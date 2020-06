Kajenski papar može pomoći u mršavljenju, ali nije za svakoga

Za djelotvoran efekt kapsaicina u ljutoj paprici i kajenskom papru preporučuje se pola žličice začina po obroku, a najbolje djeluje u predjelu kako bi se spriječilo prejedanje

<p>Začinjavanje namirnica i pripremljenih jela s malo kajenskog papra pomoći će onima koji nastoje smršaviti i kontrolirati potrebu za hranom, otkrilo je istraživanje Sveučilišta Purdue. Za to je zaslužan kapsaicin, molekula u čili paprici i kajenskom papru, a daje im intenzivnu crvenu boju i ljutinu.</p><p>Kajenski papar prirodan je saveznik metabolizma koji može pomoći da obuzdate apetit i ubrzate metabolizam na zdrav i siguran način, piše <a href="https://www.healthline.com/health/food-nutrition/cayenne-pepper-for-weight-loss">Healthline.</a></p><p>Testiranja na dobrovoljcima na dijeti pokazala su da je za djelotvornost dovoljno pola žličice kajenskog papra po obroku.</p><p>- Nakon jedenja ljute paprike pojačava se potrošnja kalorija, osobito kod onih koji ne jedu taj začin svakodnevno - izjavio je voditelj istraživanja Richard Mattes za znanstveni časopis Physiology & Behaviour.</p><h2>I do 5 kilograma u mjesec dana</h2><p>Prijašnja su istraživanja pokazala da kapsaicin potiče lučenje probavnih sokova, što je osobito korisno kod ljudi koji su skloni prejedanju. Njima se kao predjelo preporučuje salata sa začinskom paprikom. </p><p>Studije su pokazale kako su oni sa značajnijim viškom kilograma - iznad 15 kilograma - samo uvođenjem kajenskog papra smršavili oko 5 kilograma u mjesec dana.</p><p>Ako je vaš višak manji, možete očekivati barem kilogram do dva manje na vagi. Ono što je najvažnije, time se ne riskira zdravlje i na prirodan način se mršavi.</p><p>- Dobrobiti kapsaicina tj. kajenske paprike iskazani su u nekim studijama na mršavljenje, uz provođenje programa prehrane gdje su osobe u energetskom deficitu - ističe nutricionist Nenad Bratković iz Nutriklinike.</p><p>To znači kako su promjene u prehrani ipak nužne za efikasno mršavljenje, a to znači smanjenje kalorijskog unosa.</p><h2>Dobrobit za zdravlje</h2><p>Ovaj dodatak može pomoći kod brojnih zdravstvenih stanja i cjelokupnog stanja organizma, a istraživanja pokazuju kako može smanjiti pojavu želučanih čireva. Istraživanje je otkrilo da kapsaicin ima protuupalna i gastroprotektivna svojstva. Suplemente je u istraživanju dobilo 198 zdravih sudionika i 178 sudionika s gastrointestinalnim stanjima. Obje su skupine imale gastrointestinalnu korist od dodataka.</p><p>Studije pokazuju da kapsaicin može imati pozitivne vaskularne učinke. Kao rezultat, to bi moglo biti korisno ljudima koji imaju dijabetes ili ljudima koji su pretili. Također može pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara i visokog krvnog tlaka.</p><h2>Tko ga ne bi smio uzimati?</h2><p>Liječnici ističu da iako je kajenski papar siguran, on ipak nije namijenjen za korištenje u prehrani za sve, osobito ne za malu djecu. Stručnjaci upozoravaju da bi se trebali konzultirati s liječnikom u sljedećim slučajevima:</p><p>- Ljudi koji imaju eroziju želučane sluznice, gastritis, GERB, kao i ljudi koji imaju hipertenziju ne bi trebali uzimati kajensku papriku jer djeluje kao iritans. Neupitno je blagotvorno djelovanje na zdravlje i u prehrani, i u smislu učinka na termogenezu, i antibakterijskog učinka u prehrani, no valja odgovorno reći kako ona, kao i većina namirnica nije supernamirnica koja sama čini sve po sebi. Kontekst prehrane i nutritivne, a potom i energetske vrijednosti prehrane je vrlo važan - ističe Bratković.</p>