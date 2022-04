Jasni znakovi da je vaše dijete introvert i što napraviti ako je

Je li vaše dijete društvenije kod kuće nego vani? Voli li više komunicirati s obitelji i bliskim prijateljima nego s prijateljima iz razreda ili ulice? Ako je pozitivan odgovor, možda je vaše dijete introvert.

POGLEDAJTE VIDEO: Djeca potrošači

- Sama po sebi, introvertnost nije problem - objasnila je Emily Mudd, pedijatrijska psihologinja u Dječjem centru za zdravlje djece u Clevelandskoj klinici.

- Ovakav temperament 'je genetski naslijeđena osobina i nema se što mijenjati ili je se sramiti' - objasnila je.

Procjenjuje se da se 75 posto pojedinaca može kategorizirati kao ekstroverti, prema neprofitnoj organizaciji Centra za obrazovanje roditelja.

- Češće nego ne, njihove se kvalitete više cijene od kvaliteta introvertnih ljudi. Dobivaju pozitivnije povratne informacije iz okoline - navodi se na web stranici centra. To može potaknuti kod introvertiranih ljudi osjećaj nelagode i neprihvaćenosti te misle da trebaju raditi na komunikacijskim vještinama kako bi 'se osjećali dobro u vezi s tim tko jesu'.

Ovdje stručnjaci objašnjavaju kako prepoznati je li vaše dijete introvert i nude savjete za uspješniji odgoj introvertiranog djeteta.

Što je introvert?

Najčešća definicija introverta je 'osoba koju socijalizacija umara te ima potrebu biti sama kako bi povratila energiju' rekao je Mudd. Možda će im trebati više tišine ili provedenog vremena u miru i tišini kako bi se odmorili.

Dr. Arthur Lavin, pedijatar u dječjoj bolnici Akron, rekao je da biti introvert ili ekstrovert jednostavno opisuje 'sklonosti osobe prema njegovom vremenu opuštanja, odmora i oporavka energije' - što je 'vrlo različito od pitanja sramežljivosti'.

Introvert je netko tko pronalazi odmor, opuštanje i oporavak u 'samoći ili okružen malim brojem bliskih ljudi', dodao je.

Koja je razlika između introverta i ekstroverta?

Ekstroverti pune energiju družeći se. Lavin je ekstroverta opisao kao 'nekog čija je želja da se osjeća opušteno, obnovljeno i odmorno u društvu drugih ljudi, ponekad čak i u gužvama.'

Mudd je istaknuo da su introverzija i ekstroverzija na spektru. Dok se neki identificiraju kao da su na jednom ili drugom kraju, 'većina ljudi ima tendenciju pasti negdje u sredinu spektra, ovisno o okolnostima.'

Koji su znakovi introverta?

Ključni pokazatelj da je osoba introvertna je da treba 'vrijeme samoće ili s nekoliko vrlo bliskih ljudi kada se želi opustiti', rekao je Lavin, koji je i predsjednik Odbora za psihosocijalne aspekte zdravlja djece i obitelji na Američkoj akademiji za pedijatriju.

Uobičajena zabluda je da introverti ne uživaju u druženju, 'što nije nužno istina', kaže Mudd.

Objasnila je da introvertirani ljudi mogu:

Kako znati je li vaše dijete introvert?

Mudd je rekla da bi introvertirana djeca mogla:

Budite samosvjesni i analizirajte svoje ponašanje

Studija iz 2020. koju su proveli istraživači s Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje i Sveučilišta Maryland sugerira da 'inhibirani temperament u djetinjstvu predviđa rezerviranu, introvertnu osobnost u odrasloj dobi' piše MSN.

Kako odgajati i pomoći introvertnom djetetu

U nastavku su savjeti stručnjaka za odgoj introvertiranog djeteta.

Njegujte introverziju svog djeteta

- Najbolji je odgoj u kojem je roditelj svjestan osobnosti svog djeteta i podržava njihov izbor da slijede te preferencije - kaže Lavin.

Ako vaše dijete voli provoditi vrijeme samo ili u malom krugu bliskih prijatelja, Lavin je rekao da je ključ prepoznati da je 'to ono što djeca jesu, to je nešto u čemu uživaju, to je ono što ih odmara i omogućava im da se oporave'.

- Sve što roditelj mora učiniti u tom trenutku jest pustiti ih da to učine - objasnio je.

- Na primjer, umjesto da svom djetetu kažete da samo prijeđe preko toga i pridruži se užurbanom obiteljskom okupljanju, sjednite s njim u tišini nekoliko minuta i potvrdite mu da razumijete da je to okruženje koje je njemu neugodno - predložila je Mudd.

Proslavite temperament vašeg djeteta

- Introvertna djeca često su empatična, promišljena i fokusirana, među ostalim pozitivnim osobinama - istaknuo je Mudd.

Nemojte sramotiti i omalovažavati svoje dijete zbog njegove introverzije

- Važno je ne opisivati svoje dijete kao sramežljivo. To često ima negativne konotacije i vaše dijete označava kao ono što jest, umjesto da navodi način na koje se ponaša - rekla je Mudd.

Umjesto da kažete 'on je samo sramežljiv' članu obitelji ili prijatelju, pokušajte reći nešto u stilu: 'on trenutno procjenjuje situaciju i uskočit će kad bude spreman', predložila je.

Nemojte forsirati društvene interakcije

- Djeca koja su introvertna možda neće uživati ​​u druženju s velikim grupama ljudi. Imajte to na umu kad planirate rođendanske zabave, blagdanska okupljanja ili druga društvena događanja - objasnila je Mudd.

Nemojte djetetu natrpavati raspored

- Ostavite dovoljno mjesta za stanke i opuštanje bez društvenih interakcija - savjetuje Mudd.

- Najveća pogreška koju neki roditelji rade je to što pokušavaju uklopiti svoje dijete u neku zamišljenu prosječnu metriku pravog broja prijatelja ili društvenih angažmana - rekao je Lavin.

Svoju djecu možete potaknuti da se igraju, prijavljuju se na aktivnosti i još mnogo toga, ali 'ostavite im pravo izbora i da sami procjene koliko je takvih aktivnosti njima ugodno'.

Korak po korak

Mudd preporučuje polako uvoditi svoje dijete u nove društvene situacije i pohvaliti ga za preuzimanje društvenih rizika.

Razgovarajte s učiteljima

Razgovarajte s učiteljima svog djeteta o njihovoj osobnosti kako bi je mogli njegovati u školskom okruženju, dodala je Mudd.

Najčitaniji članci