Muče vas noćne more? Zbog nekih se trebate javiti doktoru

Noćne more koje traju oko tjedan dana se treba ozbiljno shvatiti i posjetiti doktora. Učestalost nije jedini bitni faktor, treba imati na pameti i kakav je sam čovjek, objašnjava dr. Michael Nadorff, docent psihologije na Državnom sveučilištu Mississippi koji istražuje poremećaje spavanja.

- Naravno da je noćna mora neugodna. Ali ako vam snovi počnu utjecati na svakodnevni život ili vam onemogućavati pravi odmor ili vas toliko emocionalno uznemiruju da o njima razmišljate cijeli idući dan, trebate potražiti pomoć - objašnjava doktor Barry Krakow, specijalist za spavanje i osnivač Međunarodnog centra za liječenje noćnih mora Maimonides.

Foto: Dreamstime

Česte noćne more koje uzrokuju veliku tjeskobu kod čovjeka, umor i probleme pri koncentraciji tijekom dana, mogu ukazivati ​​na poremećaj vezan za san i noćne more, koji ozbiljno utječe na čovjekov život.

Postoje razni razlozi zbog kojih ljudi mogu iskusiti mučne noćne more, uključujući i neke očekivane krivce poput stresa i tjeskobe.

Mnogi stručnjaci još ne znaju zašto sanjamo i što potiče snove, ali postoji nekoliko različitih teorija o tome što uzrokuje noćne more.

Dr. Nadorff kaže da za mnoge ljude tjeskoba i stres igraju važnu ulogu. Prihvaća hipotezu o sanjanju kao sintezi svega što je čovjek proživio te da je to način na koji mozak kodira dan, i sva iskustva, u sjećanje.

- Ta teorija tvrdi da ako ste iskusili tjeskobu ili stres tijekom dana, da se iste za vrijeme spavanja mogu ponovo manifestirati kao noćna mora - objašnjava dr. Nadorff.

Drugi uzrok ponavljajućih noćnih mora je post-traumatski stresni poremećaj (PTSP), anksiozni poremećaj koji se pojavljuje kod ljudi nakon svjedočenja ili proživljavanja trauma.

PTSP proživljava do 10 posto ljudi u nekom trenutku svog života, a uobičajeni simptomi uključuju neugodne i nametljive uspomene na događaj, osjećaj nervoze, hladno znojenje i noćne more u kojima ljudi ponovo proživljavaju doživljenu traumu.

Foto: Dreamstime

Postoje i neke fascinantne, manje očite teorije o nastanku noćnih mora, koje su povezane s apnejom za vrijeme spavanja i nesanicom.

Dr. Krakow je nedavno objavio članak u International Journal of Adolescent Medicine and Health u kojem je istraživao potencijalnu vezu između noćnih mora, problema s disanjem za vrijeme spavanja te nesanice.

- Ovo smo nazvali sindromom trijade noćne more. Ideja je da se ta tri stanja češće pojavljuju zajedno nego što mnogi ljudi shvaćaju - objašnjava.

- Stručnjacima još nije posve jasno kako su tri uvjeta povezana - kaže dr. Krakow.

Jedna od ideja je da pomanjkanje kisika uzrokovano apnejom za vrijeme spavanja (poremećajem koji zaustavlja i ponovno pokreće disanje za vrijeme sna) može potaknuti ljude da se osjećaju kao da se guše. To može izazvati reakciju straha koja izaziva loše snove, objasnio je.

- Često ćete imati pacijente koji pate od noćnih mora koji kažu da se tijekom spavanja bore za dah. Što ako to zapravo nije strah potaknut noćnom morom, već zato što se ljudi stvarno guše - pita dr. Krakow.

Još jedna ideja je da, budući da apneja za vrijeme spavanja može uzrokovati buđenje tijekom noći (što je oblik nesanice), ona se može i naglo pojaviti te čovjeka iznenadno probuditi. To bi moglo povećati vjerojatnost da će se ljudi sjećati svojih snova, uključujući i osjećaj straha i nelagode koji su sastavni dio noćne more.

Foto: Dreamstime

Konačno, noćne more također mogu biti nuspojava lijekova.

