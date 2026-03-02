Obavijesti

Idealno za doručak: Recept za ukusni proteinski burek - njam!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/zdrav.izborr

Ako volite okus bureka, ali želite zdraviju i proteinsku verziju, ovaj recept će vas oduševiti — idealan je kao doručak, snack nakon treninga ili lagan obrok

Uz jednostavne sastojke i pripremu bez kompliciranih koraka, dobit ćete ukusnu i zasitnu verziju omiljenog jela.

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 80 g cornflakesa bez šećera
  • 250 g cottage sira (ili drugog posnog/nemasnog sira)
  • 150 g skyr (ili drugog nemasnog jogurta)
  • Malo praška za pecivo
  • Po želji: sol, papar ili sjemenke za dodatni okus i teksturu

Priprema:

  • Zagrij pećnicu na 200 °C.
  • U većoj zdjeli pomiješaj jaja, cottage sir, skyr/jogurt i prašak za pecivo dok ne dobiješ glatku, kremastu smjesu. Po želji dodaj sol, papar ili sjemenke.
  • Dodaj cornflakes i lagano promiješaj da se ravnomjerno rasporede u smjesi.
  • Smjesu prebaci u kalup za pečenje (optimalno oko 15 cm promjera).
  • Peci oko 40 minuta, odnosno dok površina ne postane lijepo zlatna i hrskava.
  • Ohladi nekoliko minuta, nareži i posluži.
Savjeti i varijacije

Umjesto skyr/jogurta možeš koristiti i grčki jogurt ili posni sir.

Ako želiš dodatne proteine, probaj dodati žlicu proteinskog praha (neutralnog okusa) u smjesu.

Po vrhu možeš posuti sezam ili lanene sjemenke za dodatnu hrskavost i nutritivnu vrijednost.

Ovaj “burek” nema tradicionalno tijesto — hrskavost dolazi od cornflakesa, ali okus i tekstura su slasni i zasitni.

Zašto je fit?

Ovaj recept sadrži manje masti i ugljikohidrata od klasičnog bureka, ali je bogat proteinima zahvaljujući siru i jajima, što ga čini idealnim obrokom za ljude koji paze na prehranu ili treniraju.

