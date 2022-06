Odjednom ste počeli pričati u snu? Evo što to može značiti

Pričanje u snu službeno se zove somnilokvija. Jedan je od oblika parasomnije, odnosno smetnji u ponašanju za vrijeme sna, a karakterizira ga pričanje za vrijeme dubokog sna. Pričanje u snu nije ništa čudno, svima se dogodi ponekad u životu, a nekim ljudima je to i svakodnevica. Ne smatra se medicinskim problemom.

Pričanje u snu može biti vrlo smiješno, zabavno, fascinantno, ali i sramotno. Najčešće ćete sanjati o nečemu što ste taj dan proživjeli, o stvarima koje su vas impresionirale ili šokirale ili ste ih prvi put iskusili.

Ljudi u snu pričaju najviše 30 sekundi po epizodi, ali to ne znači da ljudi ne pričaju više puta tijekom noći. Ponekad su to vrlo jasni izrazi i možete potpuno razumjeti što spavač govori. No katkad će to biti i mumljanja koja se teško dešifriraju. Dok ih slušate, činit će vam se da se obraćaju sami sebi. Neki šapću, a neki i viču.

Tko priča u snu?

Polovica djece između tri i deset godina priča u snu, a tek mali broj odraslih - oko 5 posto. Neki mogu pričati svaku noć, a muškarci i žene podjednako pričaju u snu.

No stručnjaci vjeruju da je pričanje u snu nasljedno.

Zašto pričamo u snu?

Znanstvenici još nisu sigurni pričamo li u snu ili ne jer se somnilokvija javlja u svim fazama sna. U većini slučajeva je potpuno bezopasna, no ponekad može biti znak poremećaja spavanja ili određenog zdravstvenog stanja, piše Webmd.

Tijekom noćnih mora djeca vrište, viču i udaraju. Teško ih je probuditi iz tog stanja. Djeca koja imaju noćne terore češće mjesečare i pričaju u snu. Pričanje u snu može se javiti tijekom mjesečarenja, ali i poremećaja hranjenja u snu, stanja u kojemu čovjek jede u snu.

Poremećaj u ponašanju za vrijeme REM faze sna može rezultirati vikanjem, roktanjem pa čak i nasilnim ponašanjem.

Što sve može potaknuti pričanje u snu?

Ako inače ne pričate u snu, a odjednom ste počeli, to može biti i zbog sljedećih razloga:

Ako se pričanje u snu javi odjednom u odrasloj dobi i popraćeno je strahom, vrištanjem i nasilnim reakcijama dobro bi bilo posjetiti liječnike specijalizirane za spavanje.

Također, ako mislite da vaše dijete ima problema sa snom, dobro je porazgovarati s pedijatrom kako biste saznali više.

Kod odraslih je pričanje u snu povezano s manjkom sna, pa čak i nesanicom, kaže specijalist za spavanje Michael Breus za Self.

Može li se smanjiti?

Nema poznatog načina da se smanji pričanje u snu. Izbjegavanje stresa i puno sna smanjit će vjerojatnost vaših noćnih razgovora.

Možete voditi dnevnik spavanja koji će vam pokazati kakav vam je ritam usnivanja i buđenja. Vodite ga dva tjedna. Zapišite vrijeme odlaska u krevet, vrijeme kada ste otprilike zaspali i kada ste se probudili.

Dobro je zapisati i eventualne lijekove koje ste pili te u koje doba dana ste ih uzimali. Što ste pili svaki dan također zapišite, pogotovo pića s kofeinom te alkohol. Zapišite i kada ste vježbali.

