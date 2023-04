'Moje klijentice su srednjih godina, zahtijevaju jako dobar seks i fantastičan orgazam'

Nakon priče o detaljima eskort profesije, portal VivaStreet odlučio je dati prostora muškarcima koji se bave tom profesijom, da razjasne ono što se ne zna. Jedan od sugovornika koji je pristao na razgovor je 40-godišnji Madison James, koji usluge pruža samo ženama više klase.

- Odlučio sam postati eskort nakon što je nekoliko žena s kojima sam hodao počelo komentirati kako se zbog mene osjećaju drugačije i seksi u usporedbi s drugim muškarcima. Svidjelo im se, pa sam zaključio da je to nešto što bi i druge žene mogle cijeniti. Tako sam dogovorio snimanje fotografija, postavio web stranicu i počeo kontaktirati blogere i časopise i na kraju je krenulo – priča Madison. I on kaže da je riječ o ozbiljnom poslu u koji treba uložiti puno vremena.

Foto: Dreamstime

- S klijetima puno razgovaram telefonom, a prije susreta obično potrošim neko vrijeme na planiranje i pripremu. Ako se radi o potpunoj BDSM sesiji, ili intenzivnoj tantričkoj sesiji, mogu provesti dane radeći na scenariju, ili se psihički pripremajući za to, kako bih dao najbolje od sebe – priča. Njegove klijentice općenito vole da seks traje cijelu noć i očekuju višestruke orgazme, tako da obično viđa samo jednu klijenticu tjedno, što je obično rezervacija na 24 do 48 sati. Pravilno se hrani, redovito vježba i ne ejakulira prečesto, tako da bi mogao zadovoljiti takvim zahtjevima.

- Također vodim konzultantsku tvrtku za eskort muškarce, tako da sam mentor ambicioznim muškarcima, a bavim se i web dizajnom, pa i to zahtijeva dosta angažmana – priča Madison. Dodaje kako se u eskort poslu nikad nije osjećao nesigurno, a tipične klijenticu su mu dame u dobi između 35 i 55 godina, koje žele dobar seks i fantastičan orgazam. To su uglavnom financijski dobro stojeće žene, s uspjehom u karijeri i vrlo otmjene dame, priča.

- Ipak, imao sam klijentice koje su tražile da im mokrim u usta, pljusnem ih do nesvijesti, ili su se htjele poseksati sa ženom, dok muž gleda. Cijenim tu vrstu kreativnosti, ali takve rezervacije odbijam i upućujem nekom drugom. Općenito sam vrlo otvorenog uma i definitivno volim kinkove i alternativne stilove života, ali povlačim granicu – ne želim nekog fizički ozlijediti niti mokriti nekome po licu – kaže.

Dodaje kako je jedna od najčešćih zabluda to da eskort pratitelji ne plaćaju porez, jer posluju s gotovinom, što neće proći, jer ne možete potrošiti više od onog što ste prijavili, a da porezna to ne uoči. Druga zabluda koja mu smeta je to da eskort pratitelji spavaju sa svakim klijentom koji je spreman platiti.

- Ako među nama nema nikakvih vibracija, ja to ne činim. Osim toga, ljudi pretpostavljaju da su naši odnosi s klijentima površni. To može biti slučaj s nekima, ali imam klijente do kojih mi je iskreno stalo i seks s njima može biti super intenzivan – priča.

Ni Madison nema problema s održavanjem stalne veze uz posao.

Foto: Dreamstime

- Ako ste iskreni, znate kako komunicirati, upravljati očekivanjima i omogućiti ljudima da donesu informiranu odluku, možete izbjeći mnoge potencijalne probleme. Trenutačno se viđam s nekim, a moj posao uopće ne utječe na našu vezu. Njezin stav je 'sve dok si iskren i pun poštovanja i ja od tebe dobivam ono što želim, sretna sam' – kaže. Imao je i druge žene istog stava, pa kaže da uspjeh veze najviše ovisi o tome jeste li iskreni.

Kaže da ga ponekad privuku i klijentice, ali nema običaj izlaziti s njima.

Muškarcima koji se žele odlučiti na eskort kaže da se ne mogu fokusirati samo na novac, te da se treba fokusirati na svaku ženu posebno, kako bi pronašli što je ono što ju uzbuđuje i čini sretnom.

