Čak i četiri sekunde vježbanja pomažu u sagorijevanju masti

Novo je istraživanje sa Sveučilišta u Austinu pokazalo da i najkraće ali intenzivne vježbe mogu pomoći nadoknaditi štetne učinke iz razdoblja neaktivnosti. Uz to, izgleda kako te najkraće 'mikro' vježba od svega nekoliko sekundi imaju i neke prednosti koje neke dulje vježbe nemaju.

Kratke vježbe, velike prednosti

Profesor na katedri za kineziologiju i zdravstveno obrazovanje na UT Austin dr. Edward F. Coyle i njegov tim istraživača otkrili su u Laboratoriju za ljudske performanse da sprint od četiri sekunde koji se trči pet puta u satu pridonosi bržoj razgradnji masti i smanjenju razine triglicerida u krvi.

- Kod sagorijevanja masti je ključno da se aktiviraju mišići, ne možete im dopustiti da su predugo neaktivni, a idealan je način za to sprint - rekao je Coyle za Healthline.

To je Coyle pokazao kad su u laboratorij doveli osam dobrovoljaca (četiri muškarca i četiri žene) koji su osam sati uglavnom sjedili - i po pet puta u svakom satu vježbali na sobnom biciklu doslovno po četiri sekunde. Ukupno su vježbali 160 sekundi ili malo manje od tri minute u danu, a Coyle kaže da je bitna i sprava na kojoj su radili - bicikl za vježbanje koji omogućuje da se brzo dosegne maksimalan napor, što ga čini vrlo učinkovitim i savršenim za vježbanje u pauzama od posla u uredu.

Mnogi, kaže on, vježbaju tako da trče sprint ili pak trče uz stepenice, no on smatra kako je to dobro za mlađe, a da bi ljudima srednjih godina najviše odgovaralo sredstvo poput stojećeg bicikla.

Bitno je vježbati po malo kroz cijeli dan

Uključivanje vježbe u radni dan puno je bolje od 8-osatnog sjedenja i eventualnog trčanja na sat u teretani, smatra Coyle i kaže da je potrebno 'iščistiti' trigliceride iz krvotoka, a to se može samo vježbom, rekao je Coyle.

I premda ne odgovara od teretane, njegovo je istraživanje pokazalo da su kratki i intenzivni napori za tijelo korisniji.

- Ovo je istraživanje istaklo važnost vježbanja kroz cijeli dan - rekao je direktor kardiovaskularnog zdravlja u bolnici za srce Sandra Atlas Bass u Manhassetu, dr. Guy L. Mintz:

- Mnoga su istraživanja pokazala važnost ranog ustajanja i vježbanja, a neke kulture, npr. Japan naglašavaju da se tijekom radnog dana jedan sat treba posvetiti vježbanju. No velike uspješne tvrtke poput Googlea i Facebooka s razlogom imaju mjesta 'za igru' namijenjena promociji fizičke aktivnosti tijekom radnog dana - objasnio je.

- Zbog duljeg razdoblja neaktivnosti i sjedenja dolazi do debljanja, povećanog rizika od bolesti srca i dijabetesa - kaže Coyle i napominje da svakodnevno sjedenje u isto vrijeme po nekoliko sati (ili svih osam) može otežati i sagorijevanje masti, što on naziva "otpornost na vježbanje".

- Vježbanje naravno poboljšava metabolizam, ali pojedinci koji previše sjede imati će od njega manje koristi u sagorijevanju masti u usporedbi s aktivnijim pojedincima - objasnio je Coyle i dodao da "kratke aktivnosti mogu biti korisnije u ubrzavanju sagorijevanja masti i smanjenju otpornosti na inzulin nego bilo koja vrsta dužeg vježbanja - uključujući brzu šetnju ili penjanje po stepenicama.

- Ipak, svaka vrsta vježbanja, čak i samo ustajanje nakon dužeg sjedenja može nadoknaditi štetne učinke tog sjedenja pa zato jednostavno počnite - zaključuje.

