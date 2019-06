Mislite da dovoljno spavate, ali uvijek ste umorni? Evo razloga

Osjećate se kao da odlazite dovoljno rano u krevet, ali kad se alarm aktivira, teško je otvoriti oči i cijeli dan se osjećate 'izgubljeno'. Bez obzira koliko ste spavali, još uvijek ste umorni.

Koliko treba sna, ovisi o dobi. Dok bebama do tri mjeseca može trebati do 19 sati, ljudi stariji od 65 godina trebaju samo pet sati sna. Većina odraslih treba oko sedam do devet sati sna tijekom noći, navodi National Sleep Foundation. Zbog premalo sna, organizam strada i imunitet opada.

Oni koji spavaju više od deset sati te se i dalje bude nenaspavani, trebali bi posjetiti liječnika. To može ukazivati na razne probleme, a donosimo najčešće razloge.

Nadoknađivanje sna vikendima

U tjednu spavate koliko stignete, a onda tijekom vikenda pokušavate nadoknaditi izgubljeno pa čak prespavate i podne. Tada se osjećate naspavano, ali svaki tjedan vraćate stare navike. Ovakvo stanje zove se 'društveni JetLag'.

- Iako je preporučeno vrijeme spavanja za odrasle sedam do devet sati svake noći, često možemo pokušati nadoknaditi spavanje tijekom vikenda. Vaše će se tijelo pokušati oporaviti od posljedica manjka sna, no to može dovesti do zdravstvenih problema - kaže liječnik Conor Henegan.

Anemični ste

Kada posjetite liječnika i žalite se na stalni umor, prve stvari koje će vam reći je da ste anemični ili da imate problema sa štitnjačom. Nakon toga, poslat će vas na pretrage kojima će utvrditi je li to uzrok.

Iscrpljenost i umor pripisuju se anemiji jer u tom stanju ne dolazi dovoljno kisika do ostatka tijela. Najčešći uzrok anemije je nedostatak željeza. Ljudi koji imaju problema s anemijom, osim umora mogu osjetiti osjećaj hladnoće, vrtoglavice, razdražljivost ili glavobolje.

Foto: Dreamstime

Patite od kroničnih bolova

Ljudi koji imaju kronične bolove trebaju više sati sna kako bi se njihovo tijelo pravilno odmorilo i oporavilo. Patite li od reumatoidnog artritisa, odnosno bolova u zglobovima ili fibromialgije, bolova u mišićima, ligamentima ili tetivama, trebate dva sata više sna od prosjeka.

Problemi sa štitnjačom

Ljudi koji pate od hipotireoze, stanja smanjenog stvaranja, izlučivanja i djelovanja hormona štitnjače, osjećaju se umorno, imaju suhu kožu, manjak energije. Hipotireozu se liječi nadoknadom hormona odgovarajućom terapijom koju prepisuje liječnik.

Možda imate dijabetes

Kada imate visoku razinu glukoze u krvi dolazi do loše cirkulacija, pa stanice ne mogu dobiti kisik i hranjive tvari koje su im potrebne. Dijabetičari se zato osjećaju umorno. I zbog niske razine šećera u krvi se mogu osjećati umorno, jer nemaju dovoljno 'goriva' da stanice dobro rade.

Uzrok može biti i depresija

Ako se osjećate kao da ste stalno umorni i ne želite ustati iz kreveta ujutro, mogli biste patiti od depresije. Liječnik opće prakse može vam pomoći ili vas uputiti kod psihijatra kako biste dobili adekvatnu terapiju. Osim depresije, i alkohol može utjecati na loš san.

Problemi s crijevima

Ako jedete loše, osobito ako jedete mnogo obrađene hrane, možete imati probleme sa crijevima. One vode i do nadutosti pa tako i do umora, lošeg raspoloženja, glavobolje ili povećane tjelesne težine. Možete se osjećati umorno i ako ste osjetljivi na neke namirnice pa je dobro napraviti test intolerancije na hranu.

Apneja u snu

Kod apneje ili prestanka disanja prilikom spavanja, ljudi često hrču. Zbog toga nemirno spavaju pa se nikako ne mogu naspavati i bude se umorni.

Neki ljudi pate od hipersomnije

To može biti i znak hipersomnije, kroničnog neurološkog stanja u kojem ste umorni bez obzira na to koliko spavate. Javlja se u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi i može ozbiljno utjecati na kvalitetu sna, kao i na sposobnost funkcioniranja tijekom dana.