Poznato je da određene vrste lijekova izazivaju noćne more kod nekih ljudi, tvrde u klinici Mayo. Primjerice antidepresivi. Poput tjeskobe i stresa, i depresija može utjecati na snove, dovodeći ih u emocionalno negativan teritorij. I, ovisno o vrsti lijeka koji čovjek mora uzimati, može se dogoditi da antidepresivi pojačavaju utjecaj noćnih mora na čovjeka.

U knjizi Pregled medicine spavanja iz 2013. godine, koje se sastoji od 21 istraživanja i 25 izvješća o raznim slučajevima, otkriveno je da će se ljudi koji uzimaju antidepresive bolje sjećati svojih snova, od onih koji ih ne uzimaju.

To bi moglo biti zbog toga što neki antidepresivi potiskuju REM fazu spavanja, zbog čega se ljudi bude tijekom noći (i u nekim slučajevima se sjećaju svojih snova), iako stručnjaci još nisu posve sigurni u tu korelaciju.

Foto: Dreamstime

U svakom slučaju, treba imati na umu da postoje mnogi različiti antidepresivi, te da nuspojave variraju kod različitih ljudi. U ovom slučaju je bitno otići kod doktora i provjeriti ima li vrsta antidepresiva utjecaj na REM fazu spavanja te potiče li noćne more.

Ako su vaše noćne more posljedica medicinskog stanja ili lijekova, doktor će vjerojatno preispitati dani lijek te ga promijeniti.

Ako ste skloni anksioznosti ili imate PTSP, doktor uvijek može preporučiti psihoterapiju kao što je kognitivna bihevioralna terapija (CBT), koja pomaže u promjeni negativnih obrazaca razmišljanja.

Čovjek s ovim problemom može biti i dobar kandidat za antidepresive ili lijekove protiv anksioznosti. Ljudi koji su pod velikim stresom se često savjetuju da počnu meditirati te da uvedu promjene u životni stil koje će smanjiti negativne utjecaje iz okoline na njihovu psihu te potaknuti svakodnevne navike koje će im pomoći zdravstveno (prehrana, vježba) i mentalno (meditacija, opuštanje).

Uz to, postoje metode liječenja samih noćnih mora. I dr. Nadorff i dr. Krakow prakticiraju terapiju slikovnim vježbama (imagery rehearsal therapy - IRT), koja spada u kognitivno-bihevioralni tretman.

- Čovjek sam rekonstruira svoju noćnu moru na način da više nije strašna ni uznemirujuća. Tu čovjek može promijeniti aktere u noćnoj mori, tijek događaja ili što se uopće događa, pa čak može i sam sebi dati super-moći kojima se spasi - objašnjava dr. Nadorff.

Foto: Getty images

Dr. Nadorff kaže da, prema njegovom iskustvu, pacijenti često ili prestaju imati svoju staru noćnu moru ili počinju s novim snom koji je pod utjecajem te rekonstrukcije te gubi negativni intenzitet. Naravno, rezultati se mogu razlikovati. On kaže da ova terapija ima veliki potencijal da utječe i na ponavljajuće noćne more i na naizgled slučajne, jer čak i one obične imaju zajedničku poveznicu koja se može dešifrirati te potom promijeniti i prilagoditi.

Zaključak doktora Krakowa i Nadorffa je da bi se ljudi trebali radovati spavanju zbog njegovih obnavljajućih moći, ili se barem - ne bojati sna. Ako noćne more imaju utjecaj na odmor ili na svakodnevni život, treba što prije razgovarati s doktorom.

Dobivanje adekvatnog odmora tijekom spavanja je nevjerojatno važno, i sve što ometa taj proces može imati jako negativan utjecaj na čovjekov život. Ako otkrijete da imate loše snove koji vas ometaju u obavljanju svakodnevnih zadataka treba ići kod doktora i tražiti savjet o potencijalnim rješenjima ovog potencijalnog opasnog stanja. Poanta spavanja je da se ljudi ujutro probude odmorni i svježi, a ne da tijekom noći bude znojni i uzrujani te da se ujutro osjećaju kao da se uopće nisu odmorili.