Najčešće pogreške kod guljenja i usitnjavanja voća i povrća

Kako biste zadržali sve nutritivne vrijednosti povrća, važno je na koji ga način pripremate, kao i kako ćete ga nasjeckati ili oguliti. Dijetetičarka je pojasnila u čemu ljudi griješe

<p>Povrće je bogato raznim nutrijentima, no jeste li znali da na njegov nutritivni sastav utječe i to kako ga sjeckamo ili gulimo? Možda ste to pogrešno radili čitavog života, piše Indianexpress.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Svaki dan valja jesti voće i povrće</p><p>Dijetetičarka <strong>Garima Goyal</strong> pojašnjava što će vam pomoći u kuhinji da iskoristite najbolje iz povrća.</p><h2>Pranje je najvažnije</h2><p>- Pranje voća prije rezanja ili guljenja je najvažniji korak kojim ćete odstraniti prljavštinu i štetne mikroorganizme koji se mogu nalaziti na vanjskoj kori namirnica. Ako voće ili povrće perete nakon rezanja ili guljenja, možete izgubiti vitamine topive u vodi - pojašnjava dijetetičarka.</p><h2>Ne koristite tupi nož</h2><p>- Mnoge studije pokazale su da se voće i povrće oštećuje korištenjem tupog noža. Stoga pazite da uvijek rabite dobro naoštrene noževe. Zbog tupog noža elektroliti mogu isteći iz namirnica, a s njima će iscuriti i kalcij te kalij. Osim gubitka nutrijenata, to doprinosi stvaranju lošeg mirisa hrane - savjetuje Goyal.</p><h2>Pazite kako gulite namirnice</h2><p>Voće i povrće valja guliti što tanje, kako bi se očuvalo najviše nutrijenata. Zanimljivo, neke studije čak vide razliku u tome je li, primjerice, mrkva oguljena ručno u domaćinstvu ili strojno u tvorničkim uvjetima.</p><p>- Štetne bakterije poput E. coli i listerije manje su prisutne kod ručnog guljenja nego kod tvorničkog guljenja namirnice - kaže dijetetičarka.</p><h2>Kako rezati?</h2><p>- Voće i povrće ne treba sjeckati na sitno jer iako možda izgleda privlačnije, podrazumijeva veliki gubitak nutrijenata - kaže Goyal ističući kako se sitno sjeckano voće i povrće brže kvari, gubi vlagu i prirodni izgled. Za konzumaciju i spremanje najbolje je rezati krupnije komade.</p><h2>Upoznajte svojstva namirnica</h2><p>Nije potrebno guliti ili rezati baš sve voće i povrće koje konzumirate. Kod krastavaca, rajčica ili krumpira pokušajte ostaviti makar dio kore kako biste zadržali neke nutrijente - zaključila je za kraj.</p>