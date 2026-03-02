Idealno za doručak: Recept za ukusni proteinski burek - njam!

Uz jednostavne sastojke i pripremu bez kompliciranih koraka, dobit ćete ukusnu i zasitnu verziju omiljenog jela.

POGLEDAJ VIDEO: Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti

Pokretanje videa... 00:43 Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti | Video: 24sata/pixsell

Sastojci:

2 jaja

80 g cornflakesa bez šećera

250 g cottage sira (ili drugog posnog/nemasnog sira)

150 g skyr (ili drugog nemasnog jogurta)

Malo praška za pecivo

Po želji: sol, papar ili sjemenke za dodatni okus i teksturu

Priprema:

Zagrij pećnicu na 200 °C.

U većoj zdjeli pomiješaj jaja, cottage sir, skyr/jogurt i prašak za pecivo dok ne dobiješ glatku, kremastu smjesu. Po želji dodaj sol, papar ili sjemenke.

Dodaj cornflakes i lagano promiješaj da se ravnomjerno rasporede u smjesi.

Smjesu prebaci u kalup za pečenje (optimalno oko 15 cm promjera).

Peci oko 40 minuta, odnosno dok površina ne postane lijepo zlatna i hrskava.

Ohladi nekoliko minuta, nareži i posluži.

Savjeti i varijacije

Umjesto skyr/jogurta možeš koristiti i grčki jogurt ili posni sir.

Ako želiš dodatne proteine, probaj dodati žlicu proteinskog praha (neutralnog okusa) u smjesu.

Po vrhu možeš posuti sezam ili lanene sjemenke za dodatnu hrskavost i nutritivnu vrijednost.

Ovaj “burek” nema tradicionalno tijesto — hrskavost dolazi od cornflakesa, ali okus i tekstura su slasni i zasitni.

Zašto je fit?

Ovaj recept sadrži manje masti i ugljikohidrata od klasičnog bureka, ali je bogat proteinima zahvaljujući siru i jajima, što ga čini idealnim obrokom za ljude koji paze na prehranu ili treniraju.