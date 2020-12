Pet odličnih recepata s batatom

Batat je zdrava namirnica od koje se može pripremiti niz ukusnih jela, a ukoliko vam je dosadio pečen kao prilog jelima, pretvorite ga u slasnu juhu ili ukusnu pitu

<p>Batat je bogat vitaminom A, vlaknima, vitaminom C, tiaminom i riboflavinom - kaže dijetetičarka <strong>Tracy Lockwood Beckerman</strong>, a prenosi <a href="https://www.wellandgood.com/sweet-potato-pie-recipe/">WellAndGood</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pažaninov recept za kruh bez kvasca</p><p>Vlakna iz batata odlična su za zdravlje probave, a ukoliko želite da obrok ima još bolji učinak na zdravlje, začinite ga cimetom koji također pomaže smanjiti upalu te održava razinu šećera u krvi.</p><h2>1. Njoki od batata</h2><p>- Recept je jednostavan i možete ga napraviti s nekim s kim želite provesti poslijepodne. Rezultat je vrlo ukusan, a od začina vam treba samo malo maslinovog ulja, te sol i papar - kaže autor recepta chef <strong>Dan Churchill</strong>.</p><p><strong>Sastojci za četiri porcije:</strong></p><p>2 velika batata<br/> 1 veliko jaje<br/> 1 šalica zobenog ili svenamjenskog brašna<br/> svježe mljeveni papar, sol i maslinovo ulje</p><p><strong>Priprema:</strong></p><p>Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva te pospite sol po papiru za pečenje. Batate izbodite vilicom i stavite ih na papir te pecite 30 do 40 minuta dok ne omekšaju. Ohladite ih, a potom odstranite ljusku. Batat potom vratite na papir još 20 minuta da se osuši. Zagrijte veliki lonac slane vode. Batat stavite u zdjelu i pomiješajte ga s jajetom, brašnom, soli i paprom. Koristeći špatulu miješajte dok se sastojci ravnomjerno ne umiješaju. Na pobrašnjenoj podlozi oblikujte tijesto u valjke i režite njoke veličine vrha palca. Njoke potom stavite u proključalu vodu i kuhajte do pet minuta. Procijedite, poslužite na tanjure i nakapajte malo maslinova ulja te pospite solju i paprom.</p><h2>2. Juha od batata</h2><p><strong>Sastojci:</strong></p><p>2 šalice pirea od batata<br/> 2 šalice povrtnog temeljca<br/> 1 žlica smeđeg šećera<br/> sol, papar, kajenski papar</p><p><strong>Priprema:</strong></p><p>Temeljac pustite da proključa, a potom smanjite vatri i dodajte pire od batata. Dodajte šećer i ostale sastojke te ostavite da se lagano kuha deset minuta. Poslužite toplo.</p><h2>3. Batat iz ekspres lonca</h2><p>Od sastojaka vam samo treba batat u količinu kojoj želite.</p><p><strong>Priprema:</strong></p><p>Prerežite batat na pola i stavite ga u košaricu za kuhanje na pari unutar ekspres lonca. Na dno dodajte malo vode, pokrijte i odaberite opciju kuhanja na pari te kuhajte sedam minuta. Na taj način će u sredini ostati lagano hrskav, no ako želite da bude potpuno mekan, produljite vrijeme kuhanja.</p><h2>4. Tart od batata</h2><p>Kako napraviti ovaj ukusan tart sa tijestom bez glutena, pogledajte u videu:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Od sastojaka za tijesto trebaju vam bademovo brašno, datulje, indijski oraščići i pecan orasi. Smjesu potom rasporedite u kalup. Potom skuhajte batate i u blenderu ih pomiješajte sa kokosovim vrhnjem, dodajte datulje i javorov sirup. Dobro izblendajte u gustu smjesu te dodajte škrob i cimet. Smjesu rasporedite po tijestu u kalupu, ukrasite bademima i zapecite u pećnici.</p><h2><br/> 5. Pita od batata i pecan oraha</h2><p><strong>Sastojci za tijesto:</strong></p><p>2 šalice mješavine bezglutenskog brašna<br/> 1/2 čajne žličice ksantan gume<br/> 1 jaje<br/> 1/2 čajne žličice praška za pecivo<br/> 1/4 čajne žličice soli<br/> 1/4 šalice kokosovog šećera<br/> 6 žlica maslaca<br/> 1/2 šalice ledene vode</p><p><strong>Sastojci za nadjev:</strong></p><p>2 šalice pirea od batata<br/> 1 šalica kokosovog šećera<br/> 1 žličica cimeta<br/> 1 žličica pimenta<br/> 1/2 žličice muškatnog oraščića<br/> 1/4 žličice klinčića<br/> 1/4 žličice mljevenog đumbira<br/> prstohvat soli<br/> 1/4 šalice zobenog mlijeka<br/> 1/4 šalice tučenog šlaga<br/> 2 žličice ekstrakta vanilije<br/> snijeg od tri bjelanjka</p><p><strong>Sastojci za kandirane pekan orahe:</strong></p><p>1/4 šalice kokosovog šećera<br/> 3 žlice vode<br/> 1 šalica oraha</p><p><strong>Priprema:</strong></p><p>U zdjeli pomiješajte suhe sastojke. U drugoj zdjeli pomiješajte kokosov šećer s maslacem, a zatim dodajte jaje. Polako miješajte sadržaj suhih sastojaka. Ako je tijesto još suho ili se previše mrvi, dodajte dvije žlice vode. Trebali biste ga moći držati bez da se lijepi za prste. Tijesto oblikujte u kuglu i pospite brašnom te izvaljajte i stavite u tepsiju na papir za pečenje. Potom ostavite u hladnjaku 10 minuta. U drugoj zdjeli pomiješajte batat sa začinima i ostavite sa strane. U manjem lončiću pomiješajte šećer s vodom i dodajte pekan orahe te kuhajte na srednjoj vatri na štednjaku oko pet minuta, a potom stavite na masni papir da se hladi. Iz hladnjaka izvucite tijesto, preko njega ravnomjerno premažite nadjev i pospite pekanima. Pecite na 180 stupnjeva 35 minuta, a potom ohladite 10 minuta.</p>