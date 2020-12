Na odluku da otvorim trgovinu pečenog mesa inspirirala me moja obitelj i moji dragi prijatelji, jer smo svi veliki gurmani. Sva naša vesela druženja odvijaju se za stolom na kojem uvijek mirišu pečeni odojak, janjetina s ražnja ili teletina ispod peke, kaže Arnela Husinec, vlasnica novootvorene trgovine Odojak to go u zagrebačkom naselju Lanište pokraj Arene.

Već s ulice pogled bježi na vrata male trgovine iza koje se naziru puni pladnjevi svježe pečenog odojka i janjetine s ražnja te teletine ispod peke. Meso dolazi iz okolice Križevaca i potkalničkog kraja te se svježe ispečeno vozi u trgovinu. Sto posto je domaće, hrskavo i slasno, ni preslano, ni premasno, a dolazi od naših vrijednih poljoprivrednika kojih ima sve manje.

- Oni se bore s uvozom jeftine i nekvalitetne hrane. Ova trgovina je i njima prilika da lakše dođu na tržište i plasiraju svoju robu za koju vrlo često i nemaju kupce. Nudimo isključivo domaće proizvode hrvatskih OPG-ova koji možda imaju nešto višu cijenu nego uvozna hrana, ali zato mogu garantirati prirodan uzgoj, zdravo i domaće bez umjetnih dodataka, pripravaka ili aditiva - kaže ponosno Arnela marljivo odvajajući porcije mesa za novopridošle kupce koji jedva čekaju probati pečenje.

Meso se peče u Križevcima te stalno pristiže u trgovinu koja je otvorena od 10 do 20 sati svaki dan u tjednu. Uz to, može se uzeti i domaći ajvar, grah salata, krumpir salata i domaći kruh.

Postoji mogućnost narudžbe unaprijed, pogotovo ako se radi o većim količinama. Meso se može kupiti po manjim porcijama, od 200 grama na dalje. Cijena pečenog odojka po kilogramu je 120 kuna, janjetine 220 kuna, a teletine bez kosti 260 kuna.

- Želja mi je da ove pomalo zaboravljene domaće specijalitete približim samcima, studentima, obiteljima, poslovnim tvrtkama, obrtnicima kako bi mogli bilo koji dan uživati u domaćim proizvodima, a da pri tom nisu morali pola dana utrošiti na pripremu hrane, već da im ostane više vremena i dobrog raspoloženja za druženje sa svojim bližnjima u opuštenom okruženju vlastitog doma - zaključuje Arnela te se nada da će vremenom širiti posao kao i poslovne suradnje s domaćim OPG-ovima, te otvarati nove dućane i nova radna mjesta.

