Ispovijest: Imao je 235 kg, sad trči maraton - ovako je uspio...

Patrick Nicho (33) je još od djetinjstva jeo kad bi god bio tužan i neraspoložen, ali i kad je bio sretan ili kad bi mu bilo dosadno. Jeo je sve što bi mu došlo pod ruku, pa je već na početku srednje škole imao 135 kg, a do kraja 180 kg. Već na prvoj godini studiranja ta brojka se popela do 235 kg. No, u 26. je godini pronašao razlog koji ga je potakao na promjenu - današnju suprugu Evu.

- Stalno sam sjedio i igrao video igrice. Roditelji su mi pokušali promijeniti loše obrasce hranjenja, napravili su sve što su mogli -ispričao je Patrick, koji kaže da je tad u njegov život došla Eva koja je 'unijela red'.

Ona je sa svojih 135 kg u to vrijeme isto bila pretila i odlučila da je sad pravi trenutak da krene na dijetu i smršavi.

Foto: Facebook

- Nisam htio biti jedina pretila osoba u vezi pa sam odlučio s njom krenuti na to putovanje. Nisam imao što izgubiti, osim nje. A to nije bila opcija - ispričao je Patrick za Men's Health, a u siječnju 2013. se pridružio svojoj budućoj ženi u borbi protiv kilograma.

Tako se u siječnju 2013. Patrick pridružio svojoj zaručnici i počeli su zajedno mijenjati svoje loše navike. Počeo je istraživati sve što je mogao o zdravom gubitku težine i smanjenom unosu kalorija. S gotovo 226 kilograma, svaka mala promjena koju je napravio poput pijenja vode umjesto gaziranih sokova, smanjivanje i mijenjanje vrste obroka te hodanje od barem 10.000 koraka dnevno - imala je velik utjecaj.

- Izgubio sam više od 50 kila te prve godine i postao bolja verzija od sebe - s velikom željom da postanem bolji i bolji - kaže on.

Nakon što je izgubio prvih 50 kilograma, Patrick je odlučio da je vrijeme da se još aktivnije pridruži lokalnoj teretani.

- Radio sam noćnu, treću, smjenu, što je značilo radno vrijeme od 11 navečer do 7 ujutro i to je jako otežalo moju odluku da počnem zdravo živjeti. Postalo je iznimno teško naći vremena za spavanje, zdravu prehranu i vježbanje u teretani.

Ustrajao je i iduće godine izgubio još 30-ak kilograma. A kako je kilograme gubio skupa s Evom, trebalo je paziti i da se njihova povezanost putem ne izgubi.

Tad smo već bili u braku i zajedno smo hodali i mršavjeli dosta, ali smo se oboje morali naučiti živjeti u drugim tijelima i s drugačijim navikama.

- Kao mladi bračni par, zajedno smo brzo gubili puno kila što je značilo da se mijenjamo fizički, ali i kao ljudi - psihički. Morali smo ponovno otkriti sebe i obnoviti naš odnos kako ne bi izgubili jedno drugo na ovom putovanju prema boljim verzijama sebe - rekao je.

Srećom po Nicha, njegova žena mu je uvijek bila velika potpora. Do 2019. godine, Patrick je izgubio nevjerojatnih 126 kilograma i pao na težinu od 109 kilograma.

Foto: Facebook

- Nema riječi kojima bih mogao opisati kako se sada osjećam. Sve je to novo i nepoznato za mene i uživam u svakom trenutku - kaže Patrick.

Srećom po njega, na Evu se uvijek mogao osloniti, a do danas je uz njenu pomoć izgubio nevjerojatnih 130 kilograma. Danas je i redoviti član teretane, ali i trkaćeg tima Missing Chins Running Club.

- Odlučite što u životu želite i prestanite s izlikama - poručio je Patrick svima koji žele mijenjati stil života i loše navike zamijeniti zdravima.