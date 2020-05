Na ovih 10 znakova pripazite jer oni ukazuju na tjeskobu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Navečer ne možete zaspati jer se puno brinete? Probajte ovo

Kevin Gilliland, klinički psiholog rekao je za HuffPost da kad pita pacijente misle li da su anksiozni, odgovor je najčešće ne.

U stvari se oni stvarno bore s problemom mentalnog zdravlja, rekao je. Anksioznost je teško odrediti ili prepoznati jer se pojavljuje na mnogo različitih načina koji mogu izgledati nepovezano.

To je osobito istinito sada jer mnogi osjećaju anksioznost zbog pandemije koronavirusa. Naši su životi izmijenjeni na nezamislive i brojne načine, što može pokrenuti hormon stresa kortizol i dovesti do emocionalnih i fizičkih simptoma.

Na ove suptilne znakove anksioznosti treba paziti:

1. Osjećate se umornije nego obično, čak i ako tijekom dana ne radite mnogo

Gubitak energije je najčešća i zbunjujuća nuspojava ove pandemije, posebno za ljude koji su obično aktivni ili često vježbaju.

Iako ste se naspavali i ne radite puno, i dalje vam se čini da ste jako umorni. Da, vrlo moguće je da ste tjeskobni. Sav taj stres i briga počinju 'nas trošiti, a do sredine popodneva većina ljudi padne na kauč ili krevet.

2. Ne spavate dobro

Možda ste cijelo vrijeme umorni i želite spavati. Ili možda zaspite, ali kvaliteta sna nije sjajna. Krivite svoju tjeskobu. Nesanica se često javlja kod anksioznih ljudi.

Prekomjerna razina kortizola negativno utječe na kvalitetu odmora i sposobnost spavanja. Učinite sve što možete kako biste kreirali noćni ritual, pridržavajte se stalne rutine spavanja, izbjegavajte ekrane sat vremena prije spavanja, a ograničite unos kofeina popodne kako biste podržali ciklus spavanja najbolje što možete.

3. Lako se preplašite

S vremena na vrijeme svi se iznenadimo, ali ako ste brži od uobičajenih, vrijeme je da to primijetite. Vaše tijelo i mozak mogli bi biti u velikoj pripravnosti zbog anksioznosti.

Drugim riječima, najmanji okidači, primjerice vrata koja se zatvaraju mogli bi pokrenuti veću reakciju od uobičajene.

4. Puno energije usmjeravate u hobije ili aktivnosti

Kuhate li kao nikad? Pohađate 16 besplatnih internetskih tečajeva i učite dva nova jezika? Udomili ste psa, uzgajate rajčice i jagode i sanirate kuću od vrha do dna?

Prekomjerni entuzijazam ili ekstremna produktivnost mogu biti vaš mehanizam suočavanja sa tjeskobom.

Na taj način kontrolirate barem neki dio života koji možete.

Na primjer, neki će se ljudi okrenuti vježbanju, zaista zdrav način moduliranja anksioznosti. No to je opet razlog da budu što dulje zauzeti kako ne bi bili tjeskobni. Nekome to može pomoći, a nekome odmoći.

Obavezno odvojite vrijeme za odmor i suočavanje s vlastitim osjećajima.

5. Gubite interes

S druge strane, COVID anksioznost se može pojaviti kao apatija.

To je zato što su rutine koje su nam dale strukturu i osjećaj svrhe sada poremećene ili su u potpunosti nestale. Kad ne možemo slijediti svoju rutinu ili činiti stvari koje su nam važne, poput posla, ići u školu ili raditi, možemo se osjećati besmisleno.

Važno je iskoristiti ovo vrijeme za stvaranje novih rutina za sebe i pronalaženje novih interesa.

Gubitak interesa za neke od vaših najdražih aktivnosti (koje se u teškim slučajevima nazivaju anhedonija, simptom depresije) trenutno nije neobično - ali može biti pokazatelj da vam je potrebna neka stručna podrška.

6. Intenzivna usamljenost

COVID anksioznost se može očitovati i kao usamljenost jer je bilo sve zatvoreno.

Lijek za to nije nužno najidealnija opcija, ali može djelovati: virtualna veza. Obavezno kontaktirate s obitelji i prijateljima telefonom i na video platformama za chat uživo poput Zooma.

Vidjeti ili čuti drugu osobu pružaju osobniju i nježniju vezu.

7. Uznemirenost

Anksioznost vezana uz koronavirus može ugroziti napredak koji ste postigli u drugim duševnim zdravstvenim stanjima.

Čak i ako nemate dijagnosticiran poremećaj raspoloženja ili mentalnu bolest, te razine kortizola mogu pridonijeti promjeni raspoloženja.

Većina ljudi neće shvatiti da porijeklo ove tuge ima svoje korijene u tjeskobi.

Izuzetno je važno pratiti svoje osjećaje i osigurati da imate odgovarajuće resurse za podršku mentalnom zdravlju. Obratite se svom terapeutu ako ga imate. Učinite sve što trebate učiniti.

8. Počinjete osjećati bolove

Zamislite glavobolju, vrtoglavicu, lupanje srca, bol u trbuhu, nesanicu, osip, drhtanje ruku, opći nemir i gastrointestinalne probleme. Pazite na to i koristite ih kao vrstu provjere. Oni bi mogli biti znak da osjećate veliku anksioznost.

9. Ljutite se ili češće imate ispade

Ljudi koji se brinu jer im je neki važan aspekt života u opasnosti - poput njihovog zdravlja ili zdravlja najmilijih i da imaju malu kontrolu nad ishodom, ljutnja nije ništa neobično.

Taj gnjev možete usmjeriti na sebe ili na druge.

Nije neuobičajeno da tjeskoba uzrokuje razdražljivost. Mnogi koji su zabrinuti i razdražljivi tijekom ove pandemije pripisat će razdražljivost ograničenjima koja su nametnuta. Zapravo, njihova razdražljivost je također posljedica njihove tjeskobe.

10. Stalno zaboravljate stvari

Imate problema s pamćenjem zadataka? Zaboravili ste nešto usred čega ste bili? Ovo je kognitivni simptom tjeskobe. Vaš je mozak preopterećen stresom i može se boriti za upravljanje zadacima i mentalnim popisima koji su se prije činili rutinskima.

Neki mogu biti odsutni i zaboravni. Njihov je mozak preopterećen anksioznošću koja im odvlači pažnju i smanjuje njihovu sposobnost koncentracije.

Osim toga, budite sigurni da se držite zdrave rutine. To uključuje odmaranje, puno vode, dobru i redovitu prehranu, kretanje tijela na bilo koji način i još mnogo toga, piše HuffPost.

