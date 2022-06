Imate osjećaj da vas ljudi ne vole? Možda imate ove navike

Simpatičnost nije urođena osobina koju posjeduje samo nekoliko sretnih pojedinaca, svatko može biti simpatičan ako odbaci ovih devet navika koje vas čine iritantnim. Saznajte koje su to i probajte ih iskorijeniti.

1. Ponizno hvalisanje

Svi znamo one ljude koji se vole hvaliti sobom skrivajući se iza maske samoodricanja. Primjerice, žena koja sama sebe ismijava da je štreber jer zaista želi skrenuti pozornost na činjenicu da je pametna ili muškarac koji se ismijava zbog stroge prehrane kada doista želi da znate koliko je zdrav i u formi.

Dok mnogi misle da umanjivanje maskira njihovo hvalisanje, svatko vidi kroz njega. To čini hvalisanje još više frustrirajućim, jer to nije samo hvalisanje; to je također pokušaj obmanjivanja.

2. Kada ste previše ozbiljni

Mnogi vole druženja sa strastvenim ljudima. Međutim, strastveni ljudi mogu biti previše ozbiljni ili nezainteresirani jer se obično previše usredotočuju na posao.

Simpatični ljudi uravnotežuju strast za svojim poslom sa svojom zabavnom stranom. Na poslu su ozbiljni, ali prijateljski nastrojeni. Oni odrade svoj posao jer su društveno učinkoviti u kratkom vremenu. Usredotočeni su na smislene interakcije sa svojim suradnicima, prisjećajući se što su im oni rekli jučer ili prošli tjedan, što pokazuje ljudima da su im oni jednako važni kao i posao.

3. Ne postavljate dovoljno pitanja

Najveća greška koju ljudi čine u razgovoru je usredotočenost na ono što ćete sljedeće reći ili kako će utjecati na nekoga ono što on govori, tako da ne slušate ono što vam netko govori.

Riječi jasno i glasno dopiru do vas, ali se značenje gubi. Jednostavan način da to izbjegnete je da postavite puno pitanja. Ljudi vole znati da ih slušate, a jednostavno pitanje za razjašnjavanje neke situacije o kojoj vam netko govori pokazuje, ne samo da slušate, nego i da vam je stalo do onoga što vam se govori. Iznenadit ćete se koliko poštovanja možete dobiti postavljenjem pitanja.

4. Emocionalni ispadi

Emocionalni ispadi pokazuju nisku emocionalnu inteligenciju. Čim pokažete tu razinu nestabilnosti, ljudi će se početi pitati jeste li pouzdani i sposobni ostati smireni kada se računa.

Eksplodirajući na bilo koga, bez obzira na to koliko je on to 'zaslužio', donijet će puno negativne pažnje 'agresoru'. Bit ćete označeni kao nestabilni, nedostupni i zastrašujući. Kontroliranje emocija vas drži u ulozi vozača. Kada ste u stanju kontrolirati emocije prema nekome tko vam je učinio nešto loše, on će izgledati loše, a ne vi.

5. Mobitel

Ništa ne živcira ljude više od pisanja tekstualne poruke usred razgovora ili kratkog pogleda na mobitel. Kada se posvetite razgovoru, usmjerite svu svoju energiju na njega. Vidjet ćete da su razgovori ugodniji i učinkovitiji kada uronite u njih.

6. Napominjanje imena

Sjajno je znati važne i zanimljive ljude, ali korištenje svakog razgovora kao prilike za imenovanje istih je pretenciozno i glupo. Baš kao ponizno hvalisanje, ljudi vide kroz to. Nećete djelovati zanimljivo, nego će ljudi pored vas osjećati da ste nesigurni i pretjerano brinete hoćete li im se svidjeti. To također umanjuje cijenu onoga što imate za ponuditi. Kada sve što znate spojite s onime koga znate (umjesto onoga što mislite), razgovor gubi boju.

Morate biti prijateljski nastrojeni i obzirni i to vam je dovoljno da osvojite druge ljude. Kada govorite na prijateljski, samopouzdan i sažet način, ljudi su mnogo pažljiviji i uvjereniji nego ako im pokušate pokazati da ste važna osoba.

7. Ogovaranje

Ljudi izgledaju užasno kada se zanesu u tračanju. Razgovaranje o tuđim nedjelima ili nesrećama može na kraju povrijediti nečije osjećaje ako trač ikada dođe do njih, ali ogovaranje garantira da ćete izgledati negativno i pakosno.

8. Imate zatvoreni um

Ako želite biti simpatični, morate biti otvorenog uma - što vas čini pristupačnima i zanimljivima. Nitko ne želi razgovarati s nekim tko je već formirao svoje mišljenje i ne želi slušati. Otvoreni um ključna je stavka na radnom mjestu, gdje pristupačnost znači pristup novim idejama i pomoći. Da biste uklonili unaprijed stvorene predodžbe i prosudbe, morate vidjeti svijet kroz oči drugih ljudi.

9. Previše dijelite, prerano

Dok upoznavanje ljudi zahtijeva zdravu dozu dijeljenja, ako podijelite previše o sebi - to bi moglo ispasti krivo. Nemojte prebrzo početi dijeliti osobne probleme. Ljudi koje svi vole dopuštaju drugoj osobi da ih vodi do trenutka kada je pravo vrijeme da se otvore, piše Forbes.

