Grayson Wickham, fizioterapeut iz New Yorka, dodajući kako svi danas previše sjede i nedostaje im kretanje.

Provedeno je dosta studija o potencijalnim prednostima hodanja unatrag. Sudionici koji su hodali unatrag na traci za trčanje 30 minuta tijekom četiri tjedna povećali su ravnotežu, tempo hodanja i kardiopulmonalnu kondiciju, prema studiji iz ožujka 2021.

Osim toga, skupina žena smanjila je tjelesnu masnoću i poboljšala kardiorespiratornu kondiciju nakon šestotjednog programa trčanja unatrag i hodanja, prema kliničkom ispitivanju čiji su rezultati objavljeni u izdanju International Journal of Sports Medicine, iz travnja 2005. Druge studije pokazuju da kretanje unatrag može pomoći onima s osteoartritisom koljena i kroničnom boli u leđima, plus poboljšati hod i ravnotežu, donosi CNN.

Foto: dreamstime/ilustracija

Ovo hodanje može čak izoštriti um i pomoći da postanete pažljiviji, jer mozak mora biti budniji kada se krećete na ovaj novi način. Iz tog razloga, uz činjenicu da kretanje unatrag pomaže u ravnoteži, starije osobe mogu posebno imati koristi od uključivanja nekih šetnji unatrag u svoju rutinu, kao što pokazuje jedna studija o pacijentima s kroničnim moždanim udarom iz 2021.

Promijenite mišiće koje koristite

- Kada se tjerate naprijed, to je pokret koji dominira tetivama koljena - rekao je Landry Estes, stručnjak za snagu i kondiciju, a ako hodate unatrag, dolazi do zamjena uloga.

Rezultat hodanja unatrag je rad na različitim mišićima, što je uvijek korisno, plus dobivate na snazi.

- Snaga nadilazi mnoge nedostatke. Također pomičete tijelo na netipičan način. Većina ljudi provodi dane živeći i krećući se isključivo u sagitalnoj ravnini, prema naprijed. Tijelo se prilagođava položajima i pokretima koje najčešće radite. To može dovesti do zategnutih mišića i zglobova, što dovodi do kompenzacije zglobova, do trošenja i habanja, zatim boli i ozljeda. Što više možemo dodati raznolikog kretanja u svakodnevne aktivnosti ili u teretani, to je puno korisnije za tijelo - objašnjavaju stručnjaci.

Započnite rutinu hodanja unatrag

Ovaj tip kretanja nije nova ideja. Kinezi su stoljećima hodali unatrag zbog fizičkog i mentalnog zdravlja. Kretanje unatrag također je uobičajeno u sportu, posebice nogometu. Postoje čak i neke utrke trčanja unatrag i hodanja.

- Prilično je lako započeti. Ključ je, kao i kod svake nove vježbe, izvoditi je polako. Mogli biste započeti hodanjem unatrag pet minuta nekoliko puta tjedno - kaže Wickham.

Ili prošećite 20 minuta, od kojih se pet minuta krećete unazad. Kako se tijelo navikava na kretanje, možete ubrzati vrijeme i tempo ili isprobati izazovnije pokrete, kao što je hodanje unatrag u čučnju.

- Ako ste mlađi i redovito vježbate, vjerojatno možete hodati unatrag koliko god želite - dodaje Wickham.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Na otvorenom ili na traci za trčanje

Estes ističe da je također sjajno hodati unatrag na traci za trčanje. Šetnja vani još je jedna opcija, koju stručnjaci preporučuju.

- Iako traka za trčanje simulira hodanje, to nije tako prirodno. Osim toga, imate mogućnost pada. Ako padnete vani, manje je opasno - napominju. Neki pokušavaju okretati pedale unatrag na opremi za vježbanje kao što je eliptični stroj kako bi poboljšali svoju kondiciju i opće zdravlje.

Odlučite li se za hodanje unatrag na traci, osobito motoriziranoj, počnite tako da se držite za rukohvate i postavite dosta sporu brzinu. Kako se navikavate na kretanje, možete hodati brže, povećati nagib i otpustiti rukohvate.

Ako se odlučite isprobati vani, prvo odaberite mjesto na kojem nema opasnosti, poput travnate površine u parku. Zatim započnite svoju avanturu, držeći glavu i prsa uspravno dok se kotrljate s nožnog palca na petu. Iako ćete možda povremeno morati viriti preko ramena, ne želite to stalno činiti jer vam to izvija tijelo. Druga mogućnost je hodati s prijateljem koji se kreće naprijed i može vam poslužiti kao 'oči'. Nakon nekoliko minuta zamijenite uloge kako bi i prijatelj mogao iskoristiti prednosti.

- Tako je sjajno imati različite pokrete, a jedan od njih je raditi stvari unatrag - zaključili su.