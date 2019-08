Mitovi ili istine? Jabuka na dan čuva od doktora, mrkva za vid

Naše su bake znale reći da nas jedna jabuka dnevno drži podalje od liječnika, kao i da oni koji jedu mrkvu bolje vide u mraku, kako bi nas privoljele da umjesto čokolade pojedemo povrće na tanjuru. Ne jednom, vjerojatno ste čuli da čokolada izaziva akne, ili da prije konzumacije alkohola treba jesti. No što kažu liječnici, koliko istine ima u tim vjerovanjima o liječenju i očuvanju zdravlja kojima su nas bake učile?

Trebamo li hraniti prehladu, a izgladnjivati groznicu

Foto: Dreamstime

U sezoni šmrcanja mnogi natrpavaju tanjure kako bi se lakše nosili s infekcijom, a ključ je u tome da budemo dobro hidrirani, kaže dr. Sarah Brewer, liječnica opće prakse iz Healthspana. Dodaje da se ta tvrdnja naših baka temelji na uvjerenju da će prehrana podizati temperaturu kad se ona već jednom pojavi.

- Izbjegavanje hrane može pomoći da ohladimo tijelo kad se javi groznica - kaže ona, no dodaje da ne postoje čvrsti dokazi koji bi nedvojbeno podržali tu teoriju. Zato je najbolje slušati tijelo i ako osjećamo glad, unijeti nešto 'goriva' da bi se se imunološki sustav mogao boriti protiv infekcije.

I dr. Kathryn Basford, liječnica opće prakse u Zavi, također kaže da je u borbi protiv prehlade važnije ostati hidriran, nego voditi računa o hrani.

- Voda, sokovi i vruće tekućine, poput juha, zajedno s hranom, pomoći će u borbi protiv infekcija dišnih puteva održavanjem tijela dobro hidriranim - ističe. Dodaje kako izgladnjivanje u vrijeme groznice baš i nije dobra ideja.

- Nije neuobičajeno da se izgubi apetit kad krene vrućica, no izgladnjivanje nije dobra ideja, jer to vašem tijelu može oduzeti energiju potrebnu za borbu protiv virusa - upozorava. To se posebno odnosi na prve dane infekcije, kad je tijelu potrebno što više snage za prevladavanje vrućice.

Drži li nas jabuka na dan baš uvijek podalje od doktora

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U toj tvrdnji ima nešto istine. Jabuke su bogate flavonoidima, antioksidansima koji smanjuju rizik od prerane smrti, posebno od srčanih bolesti. To se voće povezuje i s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, pa i nekih karcinoma. Dobro ih je jesti cjelovite, s korom, bolje nego piti sok od jabuka.

- Jabuka pomaže i u snižavanju krvnog tlaka, slično lijekovima koji sadrže inhibitore ACE - kaže dr. Brewer.

ACE inhibitori usporavaju aktivnost enzima ACE, što smanjuje proizvodnju hormona angiotenzina II, koji sužava vene i arterije i tako dovodi do porasta krvnog tlaka.

- Zato, iako nema jamstava, jedna jabuka na dan može biti jako dobar izbor - kaže dr. Brewer.

Dr Basford, pak, naglašava da je važno jesti raznoliku prehranu i ne oslanjati se samo na jedno voće ili povrće kako biste bili zdravi. Jer, malo je vjerojatno da će vas jabuka zaštititi baš od svega.

- Važno je jesti uravnoteženo, uz dobar omjer proteina i ugljikohidrata - kaže.

Pomaže li mrkva noćni vid, ili to ovisi i o drugoj hrani

Foto: Dreamstime

Pretpostavlja se da je izreka o mrkvi koja podržava vid u mraku izvorno nastala u Drugom svjetskom ratu. Velika Britanija tad je koristila radar za presretanje bombardera tijekom noćnih racija, a kako bi spriječili Nijemce da to otkriju, Ministarstvo zrakoplovstva objavilo je priopćenje u kojem je istaknuto da su piloti imali izuzetno dobar vid zbog mrkve.

