Kako ne dopustiti bijesu da vas preuzme - ovi savjeti pomažu

Kako da se prestanem osjećati toliko preplavljena bijesom da bih mogla mirnije reagirati kad su djeca nemoguća, pita jedna majka na portalu Aha! Parenting koji vodi klinička psihologinja Laura Markham.

Ona priznaje da ni inače nije bila baš staložen roditelj, no stanje se pogoršalo otkad je kod kuće s djecom zbog pandemije korona virusa.

- Prirodno je da vas ponekad preplavi bijes, zbog čega se mnogo teže kontrolirati. Ponekad se to zapravo čini nemogućim, pogotovo ako ste iscrpljeni, pa sve izgleda i gore nego što bi trebalo biti. U takvoj situaciji vrijedi se prisjetiti da su i djeca pod stresom. Kako oni ne mogu artikulirati taj stres riječima, on se očituje kroz ponašanje. Ako na to reagiramo iz vlastitog stresa, to je poput dolijevanja benzina na vatru - ističe dr. Markham.

Uloga odraslih je da smire dramu, a ne dopustiti da eskalira. Dakle, naša najvažnija zadaća je naučiti upravljati sobom, što započinje time da se počnete smirivati prije nego planete.

Lakše reći nego učiniti, naravno.

Evo što pomaže: Prakticirajte stvari koje smiruju vašu anksioznost i vraćaju vas u staloženo stanje. Naravno, to nije jednokratni recept, zato i kažemo 'prakticirajte' - to ćete ponekad morati ponavljati po cijeli dan. Tako stvarate naviku, time mijenjate svoje iskustvo u takvim situacijama i tako preusmjeravate svoj mozak da prestane biti koncentriran samo na problem i raditi od njega - još veći problem.

Evo desetak praktičnih savjeta utemeljenih na istraživanjima o tehnikama koje pomažu da se otopi bijes, sa portala Aha! Parenting!

1. Otpustite sve što ne možete kontrolirati

Prestanite se boriti sa stvarnošću. Preispitajte svoja očekivanja od sebe, djeteta, partnera, općenito od života. Ponekad preplavljenost emocijama proizlazi iz anksioznosti zbog suočavanja s velikim osjećajima - razočaranjem, bijesom, strahom, nemoći. To vrijedi za sve ljude, no roditelji koji su kod kuće s djecom sada vjerojatno imaju više vremena za rješavanje tih osjećaja - na primjer, dok usavršavate tehniku ​​miješanja tijesta za kruh.

Pričekajte da klinci legnu, zapalite svijeću i dopustite sebi da osjetite te emocije. Osjetit ćete ih u cijelom tijelu. Ako je potrebno, napišite popis svega što vas preplavljuje i gledajte kako se emocije dižu. Da, to znači da ćete tugovati, ako se tako osjećate. I to je u redu. Nakon što dopustite emocijama da izbiju na površinu, njihova će se snaga raspršiti, osjećat ćete se laganije i imat ćete više energije za to da promijenite stvari na koje možete utjecati.

2. Zapamtite - možete kontrolirati jedino sebe

Ne možete kontrolirati što vam se događa, ali možete kontrolirati način na koji reagirate. Kad vidite da biste mogli početi vikati, upotrijebite tipku 'pauza' ili 'stop'. Udahnite i pokušajte ispočetka.

3. Budite odgovorni za vaše misli i osjećaje

Zamislite na trenutak da ste okruženi svim svojim mislima, poput oblaka koji vas okružuje. Zamislite da vaše misli oblikuju vaše percepcije. Oni izazivaju vaše osjećaje i raspoloženja. Oni upravljaju vašim ponašanjem i zrače prema ljudima oko vas. Kad pogledate tu 'sliku', kakav vas oblak okružuje? Je li to olujni oblak ili aureola tople svjetlosti?

Dakle, koje biste misli željeli imati u glavi? Počnite govoriti 'ne' negativnim mislima i zamijenite ih pozitivnijim tumačenjima. Uvjerit ćete se da se loše emocije koje vas preplavljuju smanjuju i ubrzo primijetiti razliku vezanu uz odnose u vašoj obitelji.

