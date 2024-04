Ovo su razlozi zašto neke žene ne mogu doživjeti orgazam

Ponekad žene mogu imati problema s postizanjem orgazma. I, iako to nikada ne bi trebao biti krajnji cilj seksa, za neke je ljude to doista važno.

Postoji nešto što se zove orgazmički poremećaj koji se, odnosi na - odgođene, rijetke ili odsutne orgazme ili manje intenzivne orgazme - nakon seksualnog uzbuđenja i odgovarajuće seksualne stimulacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Da bi vam se to dijagnosticiralo, morate priznati da imate problema orgazmom, što nekim ženama nije lako. Da ne spominjemo, između 10 posto i 15 posto žena nikad nije doživjelo orgazam, a neke čak misle da to jednostavno nije moguće.

Ali terapeutkinja za seks i odnose Deb Laino, autorica knjige 'The Missing Link: A Fusion of Sexuality, Psychology, Lifespan Development and You', tvrdi da se poremećaj orgazma obično događa samo nakon što netko doživi ozbiljan stres i zato ne može postići vrhunac.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Postoji mnogo razloga zašto žene mogu teško postići orgazam, a ponekad određeni čimbenici mogu utjecati na to. Ključ je doći do uzroka problema.

Fizički problemi

Važno je pogledati utječe li nešto na vas fizički. Na primjer bol, bolni snošaj ili vaginizam. Mišići oko vagine mogu se zategnuti, što može dovesti do bolnog seksa. Kad se to dogodi, ženi može biti vrlo teško postići vrhunac.

Određeni lijekovi također mogu zakomplicirati stvari, kao i menopauza.

Psihološka pitanja

Psihološki problemi često mogu blokirati osobu u doživljaju zadovoljstva. Ako je netko doživio neku vrstu seksualne traume, to može biti problem.

Foto: Dreamstime

Ponekad terapija može biti korisna za ljude koji su to prošli. Iako se mora napomenuti da se neki ljudi također imaju problema zbog toga jer se srame seksa.

Laurie Mintz, seksualna psihologinja objasnila je da se u kulturi čistoće seks često može prikazati kao 'prljav'.

Profesionalci u ovom području mogu pomoći ljudima da se 'oslobode seksualnog srama' koji može utjecati na njihovu sposobnost uživanja u seksu. Terapeuti su tu da pomognu ljudima da se povežu sa svojim tijelom i bolje ih educiraju o tome kako doživjeti zadovoljstvo.

Mnoge žene s vremenom nauče kako zadovoljiti same sebe, a to često uključuje i korištenje vibratora.

- Postoje liječnici koji kažu da bismo vibratore čak mogli nazvati medicinskim uređajima. Naše genitalije imaju posebna tjelešca koja reagiraju na vibracije - izjavila je Laurie.

Također je važno napomenuti da mnoge žene ne mogu postići orgazam samo penetracijom, jer im je potrebna stimulacija klitorisa. Zbog toga ga neke mogu doživjeti samo s igračkom, ali ne i s partnerom.

- Najbitniji korak do orgazma s partnerom je dobivanje iste vrste stimulacije kao što si je radite i sami. Žene koje premoste taj jaz doživljavaju veći orgazam s partnerom - zaključila je Mintz, piše Daily Star.