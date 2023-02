Normalno je da kosa posijedi s godinama, no uz zdrave navike taj se proces može i usporiti

Kod mnogih ljudi sijeda kosa javlja se kao znak 'ozbiljnih' godina, odnosno kao dio normalnog procesa starenja, dok se kod drugih sijede vlasi počnu pojavljivati puno ranije, ponekad čak u 20-ima. Ako uzrok tome nisu genetski faktori, taj bi se proces bitno mogao usporiti, kaže dr. Vanita Rattan, liječnica sa specijalizacijom za formuliranje kozmetike prema boji i tipu kože i kose te izvršna direktorica SkincarebyDrV, a prenosi The Sun.

- Pojava sijedih u zrelim godinama je dio normalnog starenja. Na to utječe smanjenja proizvodnja melatonina, prirodnog pigmenta koji daje boju. Naime, s godinama se njegova proizvodnja smanjuje, što rezultira pojavom sijedih, pojašnjava dr. Rattan. Ako u 20-ima pronađete sijede, vjerojatno ćete odmah pomisliti: 'Ali, još sam premlad(a)!', no ne treba se zabrinuti, kaže.

Foto: DREAMSTIME

- Naime, neki ljudi počnu dobivati sijede već i tinejdžerskoj dobi, dok se kod drugih prve sijede pojave tek u 30-ima ili 40-ima. Nekoliko sivih vlasi potpuno je normalno u 20-ima, a činjenica da se javlja prerano vjerojatno je povezano s genetskom predispozicijom, pojašnjava dr. Rattan. No, u pitanju mogu biti i drugi faktori, kaže.

- Naime, vaše tijelo u simpatičnom živčanom sustavu oslobađa norepinefrin. Ta 'kemikalija' putuje tijelom, te tako dolazi i u folikule kose te može utjecati na stanice koje u folikulima proizvode melanin i odgovorne su za to da kosa zadrži pigment. Kad se matične stanice melanocita iscrpe, kosa postaje siva, srebrna ili posve bijela – objasnila je, dodavši da niz faktora može ubrzati taj proces.

Pušenje

Ova loša navika povezana je s nizom zdravstvenih i estetskih problema, a može se povezati i s preranom pojavom sijedih.

- Pušenje je jedna od najgorih stvari koje možete učiniti za svoju kožu i kosu. Ono ograničava krvne žile, smanjujući protok krvi u folikulima, što može uzrokovati i preranu pojavu sijedih – pojašnjava dr. Rattan.

Manjak vitamina i minerala

Vitamini su bitne hranjive tvari koje pomažu rast kose i sprečavaju prerano starenje. U sklopu kvalitetne i uravnotežene prehrane uglavnom možemo osigurati sve vitamine koji su nam potrebni, no ponekad može doći i do njihovog manjka. Dr Rattan ističe kako su vitamin B3, B12, folat i biotin iznimno važni za čvrstoću i boju kose.

- Nedostatak bilo kojeg od ovih hranjivih sastojaka može uzrokovati da vam kosa postane prosijeda – kaže.

Vitamin B3 pronaći ćete u crvenom mesu, piletini, ribi, smeđoj riži te orašastim plodovima i sjemenkama. Meso, riba, jaja i mliječni proizvodi korisni su izvori B12, dok folate možemo nadoknaditi konzumacijom zelenog lisnatog povrća, cjelovitih žitarica i grahorica. Meso, jaja i riba spadaju i u namirnice koje sadrže veće količine biotina, a korisne su i neke vrste povrća, posebno batat.

Zdravstveni problemi

Foto: Dreamstime

Vitiligo, stanje koje je povezano s gubitkom pigmenta na koži, javlja se kad imunosne stanice uništavaju stanice melanina, a već smo spomenuli da je on zaslužan za pigment kose, kaže dr Rattan.

- Rezultat mogu biti bijele mrlje na koži, ali i sijeda ili siva kosa. I alopecija areata koja dovodi do iznenadnog gubitka kose pojačava taj problem. Naime, iako ona ne utječe na pigment dlake, zbog prorjeđivanja kose, sijede će biti puno vidljivije nego inače – kaže liječnica.

Manjak kolagena

Kolagen pomaže da tijelo održavamo zdravim i glavni je građevni protein kod formiranja kostiju, kože, kose, mišića i ligamenata, kaže dr. Rattan.

- Kolagen počinjemo gubiti već od 21. godine, po jedan posto godišnje, što može dovesti do pucanja kose i sporijeg rasta – kaže liječnica.

Kako preokrenuti taj proces?

Kao što je rečeno, ne možete utjecati na usporavanje pojave sijedih ako su uzroci genetske prirode, no ako su na to ponajviše utjecali okolišni čimbenici, kao što su način prehrane, zagađenje (pušenje), izbjeljivanje kose ili stres, onda se nešto i može učiniti.

Foto: Dreamstime

- Uravnotežena prehrana, smanjenje stresa i dobra rutine njege kose glavni su koraci koje možete poduzeti kako biste obnovili boju vlasi i usporili prerano starenje – kaže dr. Rattan. Osim toga, ubuduće bi transplantacija matičnih stanica mogla pomoći onima koji nisu zadovoljni sijedim otocima na svojoj glavi.

No, ne biste smjeli osjećati pritisak da se pod svaku cijenu rješavate sijede kose. To ima smisla samo ako niste spremni na to da ih prigrlite.

- Česta je zabluda da će se šišanjem ili čupanjem sijedih vlasi potaknuti folikule dlake da proizvode više sijedih vlasi, ali to nije istina. Ne preporučujem čupanje, jer to može traumatizirati folikulu kose i dovesti do ćelavih predjela na glavi, ožiljaka ili infekcije, no možete lagano odrezati sive dlake. I bojanje kose je dobar način prikrivanja sijedih, ili ih možete 'zamaskirati' dodavanjem pramenova. Međutim, to zahtijeva održavanje i može postati skupo – kazala je liječnica.

Dodala je da je zato najbolji način da se uspori rast sijedih vlasi to da radimo na usporavanju procesa starenja.

- Učite tehnike meditacije koje mogu pomoći da prestanete pušiti i organizirajte prehranu tako da osigurate unos vitamina B3, B12, folata i biotina, koji su korisni za održavanje gustoće i boje kose, zaključuje dr. Rattan.



