Pet razloga zašto ste stalno umorni, a dovoljno ste spavali

1. Ne pijete dovoljno vode

Čak i blaga dehidracija može dovesti do značajnog pada razine energije, raspoloženja i kognitivnih sposobnosti, pokazalo je istraživanje Sveučilišta Connecticut iz SAD-a.

Proučavali su kako dehidracija utječe na ljude koji su 40 minuta hodali na pokretnoj traci i na one koji su samo sjedili, rezultat je bio jednak. To je pokazalo da bi ljudi trebali ostati dovoljno hidrirani bez obzira da li sjede ili su aktivni.

- Čak i blaga dehidracija, koja se može pojaviti tijekom naših običnih dnevnih aktivnosti, može utjecati negativno na to kako se osjećamo. To je posebno izraženo kod žena koje su, čini se, osjetljivije na na niske razine dehidracije od muškaraca - objasnio je Harris Lieberman, koautor studije i istraživački psiholog sa Zavoda za vojnu prehranu, prenosi Conscious Reminder.

Foto: 123RF

Koliko vode na dan bi trebali popiti?

- Stručnjaci preporučuju od 6 do 8 čaša vode na dan tijekom cijele godine, ali nedavna proučavanja pokazala su da bi ta količina vode trebala biti veća, 10 čaša za žene i 12 čaša za muškarce - napominju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Objasnili su i kako možete prepoznati da unosite premalo tekućine u organizam:

- Teško je pretpostaviti pijete li dovoljno tekućine, samo zato što niste žedni. Kako starimo, naše osjetilo žeđi nestaje i tako ne shvaćamo kad je našem tijelu potrebno više tekućine. Znakovi i simptomi na koje trebamo pripaziti su: glavobolja, suha koža, suha usta i jezik s gustom slinom, umor ili slabost, grčevi u rukama i nogama, smanjeno znojenje, povećana tjelesna temperatura, ubrzani otkucaji srca, nedostatak koncentracije, mučnina, povraćanje - pojašnjavaju.

Kažu kako postoji jednostavna test procjene boje urina: Provjerite boju svoje mokraće - treba biti svjetla, gotovo čista i slabijeg mirisa. Tamnožuta boja mokraće znači da trebate više tekućine.

Foto: Thinkstock

2. Preskačete obroke

Našem tijelu je potrebna stalna energija tijekom dana, posebno ljudima koji rade na zahtjevnim poslovima i uz to imaju druge obveze koje ih čekaju nakon radnog vremena, a to je slučaj sa većinom zaposlenih.

Energiju dobivamo kroz hranjive tvari iz hrane koju jedemo, a kada ne jedemo redovito i preskačemo obroke, ta energija se iscrpi, a mi se osjećamo letargično.

Bilo bi najbolje jesti male obroke tijekom cijelog dana. Zdravu hranu poput voća, povrća, orašastih plodova, sjemenki, cjelovitih žitarica... Na taj način će razina energije u tijelu ostati visoka.

3. Gledate u mobitel ili računalo prije spavanja

Gledanje u ekrane prije odlaska u krevet može poremetiti ravnotežu u proizvodni melatonina, hormona zaduženog za dobar san koji se također proizvodi u pinealnoj žlijezdi.

Ovaj hormon zovu i - hormonom spavanja. On upravlja našim biološkim satom, a pojačano se luči navečer i tijekom noći. Dolaskom jutra, proizvodnja melatonina se smanjuje i mi se budimo.

Brojne studije su pokazale da izlaganje jakom bijelom i plavom svjetlu, koje isijava iz digitalnih uređaja, može poremetiti kemikalije u našem mozgu, a posebno spomenuti melatonin. Kada je razina tog hormona poremećena, dolazi do nekvalitetnog spavanja, što u konačnici rezultira time da smo ujutro umorni.

Umjesto zurenja u ekrane, bolji izbor je, na primjer, čitanje ili igranje neke društvene igre s obitelji.

Nekoliko savjeta za dobar san:

Želite li spavati kvalitetno i buditi se puni energije, pripazite na još nekoliko stvari.

Iz spavaće sobe uklonite svu elektroniku. Ne držite ni mobitel kraj kreveta. Također, izbjegavajte držati televizor u sobi i gledati ga iz kreveta.

Zamračite sobu i pobrinite se da vam pomalo svježeg zraka stalno ulazi u sobu. I zapamtite, u hladnijoj sobi se kvalitetnije spava.

Stavite kraj kreveta neko od eteričnih ulja koja umiruju i uspavljuju. Na primjer, lavande, vanilije, mažurana, sandalovine. Stavite kap, dvije na komadić tkanine ili papira i držite na ormariću.

Izbjegavajte jesti tešku hranu prije odlaska u krevet. Također, nije dobro ni piti previše tekućine, posebno ne alkohola.

Foto: Shutterstock

4. Jedete puno masne hrane

Istraživanja su pokazala da konzumiranje hrane bogate masnoćama može dovesti do dnevne pospanosti i problema s koncentracijom. S druge strane, hrana bogata ugljikohidratima ima skroz suprotan učinak.

Kod ugljikohidrata treba paziti i birati one zdrave poput voća, smeđe ili divlje riže, slatkog krumpira... Također, da bismo bili puni energije, trebali bi izbjegavati hranu pripremljenu u dubokom ulju, prženu hranu... Masti su važan dio naše prehrane, no bolje je birati one zdravije varijante, na primjer, masnoću iz avokada, orašastih plodova i sjemenki.

5. Pijete alkohol prije spavanja

Mnogi ljudi vjeruju kako će ima čašica, dvije vina prije spavanja pomoći da bolje zaspu. Istina, od alkohola se brže utone u san, ali on povećava razinu inzulina, a to dovodi do nekvalitetnog i nemirnog spavanja tijekom noći.

Istraživači sa Sveučilišta Brown otkrili su kako ispijanje alkoholnih pića u večernjim satima stimulira tijelo i um mnogo više nego u neko drugo doba dana. Zato, ako volite popiti koju čašicu, neka to bude ranije tijekom dana, nikako ne u večernjim satima neposredno pred odlazak u krevet.