Jeste li 'skinny-fat? Kako to prepoznati i što treba mijenjati

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Znate li svoju idealnu težinu? Ili gdje trebate imati tjelesne masnoće

- Moje ime je Kelsey Castañon i mršavo sam masna. Eto, priznala sam to. Na prvi pogled nikad ne biste rekli, jer Imam sportsku građu i lako pronalazim broj odjeće za sebe u robnoj kući. Ali, nemojte da vas moj izgled zavede. Iznutra sam 'skinny fat' i često sumnjam da me moje tijelo mrzi - piše autorica na portalu Shape.

Stvar je u potkožnoj masti koju imaju i mršave osobe, koja i kod njih može značajno utjecati na zdravlje, pojašnjava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što podrazumijeva pojam 'skinny fat' (mršavi, a masni)?

Dopustite da objasnim: Iako sam sitne građe, mogu pojesti više hrane od većine momaka. Ne hvalim se, ali to je činjenica. Moja tipična večera sastoji se od dva cjelovita obroka. Nekih dana navalim na masnu hranu, poput pizze, dok se drugim danima hranim zdravije, primjerice salatama. Ali, nikad to nije samo jedan obrok, uvijek je dupla porcija. .

Vježbanje? Ne mogu se prisiliti. Uvjeravam samu sebe da se krećem, da svaki dan hodam 20 minuta, ali rijetko se bavim vježbanjem i jačanjem mišića. Moj 'mršavi' izgovor za masnoće koje taložim je dosljedan: 'Alergična sam' na znoj i često kišem i danima me svrbi tijelo nakon vježbanja. U moju obranu, to postoji, iako tu moju pretpostavku o alergiji liječnici nisu dijagnosticirali.

Svi znakovi upućuju me na izraz 'skinny fat' - medicinski poznat kao metabolička pretilost, ali unutar uobičajenog raspona težine za moju visinu. To je fraza koja se koristi za opisivanje ljudi koji na prvi pogled izgledaju dobro i zdravo, no uslijed nedostatka vježbi ili loše prehrane, imaju niz zdravstvenih problema koji nastaju ispod površine.

- Svakodnevno vidim ove pacijente. U početku izgledaju zdravo, ponekad čak i mršavo, s niskim ili prosječnim indeksom tjelesne mase (BMI), ali nakon detaljnije procjene postaju žrtve istih dijagnostičkih postupaka dijabetičara - kaže Lauren Klein, dijetetičarka iz New Yorka. Dakle, imaju problem zbog povišenog šećera u krvi, niskog dobrog i visokog lošeg kolesterola, bore se s upalama i visokim tlakom.

Foto: Dreamstime

Zdravstveni rizici mršavljenja

Pored gore spomenutih problema, mršavi, a masni ljudi imaju i nisku mišićnu masu, bilo zbog nedostatka vježbe ili toga što su se u prošlosti pretrpavali hranom bez konzumiranja dovoljno proteina da bi se održali mišići. U laboratorijima se može pokazati i nedostatak vitamina, što može dovesti do umora ili niske razine koncentracije. I to čak i ako imate samo malo povećan trbuh.

- Iznenadila sam se koliko se podudaraju moji simptomi. Netko tko nikad ne jede povrće? Ta sam! Nije ga jela od srednje škole? Da! Unatoč svim svojim duplim večerama, još uvijek imam normalnu razinu šećera u krvi i tlaka i još uvijek imam početnu mišićnu masu. Crveno vino je moj jedini porok i ako se jedna čaša smatra dobrom za srce i um, mogu reći da - pretjerujem. Imam dijagnozu upale, sa stalnom žgaravicom, bolovima u želucu i plinovima. I kao što me upozorio moj gastroenterolog, visoka razina upale znak je većine bolesti koje danas utječu na Amerikance - dijabetes, metabolički sindrom i autoimuni poremećaji. Možda neću dobiti to sve, ali svakako bih trebala mijenjati navike, ako želim ostati zdrava, piše autorica.

Ljudi s normalnim BMI-jem, poput mene, ne uzimaju uvijek u obzir rizike, dodaje, te ističe kako se planira mijenjati.

No, dobro, jesam li mršav ili ne?!

Pogledajte izjave koje su, prema Kleinu, zaštitni znak osobe koja se može svrstati u skinny-fat kategoriju i ako se pokaže da vam odgovara nekoliko tvrdnji, porazgovarajte s liječnikom.

- Niste vježbali u teretani od osnovne škole

- Doživljavate često osjećaj da vam je pao šećer i osjećate manjak koncentracije, 'maglu'+ u mozgu, umor i nedostatak energije te probleme s fokusom i pamćenjem

- Vaš trbuh je deblji od ostatka tijela (tip jabuke)

- Vaša prehrana se redovito sastoji od viška ugljikohidrata, umjetnih zaslađivača, šećera ili prerađene hrane.

- Nakon blage vježbe osjećate se lagano

Foto: Dreamstime

Što učiniti ako mislite da ste skinny-fat tip?

Razmislite o svakodnevnim navikama - što jedete, koliko često vježbate. Ponekad su dovoljni i mali koraci da se stvari promijene. Na primjer: Usvojite uravnoteženu prehranu. Unosite manje šećera i više vrijednih sastojaka.

- Držite se četiri glavne skupine hrane: proteina, dobrih masti, povrća bez škroba i ugljikohidrata - kaže Klein. Treba se kloniti prerađene hrane i umjetnih ugljikohidrata, poput kruha, tjestenine i čipsa. Također, ne zaboravite na proteine. To znači da u prehranu treba uvrstiti jaja, orašaste plodove, sjemenke, ribu i piletinu.

Također, pokrenite tijelo. Naime, ljudi s većom mišićnom masom imaju niži rizik od smrti i srčanih bolesti, bez obzira koliko tjelesne masti imaju, pokazalo je istraživanje objavljeno u American Journal of Cardiology. Bez obzira na razinu potkožne masti kod nekoga, viša razina mišićne mase pomaže u smanjenju rizika od smrti, pa treba isticati važnost održavanja mišićne mase, a ne toliko fokusiranje na gubitak težine, zaključili su istraživači. Drugo istraživanje pokazalo je, pak, da bjelančevine treba kombinirati s treningom snage za optimizaciju mišićne mase.

I ne zaboravite: Važno je i raditi na opuštanju. Stres može dovesti do porasta krvnog tlaka, pa se preporučuje ići na satove joge, meditirati i izdvojiti vrijeme za stvari koje volimo.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Masna hrana vas neće udebljati, udebljat će vas previše šećera