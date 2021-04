Ne postoji univerzalna dijeta kao ni skup pravila koja svim ljudima jamči mršavljenje bez jo-jo efekta, tvrdi dr. Theresa Kinsella, američka nutricionistica i savjetnica za probleme poremećaja prehrane.

Ona ističe kako stroga i nametnuta pravila demotiviraju ljude više od uvođenja zdravih navika, pa oni brzo odustaju od dijete. Stoga objašnjava koji su najčešći mitovi o mršavljenju koji ga ujedno često i sabotiraju.

1. Ugljikohidrati su loši

Sve popularnije dijete poput Atkinsonove, koje u potpunosti izbacuju ugljikohidrate ističući da se od njih deblja, nisu nimalo dobre, ističe Kinsella. Upravo je suprotno - prehrana koja ne sadrži ugljikohidrate je štetna za tijelo. Samo mozak na dan troši oko 130 grama ugljikohidrata koji su neophodni i za vježbanje. Naravno, birajte ih pametno odnosno ugljikohidrate poput cjelovitih žitarica i integralnih namirnica.

2. Dijete s nestandardnom prehranom

Dijeta "pračovjeka" često se reklamira kao najbolja jer apelira da nam je ona u genima. Svodi se na prehranu špiljskih ljudi koji su jeli korijenje, voće, sjemenke, ribe, meso, školjke, jaja i povrće. Kinsella tvrdi da moderni ljudi gotovo da nemaju nikakve sličnosti sa špiljskim čovjekom, a osim toga i probavni sustav se od tada jako izmijenio. Budući da ova prehrana nije posebno ukusna, Kinsella smatra da je se današnji ljudi ni ne mogu dugo držati.

3. Važne su kalorije

Iako je najjednostavnije pravilo mršavljenja manje hrane i više kretanja, iz toga proizlazi da nije važno što se jede, dok god se vodi računa o ukupnom kalorijskom unosu. Nutricionisti savjetuju prehranu s manjim udjelom masti kao najboljim načinom gubitka težine, no danas mnogi propitkuju je li to ispravan i efikasan način. Kinsella dodaje da vitki ljudi mogu unositi i više kalorija od onih pretilih, no da ih brže troše zbog zdravih navika poput umjerenosti i redovitog doručkovanja.

4. Samoinicijativno izbacivanje glutena

Gluten je posebna vrsta proteina kojeg ima u pšenici, ječmu, zobi i raži, no dokazano je kako on uzrokuje probavne probleme samo kod onih s celijakijom. Ostali ljudi ne bi ga trebali izbjegavati, jer ne postoje nikakvi dokazi da je za njih takva prehrana zdrava ili da će pak potaknuti mršavljenje. Kinsella ističe da ljudi koji žele smršaviti ne trebaju slušati prehrambene trendove, već se savjetovati s liječnicima i nutricionistima.

5. Večera je 'zlo'

Ovo pravilo naprosto nije točno i previše je općenito da bi ga se svi pridržavali, kaže Kinsella. Objašnjava kako nemaju svi ljudi isti ritam spavanja, pa je za onoga tko odlazi leći u 21 sat večera u 19 sati prekasna, no nije i za onog koji na spavanje ide u 23 sata. Također, vrlo je bitan odabir namirnica za večeru. Salata, krto meso ili tuna vas sigurno neće udebljati ako ih i večerate poslije 19 sati.