Od krumpirovog tijesta možete praviti sve i svašta: Njoke, krokete, knedle, muffine...

Mnoge domaćice njoke, krokete ili knedle znaju napraviti kad im ostane pire krumpira od ručka. Ali, želite li uživati u ovim tradicionalnim delicijama koje su često pripremale i naše bake, a ne da vam se čekati višak pirea, krenite raditi krumpirovo tijesto ciljano baš za određeno jelo.

Ovu vrstu tijesta je zbilja lako napraviti, ne možete pogriješiti kao kod, recimo, dizanog ili lisnatog tijesta.

Donosimo vam nekoliko odličnih recepata za domaće njoke, jelo s njokima, krokete i umak koji se s njima odlično slaže. Tu su i knedle u slatkoj i slanoj varijanti te fini muffini od krumpirovog tijesta.

Domaći njoki

Sastojci:

Postupak:

Skuhajte krumpir pa ga izgnječite. Dodajte jaje, sol i brašno. Zamijesite tijesto rukama. Točnu količinu brašna procijenite sami, jer to ovisi o vrsti krumpira i koliko je jaje veliko. Bitno je napraviti tijesto koje se ne lijepi za prste dok ga mijesite.

Potom tijesto podijelite u 4 dijela i svaki na pobrašnjenoj podlozi razvaljate tako da ga rukama izdužite u oblik valjka. Potom tupom stranom noža svaki 'valjak' izrežite na komade. Neke domaćice svaki komad potom prevaljaju preko ribeža kako bi dobili male udubine,ali to nije nužno.

Kad ste obradili svu količinu tijesta i pretvorili ga u puno sirovih njoka, tad na štednjak stavite lonac s posoljenom vodom. Kad zakuha, smanjite vatru i polako ubacujte njoke. Neka se kuhaju par minuta, a znat ćete da su gotovi kad isplivaju na površinu.

Radite li veću količinu, tad ne stavljajte sve odjednom u lonac, već prvo izvadite dio koji je isplivao pa dodajte nove. Čim njoke izvadite iz vode, prelijte ih s malo ulja i promiješajte kako se ne bi zalijepili jedan za drugi.

Njoki zapečeni sa sirom i kobasicom

Ovaj recept je odličan kad ne znate što biste napravili za jelo, a kod kuće imate ostake njoka, malo kobasice, sira... Umjesto kobasice možete staviti i ostatke pečenog mesa ili kuhanog povrća

Sastojci:

Postupak:

Zagrijte ulje na srednje jakoj vatri pa u njemu pržite luk i češnjak 8 do 10 minuta - dok ne omekšaju. Dodajte kobasicu i pržite još 5 minuta. Potom dodajte rajčicu, šećer i bosiljak. Pustite da malo krčka pa ubacite njoke i kuhajte to još 8 minuta uz stalno miješanje, dok njoki ne omekšaju. Na kraju dodajte 3/4 količine mozzarelle i uklonite sa štednjaka.

Prebacite jelo u posudu za pečenje, na vrh stavite ostatak mozzarelle pa pecite u pećnici na najvišoj temperaturi dok se sir ne otopi i dobije blago zlatnu boju (oko pet minuta). Izvadite, posipajte s malo bosiljka i poslužite sa zelenom salatom.

Kroketi

Kroketi se prave od istog tijesta kao za njoke, ali se ne kuhaju već prže u dubokom ulju dok ne dobiju lijepu smeđu boju. Potom se nakratko stave na papirnati ubrus kako bi izašao višak ulja i slažu na tanjur.

Neke domaćice ih prije prženja uvaljaju u razmućeno jaje i krušne mrvice kako ni bili hrskaviji.

Želite li da tijesto za krokete bude finije, tad u njega stavite malo naribanog parmezana, malo muškatnog oraščića, nekoliko žlica mlijeka i žlicu maslaca. Također, kroketi mogu biti nešto duži od njoka.

Kroketi s umakom od svježeg sira

Napravite krokete pa ih poslužite uz ovaj fini umak:

Dobro promiješajte (do kremaste teksture) 400 grama svježeg sira i vrhnja pa u to ubacite dva do tri nasjeckana češnja češnjaka, malo slatke mljevene paprike, nasjeckani svežanj peršina, bosiljka i kopra pa sve posolite i popaprite.

Krokete složite na tanjure i uz njih stavite male zdjelice s umakom. Jedite ih prstima tako da svaki prije stavljanja u usta umočite u ovaj umak.

Želite li nešto pikantniju varijantu tad u sir i vrhnje umiješajte sitno sjeckanu slaninu ili ljutu kobasicu.

Muffini od krumpirovog tijesta

Sastojci:

*za šest muffina

Postupak:

Vilicom izgnječite krumpir pa dodajte ostale sastojke. Dobro promiješajte. Stavite u kalup za muffine, u šest košarica i pecite 15 minuta na 175 stupnjeva.

Na svaki možete staviti malo vrhnja ili poslužiti s povrćem, omiljenim umakom, preprženom slaninom...

Knedle sa šljivama

Sastojci:

Postupak:

Skuhajte krumpir pa ga procijedite i zgnječite. Dodajte brašno, prstohvat soli i jaja. Umijesite tijesto tako da vam se ne lijepi za prste. Razvaljajte ga na debljinu od 1 cm i izrežite na kvadratiće. Veličina kvadrata ovisi o tome koliko su šljive velike, ako su manje, tad su i kvadrati manji - bitno je da komadom tijesta možete fino omotati šljivu.

Kad ste tijesto narezali, u sredinu svakog kvadrata stavite šljivu i oblikujte kuglice. Potom ih stavljajte u lonac prokuhale vode i kuhajte na laganoj vatri dok ne isplivaju.

Posebno u drugo, plitkom i širokom loncu ispržite krušne mrvice na ulju da porumene. Uklonite s vatre i umiješajte u to cimet i šećer (količinu odredite sami po ukusu).

Kuhanje knedle uvaljajte u mrvice i poslužite uz domaće kiselo vrhnje (po želji).

Knedle s mljevenim mesom

Sastojci:

Priprema:

Stavite pirjati kupus sa polovicom sitno sjeckanog luka i sjeckanom slaninom. Zalijte s malo vode i začinite paprom i kimom. Drugu polovicu luka propirjajte na ulju i dodajte mljeveno meso. Dodajte crvenu papriku, peršin, sol i papar. Promiješajte i maknite s vatre.

Ogulite i skuhajte krumpir, pa ga ohlađenog propasirajte. Dodajte brašno, jaje, malo ulja i prstohvat soli. Radnu površinu posipajte brašnom, pa umijesite tijesto za knedle. Razvaljajte ga i izrežite na kvadrate.

Na svaki komad tijesta stavite žlicu mesnog nadjeva. Zamotajte tijesto, oblikujte u knedle i ostavite na pobrašnjenoj površini.

Stavite kuhati knedle u veću količinu prokuhale posoljene vode. Kuhajte ih na laganoj vatri. Gotove su kad isplivaju na površinu, izvadite ih i poslužite s pirjanim kupusom.

