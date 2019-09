Mršavite brže: Kvalitetan san može suzbiti želju za hranom

Nekvalitetan san može izmijeniti način na koji tijelo reagira na hranu i time vas zatočiti u zatvoreni krug. Što manje spavate, više se debljate, a što se više debljate, teže vam je spavati.

Evo koji su benefiti 'dijete spavanja':

1. Spavajte više, jedite manje

Nespavanje značajno povećava vaš apetit - a rezultat je obično dodavanje ekstra kalorija te gomilanje kilograma. Sve se svodi na dva 'hormona gladi' - grelin i leptin.

Grelin se oslobađa kad mozak signalizira da je želudac prazan, dok se leptin oslobađa iz masnih stanica kako bi suzbio glad - i poslao poruku mozgu da je pun. Kad ste nenaspavani, tijelo stvara više grelina i manje leptina - zbog čega ste gladniji i imate povećani apetit.

Foto: Dreamstime

Nedavna studija Wisconsin Sleep Cohort u kojoj je sudjelovalo preko tisuću ljudi, otkrila je da su ljudi koji su malo spavali imali 14,9 posto višu razinu grelina i 15,5 posto nižu razinu leptina od onih koji su spavali dovoljno.

Uz to, kažu da je i hormon stresa kortizol, koji povećava apetit, viši kad ste nenaspavani.

2. Suzbija žudnju

Ako ste nenaspavani snaga volje i donošenje odluka moglo bi uzeti maha. Iscrpljenost prekida aktivnost u frontalnom režnju - dijelu mozga koji je zadužen za samokontrolu i donošenje odluka.

Studije su pokazale da umor može uzrokovati da jedete više brze hrane koja ima puno masnoća i kalorija. Francuska studija je mjerila učinke količine sna na unos hrane. Kad su sudionici spavali po samo četiri sata, njihov je kalorijski unos porastao za 22 posto, a unos masti se gotovo udvostručio u odnosu na vrijeme kad im je bilo dopušteno osam sati sna.

Foto: Dreamstime

3. Pojačava rad metabolizma

Brzina metabolizma u mirovanju (RMR) je broj kalorija koje vaše tijelo sagorijeva dok mirujete - na to utječu starost, težina, visina, spol i mišićna masa.

Njemačko istraživanje je otkrilo da nedostatak sna može sniziti RMR. Sudionici u studiji su morali biti budni 24 sata, a rezultati su pokazali da je njihov RMR bio pet posto niži, nego nakon normalnog noćnog odmora, a metabolička stopa nakon jela je bila 20 posto niža.

4. Gubite kalorije

Ljudi koji manje spavaju imaju tendenciju nakupljanja više kilograma - posebno ako gledaju televiziju do kasno u noć. To povećanje kalorija može biti posljedica povećanog apetita i lošeg izbora hrane. Međutim, ono se jednostavno može dogoditi i zbog povećanog vremena koje povodite budni i u kojem možete jesti - posebno ako se to vrijeme provodi neaktivno.

Nadalje, neke studije o nedostatku sna otkrile su da se veliki dio viška kalorija konzumira u obliku grickalica nakon večere.

Foto: Dreamstime

5. Potiče vježbanje

Ako ste naspavani, vjerojatnije je da ćete se osjećati motiviranima za vježbanje. Imati ćete više energije i moći ćete uložiti maksimalni napor u trening. Suprotno tome, oni koji su nenaspavani vjerojatnije će se prije umoriti. Studija je otkrila da kada nismo naspavani, količina i intenzitet fizičke aktivnosti se smanjuju.

Foto: Dreamstime

6. Pobjeđuje inzulinsku rezistenciju

Loš san može uzrokovati da stanice postanu otporne na inzulin što znači da se šećer neće brzo pretvoriti u energiju. Kad stanice postanu otporne na inzulin, više šećera ostaje u krvotoku i tijelo proizvodi više inzulina da to nadoknadi.

Višak inzulina čini vas gladnijima i poručuje tijelu da pohrani više kalorija kao masnoće. Inzulinska rezistencija je prethodnica i dijabetesa tipa 2 i debljanja, piše The Sun.