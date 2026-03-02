Ako volite okus bureka, ali želite zdraviju i proteinsku verziju, ovaj recept će vas oduševiti — idealan je kao doručak, snack nakon treninga ili lagan obrok
Idealno za doručak: Recept za ukusni proteinski burek - njam!
Uz jednostavne sastojke i pripremu bez kompliciranih koraka, dobit ćete ukusnu i zasitnu verziju omiljenog jela.
Sastojci:
- 2 jaja
- 80 g cornflakesa bez šećera
- 250 g cottage sira (ili drugog posnog/nemasnog sira)
- 150 g skyr (ili drugog nemasnog jogurta)
- Malo praška za pecivo
- Po želji: sol, papar ili sjemenke za dodatni okus i teksturu
Priprema:
- Zagrij pećnicu na 200 °C.
- U većoj zdjeli pomiješaj jaja, cottage sir, skyr/jogurt i prašak za pecivo dok ne dobiješ glatku, kremastu smjesu. Po želji dodaj sol, papar ili sjemenke.
- Dodaj cornflakes i lagano promiješaj da se ravnomjerno rasporede u smjesi.
- Smjesu prebaci u kalup za pečenje (optimalno oko 15 cm promjera).
- Peci oko 40 minuta, odnosno dok površina ne postane lijepo zlatna i hrskava.
- Ohladi nekoliko minuta, nareži i posluži.
Savjeti i varijacije
Umjesto skyr/jogurta možeš koristiti i grčki jogurt ili posni sir.
Ako želiš dodatne proteine, probaj dodati žlicu proteinskog praha (neutralnog okusa) u smjesu.
Po vrhu možeš posuti sezam ili lanene sjemenke za dodatnu hrskavost i nutritivnu vrijednost.
Ovaj “burek” nema tradicionalno tijesto — hrskavost dolazi od cornflakesa, ali okus i tekstura su slasni i zasitni.
Zašto je fit?
Ovaj recept sadrži manje masti i ugljikohidrata od klasičnog bureka, ali je bogat proteinima zahvaljujući siru i jajima, što ga čini idealnim obrokom za ljude koji paze na prehranu ili treniraju.