- Mrkva jest izvor pigmenta beta-karotena koji se po potrebi može pretvoriti u vitamin A u tijelu. A vitamin A potreban je za stvaranje očnog pigmenta koji je izuzetno osjetljiv na svjetlost i omogućuje vid u uvjetima slabog osvjetljenja. Nedostatak vitamina A, s druge strane, može dovesti do noćne sljepoće. Dakle, ako vam nedostaje vitamina A, jedenje mrkve može pomoći - kaže dr. Brewer. I dr. Basford se slaže s tim, ali upozorava da samo mrkva nije dovoljna za savršen noćni vid.

- To je, na žalost, mit i jedino osiguranje uravnotežene prehrane može pomoći u održavanju normalnog zdravog vida - zaključuje.

Smanjuje li se učinak alkohola ako prije pića nešto pojedemo

Mnogi se pripremaju za burnu noć obilnim obrokom, uvjereni da će tako usporiti razgradnju alkohola i umanjiti njegov učinak. No to je samo djelomično istina.

- Ako pijete na prazan želudac, alkohol se brzo apsorbira i imat će snažan učinak. Ako pijete na pun želudac, taj se učinak smanjuje, a apsorpcija alkohola usporava, jer više alkohola 'oteče' do tankog crijeva. Hrana koja se razgrađuje polako pomoći će da alkohol ne izazove snažan porast šećera u krvi, što može biti jako korisno - kaže dr. Basford.

Zato bismo za ublažavanje utjecaja alkohola trebali jesti hranu koja se sporo razgrađuje i sporo oslobađa šećer, poput banana i jogurta, ili proizvode s visokim udjelom proteina, poput humusa, mesa ili orašastih plodova, kaže.

Iako to zvuci obećavajuće, studije su pokazale da je određena koncentracija alkohola u krvi koju dosegnemo 45 minuta nakon što smo nešto popili ista, bez obzira na to je li netko prije toga jeo ili ne. Studije su također pokazale da je i kod onih koji su prije konzumacije alkohola jeli, kao i kod onih koji nisu, potrebno isto vrijeme da organizam razgradi alkohol.

Izaziva li čokolada akne ili ih samo pogoršava

Foto: Fotolia

Akne nastaju kad se sitne rupice, odnosno pore na koži, začepe zbog prekomjerne proizvodnje masnog tkiva sebuma. U tom procesu najveću odgovornost imaju hormoni, zbog čega su akne češće u pubertetu, kao i u trudnoći, a na njihovu pojavu mogu utjecati i neki lijekovi. Na žalost, premalo se vodi računa i o utjecaju prehrane.

- O utjecaju čokolade na kožu intenzivno se raspravlja. Malo je vjerojatno da će oni s čistom kožom dobiti akne samo zbog uživanja u čokoladi, no ako već imate problema s kožom, bilo bi dobro povesti računa o svim faktorima koji mogu pogoršati stanje, medu kojima je i čokolada - kaže dr. Basford.

Jedno ispitivanje muškaraca koji su patili od akni, koji su 4 tjedna svaki dan jeli 25 grama crne čokolade s visokim udjelom kakaa, pokazalo je da su već nakon dva tjedna zabilježili pogoršanje. Slična studija u kojoj su ispitanici dobivali samo 100 postotni kakao dovela je do pogoršanja stanja kože kod ljudi pogođenih aknama nakon samo četiri dana.

Ne zna se zašto se to događa, no čini se da za to mogu biti odgovorni polifenoli, antioksidansi kojima tamna čokolada obiluje. Naime, polifenoli kakaa mogu potaknuti pojačani imunološki odgovor tijela protiv bakterija koje uzrokuju akne, što dovodi do upale.

Liječi li pileća juha prehladu, ili samo ublažava simptome

Foto: Dreamstime

I liječnici će često preporučiti tanjur juhe za zagrijavanje tijekom prehlade, no učinak tog tanjura može varirati o receptu i sastojcima za pripremu juhe. Jedan od ključnih sastojaka je češnjak.

- Češnjak djeluje protuupalno, što može pomoći imunološkom sustavu u borbi protiv mikroba, kaže dr. Basford. I dr. Brewer kaže da pileća juha može ublažiti simptome prehlade, ali ju neće liječiti.

- Nema ništa čarobno u pilećoj juhi, ali jest hranljiva, daje energiju, hidrira organizam i zagrijava ga, što ne treba zanemariti. No bilo koja topla tekućina može jednako djelovati na ublažavanje simptoma poput grlobolje, te pročistiti začepljeni nos, kaže.