4. Povežite se sa srcem, kako biste smirili živce

Um nikad nije miran. Njegov je posao bojati se, nada se da nas tako čuva, da će nas motivirati da pokušamo još više, bolje, brže... Takav um lako može dovesti do toga da se osjetimo preplavljeno emocijama. S druge strane, kad svoj fokus prebacimo na srce, doživljavamo više blagostanja. Srce nema nikakvih jamstava o budućnosti, ali je uvijek i u svakom trenutku potpuno 'ovdje'. U ovom trenutku nema straha. Što god se dogodi, riješit ćemo to, kaže srce. Imamo dovoljno, radimo dovoljno, dovoljno smo ostvarili. Sve je više nego dovoljno, kaže srce.

Kako se premjestiti s uma na srce? Istraživanje pokazuje da stavljanje ruke na srce, disanje u srce (tako da zamišljate da ga sa zrakom preplavljuje ljubav) te otvaranje prema osjećaju ljubavi, tako da ju šaljete ljudima oko sebe ili se prisjećate vremena kad ste se osjećali sigurno i voljeno, povećava emocionalno i fizičko blagostanje na brojne korisne načine.

5. Ne izbjegavajte sebe po cijeli dan, vratite se sebi

Ugradite u svoj dnevni raspored pauzu za trening joge, za malo plesa s djecom, kratku vođenu meditaciju, šalicu čaja, šetnju prirodom, ili zagrljaj. Pojačajte osjećaj blagostanja svoje obitelji uključivanjem prakse zahvalnosti u svakodnevnu aktivnost: razgovarajte o tome na čemu možete biti zahvalni, zajedno kao obitelj, ali i pojedinačno.

6. Smanjite konzumaciju vijesti i vrijeme na društvenim mrežama

Istraživanja pokazuju da ćete vidjeti kako se vaše mentalno zdravlje poboljšava ako smanjite izloženost vijestima. Ljudi koji po cijeli dan gledaju vijesti postaju tužniji, ljuti i skloniji negativnom razmišljanju. Čitanje vijesti manje je štetno jer su obično manje emocionalno manipulativne, ali vam također ne treba stalna izloženost. Izaberite jedne vijesti na dan, to je dovoljno da se informirate.

7. Radite na sebi sad kad imate više vremena

Zamislite da smo svi trenutačno 'kod kuće'. Razmislite kako možete iskoristiti ove okolnosti da biste došli do najbolje verzije sebe. Kako svojoj djeci možete pružiti pozitivna sjećanja na ovo vrijeme? Kako možete stvoriti navike koje će biti korisne i služiti i vama i vašoj obitelji još dugo nakon završetka pandemije?

8. Prisjetite se što je najvažnije i zadržite tu misao

Čuvate obitelj. Brinete o tome da hrana bude na stolu. Radite na vlastitoj emocionalnoj povezanosti. Radite što morate da bi progurali kroz dan. Nemojte dopustiti da vas nerazumna očekivanja uznemire i budite strpljivi prema sebi i prema ukućanima.

9. Prakticirajte oprost i ustrajte na svojim vrijednostima

Razgovarajte s članovima obitelji o tome kako možete živjeti vrijednosti koje su vam važne tijekom ovog teškog vremena. Istraživanja pokazuju da nam život u skladu s vrijednostima pomaže da živimo pronađemo smisao života i povećava dobrobit.

10. Pročitajte i prakticirajte sve ispočetka

Vjerojatno ćete uskoro primijetiti da ste malo manje opterećeni, tako da ćete se moći s više strpljenja nositi sa situacijom kad vam djeca 'sjednu na muku' i dignu tlak. Ove navike pomalo preusmjeravaju to na što se fokusira vaš mozak, pa će pomalo rasti osjećaj blagostanja, tako da ćete se lakše nositi s izazovima i nakon što izazovi prođu.

