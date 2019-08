Ljeti je dobro spavati sa dekom kraj sebe, ne samo zbog topline

Za većinu je ljudi optimalna temperatura spavanja između 15 i 19 stupnjeva C, kaže dr. Kent Smithu, stručnjak za spavanje i predsjednik Američke akademije za spavanje i disanje.

- Tijelo je dizajnirano tako da najbolje spavamo na hladnijih temperaturama - objašnjava on i dodaje da naša tjelesna temperatura prirodno navečer pada za nekoliko stupnjeva, da nas pripremi za san.

Dr. Anthony Kouri, profesor Medicinskom Sveučilištu u Toledu, kaže da kad uđemo u duboki san tijelo prestaje regulirati temperaturu koja nastavlja dalje padati tijekom noći, pa se kad spavamo oslanja na vanjske načine regulacije temperature - kao što je pokrivač.

Foto: Dreamstime Postoji razlog zašto djeca imaju pokrivače i dekice bez kojih ne žele spavati, jer im pomažu da se osjećaju sigurno. Prema profesoru na Stanfordu dr. Anilu Rami, mnoge spavanje s dekom ili pokrivačem psihološki tješi a kaže i da su razna istraživanja pokazala da deke i pokrivači utječu i na to da se osjećamo sretnijima.

- Za vrijeme najdubljeg sna se tijelo manje opskrbljuje serotoninom i dopaminom, kemikalijama koje podižu energiju i zbog kojih se osjećamo dobro. Zato bi nam pokrivač mogao biti od presudne pomoći da se i vi probudimo sretni - rekao je dr. Smith za portal Best Life, a dodaje i kako mnogi dok spavaju jednu nogu ostave slobodnom, jer nas stopala često hlade zbog krvnih žila pri površini

No, bez obzira na to jesu li vaša stopala pod dekom ili ne, obojica preporučuju da pokušate spavati s dekom. To će vam, tvrde, pomoći da regulirate tjelesnu temperaturu i osjećate se sigurnijima.