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ROĐAK PROSA

Jedite fonio za zdravlje: Malo poznata drevna žitarica je superhrana iz Zapadne afrike

Piše 24sata,
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Jedite fonio za zdravlje: Malo poznata drevna žitarica je superhrana iz Zapadne afrike
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Sitna, svestrana, blagog ukusa i prirodno bez glutena, ova žitarica nudi brojne razloge zašto je poželjno uvrstiti je u prehranu. Sadrži pregršt hranjivih tvari, a ima nizak glikemijski indeks i bez glutena je

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Posljednjih godina, uz uobičajene žitarice, raste zanimanje za drevne i manje poznate kulture, ponovno otkrivene zbog svoje povijesti, nutritivnih svojstava i kulinarske svestranosti. Među njima je i fonio, namirnica koja je izvan svojih tradicionalnih okvira još prilično nepoznata.

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Riječ je o žitarici iz porodice prosa, koja se u zapadnoj Africi uzgaja i konzumira već tisućama godina. Dvije glavne vrste su bijeli fonio i crni fonio. Specifičan je po tome što je otporan na sušu i sposoban rasti na siromašnom, pjeskovitom tlu. Štoviše, riječ je o jednoj od žitarica koje najbrže dozrijevaju. Neke sorte mogu biti spremne za berbu u svega 60 do 75 dana.

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Svojstva i prednosti

Fonio osigurava ugljikohidrate i vlakna koji pridonose normalnom radu crijeva i mogu potaknuti osjećaj sitosti. Opskrbljuje tijelo vitaminima B skupine te mineralima poput kalcija, željeza, cinka i magnezija. Također sadrži proteine ​​i dobar je izvor aminokiselina koje su važne za sintezu proteina i zdravlje tkiva. Naposljetku, osim što ima nizak glikemijski indeks, ne sadrži gluten.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iznimno je svestran u kuhinji i pogodan za pripremu svega, od kaše do pekarskih proizvoda. Kuha se samo nekoliko minuta, a može zamijeniti tjesteninu, rižu ili kruh. Može poslužiti i za obogaćivanje juha ili salata. 

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