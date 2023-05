Majčino mlijeko može stajati nekoliko sati prije konzumacije

Majčino mlijeko je eliksir života i jedina hrana za bebe u njihovim prvim mjesecima. Iako je uvijek na savršenoj temperaturi, sa svim nužnim hranjivim sastojcima, bebi ne mora nužno biti uvijek dostupno. Ako je riječ o mami koja radi ili iz nekog razlog nije u mogućnosti biti uz dijete nekoliko sati ili dana, postavlja se pitanje o tome kako čuvati izdojeno mlijeko.

Može li se majčino mlijeko čuvati na sobnoj temperaturi?

Dakle, što je s ostavljanjem majčinog mlijeka na sobnoj temperaturi? Je li doista sigurno za bebu? Odgovor je da, kaže dr. med. Jessica Madden, pedijatrica, neonatologinja, savjetnica za laktaciju i medicinska direktorica Aeroflow Breastpumps.

- Izdojeno majčino mlijeko može se neko vrijeme ostaviti na sobnoj temperaturi prije konzumacije ili spremanja u hladnjak - objašnjava Madden.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

No postoji nekoliko upozorenja. Prije svega, morate biti sigurni da koristite odgovarajući spremnik za skladištenje.

- Majčino mlijeko uvijek treba čuvati u posudama koje su temeljito očišćene toplom vodom i deterdžentom te dobro osušene prije upotrebe - kaže dr. Madden za Parents.

Spremnici za skladištenje mogu biti izrađeni od stakla ili plastike, a trenutačno nema preporuka oko toga koji bi materijal bio bolji. Kod pitanja o tome što se podrazumijeva pod sobnom temperaturom, valja istaknuti kako je riječ o temperaturi zraka do najviše 25 stupnjeva Celzijevih, na što upozorava i američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Američka Akademija za medicinu dojenja (ABM) napominje da u svrhu sigurnog skladištenja majčinog mlijeka sobna temperatura može biti između 10 i 29 stupnjeva Celzijevih.

Kao što podsjeća dr. Jenelle Ferry, neonatologinja i direktorica odjela za hranjenje, prehranu i razvoj dojenčadi u Pediatrix Neonatology na Floridi, temperatura u kućanstvu može varirati, ovisno o lokaciji i godišnjem dobu, pa to treba imati na umu kada izdajate majčino mlijeko.

- Pazite da majčino mlijeko sobne temperature ne skladištite pored prozora koji bi mogao omogućiti sunčevoj svjetlosti stvaranje toplijeg okruženja - savjetuje dr. Ferry.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Koliko dugo može stajati majčino mlijeko?

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti savjetuje da majčino mlijeko može stajati vani na sobnoj temperaturi najviše četiri sata, dok Američka Akademija za medicinu dojenja ističe da vrijeme ovisi o okolnostima. Primjerice, mlijeko može ostati na otvorenom oko četiri sata na temperaturama do 30 stupnjeva, no ako je sobna temperatura niža i mlijeko se drži u vrlo čistoj posudi, može biti sigurno za konzumaciju i u periodu od šest do osam sati.

Što se zbiva ako mlijeko koristite nakon četiri ili više sati?

Većina roditelja vrlo je oprezna pri korištenju mlijeka, a dr. Madden ističe i da ovisno o zdravlju bebe valja prilagoditi kriterije.

- Obično preporučujem da se majčino mlijeko baci ako je bilo na sobnoj temperaturi više od šest do osam sati te da se zdravim bebama daje samo majčino mlijeko koje je izdojeno u tom periodu. S druge strane, prijevremeno rođena djeca izložena su većem riziku od infekcije zbog nezrelog imunološkog sustava - kaže Madden pojašnjavajući kako za njih preporučuje mlijeko koje je stajalo do najviše šest sati. Ističe da pri korištenju izdojenog mlijeka pomaže i korištenje zdravog razuma.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Izdojeno mlijeko treba baciti ako ima čudan okus ili miris bez obzira koliko je dugo bilo na sobnoj temperaturi - kaže Madden.

Dr. Ferry se slaže s ovim mišljenjem.

- Ako mlijeko ima kiselkasti miris, pokvarilo se i svakako ga treba baciti. Naime, jedan od rizika predugog ostavljanja majčinog mlijeka je rast bakterija koje se ne mogu otkriti vizualnim pregledom - ističe dr. Ferry.

- Ne postoji određeni izgled ili boja mlijeka koja označava da nešto nije u redu, ali mlijeko koje je predugo stajalo može rezultirati povraćanjem ili proljevom kod bebe - dodaje dr. Ferry.

Medicinska sestra Leslie Owens pri Mother Nurture Maternity preporučuje da ostanete unutar raspona od četiri sata kada se radi o tome koliko dugo treba ostaviti mlijeko, zbog rizika od bakterijske kontaminacije.

- Ako doista želite izbjeći rasipanje mlijeka koje ste izdojili, možete ga pohraniti i poslije koristiti za kupanje djeteta, odnosno mliječnu kupku. Mnogi vjeruju da majčino mlijeko pomaže u njezi nježne dječje kože - kaže Owens.

Što ako vaša beba ne popije izdojeno mlijeko?

Dr. Madden kaže da je često pitaju što učiniti s majčinim mlijekom sobne temperature koje je ostalo u bočici nakon hranjenja. Ona preporučuje bacanje preostalog mlijeka koje je bilo na sobnoj temperaturi dulje od jednog do dva sata. Ostatke mlijeka također nikada ne treba davati nedonoščadi zbog većeg rizika od razvoja infekcija.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Kako možete sigurno pohraniti majčino mlijeko?

Osim pitanja koliko dugo smijete ostaviti mlijeko vani, roditelji često imaju mnogo pitanja o tome kako čuvati mlijeko u hladnjaku i zamrzivaču. Svježe izdojeno majčino mlijeko može se čuvati u hladnjaku oko četiri dana, a može se čuvati i u zamrzivaču između šest i 12 mjeseci. Nakon što ste izvadili mlijeko iz zamrzivača i odmrznuli ga, možete ga ostaviti vani jedan do dva sata ili ostaviti ga u hladnjaku oko 24 sata. Imajte na umu da ne možete ponovno zamrznuti jedanput odmrznuto mlijeko.

Owens preporučuje da ne skladištite previše mlijeka odjedanput kako ne bi propalo.

- Roditelji također često pitaju u kojim količinama bi trebali pohraniti mlijeko. Obično im savjetujem da ga u početku pohranjuju u količinama od 15 do 30 mililitara, a kako beba bude starija, to može biti i do 200 mililitara - kaže Owens.

Prilikom zamrzavanja mlijeka, Owens preporučuje korištenje vrećica za pohranu mlijeka i označavanje svake vrećice datumom. Vrećice potom slažite tako da one sa najstarijim datumom budu prve pri ruci kako bi se najprije potrošile.

